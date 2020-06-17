20 человек поделились неловкими случаями из детства и вызвали у интернета приступ испанского стыда

Раньше я частенько приезжал с родителями к бабуле. Спал я обычно на бывшей кровати своего дяди. На спинке этой кровати были аккуратно налеплены 14 наклеек. Эротического характера. И одна из моделей мне до чертиков напоминала — кого бы вы думали? — маму! И вот мне, мелкому наглому 7-летнему нахлебнику, приспичило поделиться этим с кем-то. А вот теперь представьте такую картину: к вам подходит сын, ведет к кровати, на которой твой братишка старательно собирал наклейки из жвачек с эрофотками, и говорит, мол, мам, а ты похожа вот на эту девушку, и показывает на... ну вы поняли кого. Мама тогда чуть не померла со смеху. А вот я теперь, как вспомню, так чуть не помираю со стыда. © BalartDinem / Pikabu