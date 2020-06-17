20 человек поделились случайными находками, которые превратили их обычный день в маленький праздник

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Наша жизнь полна неожиданностей, конечно, не всегда приятных. Однако одно из качеств счастливого человека — это умение радоваться добрым сюрпризам и наслаждаться восторгом своего внутреннего ребенка, когда находишь что-то необычное.

При работе над этим материалом мы в AdMe.ru тоже вспомнили свой детский задор и воодушевление, когда обнаруживаем что-нибудь этакое. И надеемся, что наши читатели тоже испытывают легкий ажиотаж, когда натыкаются на диковинный цветок или случайно находят заначку белки у себя на даче. Ведь именно это и происходит с героями нашей подборки.

«Я нашел этот серебряный тубус на обочине дороги. Кто-нибудь знает, для чего он?»

«О, эта штука может быть весьма дорогой. Это тубус для важных документов, например свадебного приглашения».

«Сегодня утром в моем бассейне внезапно появился лебедь»

«Нашел мой старый, все еще работающий MP3-плеер с более чем 3 000 песнями, которые я любил слушать в подростковом возрасте»

«Под школьным спортивным залом были случайно найдены эти средневековые руины»

«Руководство решило снова их закопать, после того как все изучат. С другой стороны, руины таким образом останутся в лучшем состоянии».

«Я был на лодке посреди озера, когда это упало на меня с неба»

«Возможно, это одна из птиц уронила, они ведь любят все блестящее. Скорее всего, это эмблема фирмы „Эдди Бауэр“, которая выпускает одежду».

«Мне попалась семечка с 4 зернышками»

«Среди моих покупок обнаружился двойной банан»

«Копаясь в своем саду, я нашла нечто, похожее на стеклянное сердце»

«Скорее всего, это стеклянный шлак».

«Я прожил в этом доме целый год, прежде чем увидел что-то, застрявшее в потолочной балке. Оказалось, это монета 1913 года»

«Сегодня в моем саду я обнаружила кроличье гнездо с малышами»

«Мне попалось это золотое кольцо на пляже в Маврикии, и было бы очень интересно узнать, чей это герб на нем»

«Скорее всего, это семейный герб Китингов (Ирландия)».

«Во время прогулки с кошкой я увидел этот крошечный листочек»

«Сегодня наткнулся на этого мотылька с необычной окраской»

«Мой отец недавно купил недвижимость для ремонта, и вчера он нашел в стенах этот рукописный текст — список имен строителей этого дома в 1899 году»

«Пока чинил свою сушилку, обнаружил внутри эти идеально круглые ворсовые шарики»

«Это старый пенни 1917 года, который я нашел в банке для монет моего дедушки»

«Прибирался в моей комнате и нашел старый дневник с $ 5 в нем»

«Я впервые в этом сезоне решил проверить гриль и наткнулся там на огромный ореховый клад белок»

«Вот насколько маленькая гусеничка, которую я нашел»

«Утка свила гнездо в моей костровой яме, и вот наконец-то появились птенцы»

А у вас были какие-то приятные неожиданности в жизни? Расскажите нам про самую запомнившуюся из них.