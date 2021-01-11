20+ человек показали, как выглядит обратная сторона их рабочих будней

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В мире существуют сотни тысяч различных профессий. У каждой из них свои трудности и вместе с тем свои прелести. Нам кажется, что этот мужчина просто ведет грузовик, набитый продуктами. Однако мы не задумываемся, что видит он из своей кабины и какие сюрпризы преподносят рабочие будни этому человеку с безмятежным лицом, уверенно крутящему баранку.

Пользователи сети различных профессий показали, с чем им приходится иметь дело на ежедневной основе, а AdMe.ru спешит рассказать вам об этом.

«Я сантехник. Вот кого встретил под протекающим душем»

«Я работаю в кинотеатре. Такой бардак остался после зрителей в одном из залов. Пожалуйста, уважайте персонал и убирайте за собой»

«Я техник по обслуживанию ветровых турбин в Швеции. В некоторые дни с них открывается потрясающий вид»

Рука ювелира после нескольких часов работы за полировальными кругами

«Весь этот рис мне придется выбросить сегодня»

«Устроился на новую работу, на которой нужно носить форму и перчатки. Работать приходится на улице, и теперь я выгляжу так»

«Сегодня я работаю внутри башни с часами»

«Жвачки, собранные с нижней стороны столов в баре, где я работаю»

«Один из постоянных гостей нашего отеля каждый раз оставляет что-то подобное для горничных. Очень хороший парень»

«Каждый день я спасаю этих малышей»

Железные опилки на наушниках после работы на стройке

«Слои краски на моих столярных козлах, скопившиеся за годы работы»

«Все это было найдено в шинах наших клиентов за последние 5 лет»

«Чернила принтера в офисе сформировали сталагмиты»

«Мы продали все бананы, кроме одного»

«Потерянные удостоверения личности и кредитные карты, найденные в баре, где я работаю, после Дня святого Патрика»

«Вчера приступил к работе в приюте для бездомных животных»

«Я устроился на работу в магазин подержанных книг. Так выглядит один из 3 складов»

«Количество скоб, которые я извлек из документов за 2 месяца летней подработки»

«Моя рука после рабочего дня. Сегодня клали бетон»

«Вот уже 30 лет я работаю сварщиком и люблю то, чем занимаюсь»

«Кажется, у меня неплохая работа»

«Так я фотографирую танкеры с вертолетов»

«Моя рука после 2 часов работы на кассе. Всегда мойте руки после покупки продуктов»

«У меня одно из самых красивых рабочих мест в мире»

«Я провожу конные прогулки. Люблю свою работу»