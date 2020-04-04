20 человек показали самые ценные вещи, которые у них есть. И это не жемчуг с рубинами

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Еще в 1930-х годах ученые выяснили, что плохие воспоминания стираются из нашей памяти быстрее, чем хорошие. Это помогает нам легче справляться с неприятными ситуациями и сохранять оптимистичный взгляд на жизнь. А чтобы еще лучше закрепить в памяти светлые моменты, мы подолгу храним важные для нас вещи.

Мы в AdMe.ru уверены, что у многих найдутся такие значимые предметы, и 20 человек уже показали их миру и рассказали свои истории.

1. «Это одеяло подарили моей дочке после операции на сердце. Его связала бабушка, которая потеряла свою внучку, но продолжила помогать другим»

2. «Этот портрет моей мамы нарисовал мой сын, когда ему было 16»

3. «Это стаканы моих бабушки и дедушки. Осталось только 2 из 6. Но я так сильно их люблю, что даже сделала тату с таким рисунком»

4. «Эти сережки принадлежали моей бабушке, и я планирую надеть их на свою свадьбу»

5. «Дневник моего двоюродного дедушки, который он вел во время Первой мировой войны»

6. «Браслет с камнями символизирует меня, мужа и наших дочек. А другой браслет — фраза „Я люблю тебя, мамочка“, написанная почерком моей покойной матери»

7. «Это фото — единственная вещь, которую я всегда ношу с собой»

8. «Моя сестра решила взять на вечеринку эту сумку, которая принадлежала нашей прабабушке. И нашла внутри записку, которая пролежала там почти 82 года»

«5 апреля 1938 года. Джонни подарил мне эту сумку, когда вернулся из отпуска в Кейптауне».

9. «Это маленькая кукла, созданная моим любимым художником. Я купила ее в 90-х, хотя была очень бедна и не могла себе такое позволить»

10. «Эти ролики носила моя мать в 1950-х, когда была ребенком. Нашел их, разбирая дом после того, как ее не стало»

11. «Чашка моей бабушки. В детстве мне не позволялось трогать эту реликвию, зато теперь я могу это делать, когда захочу»

12. «Когда мне было 8, у моего отца не было денег на цветы для мамы. Тогда он их нарисовал. Я храню эту картину больше 40 лет»

13. «Это одеяло в стиле „Гарри Поттера“ сделала моя мама в 2016 году. Я очень дорожу им, потому что книги имеют огромное значение для меня и моих детей»

14. «В 1992 году я потеряла почти все в пожаре. Эта керамическая кошка нашлась на пепелище моего дома»

15. «Эту вышивку сделала моя бабушка в 1950-х. Теперь она как нельзя лучше вписывается в мой дом»

«Милый дом! Ты и правда очень маленький, но достаточно большой для любви».

16. «Моему Дамбо 42 года, а одеялко для него связала еще моя бабушка. Пусть его шляпа потерялась, а глаза стерлись, зато он старая мудрая душа»

17. «Это одеяло сделано из старых свитеров. Я укрывалась им во время химиотерапии. Я победила рак, и теперь это одеяло всегда будет для меня символом любви и силы»

18. «Труба моего покойного отца, на которой он играл еще в 1940 году»

19. «На этом фото моя 2-летняя дочь впервые встала на ноги после долгой терапии»

20. «Обручальные кольца и фото моих родителей. Они рано поженились и развелись, но это доказательство того, что когда-то они любили друг друга»

А у вас есть вещи, которыми вы дорожите и которые храните много лет?