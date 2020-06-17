20 человек поделились неловкими случаями из детства и вызвали у интернета приступ испанского стыда
Детство — та пора, когда нас, наивных и беззаботных, тянет навстречу всему неизведанному. И порой мы вляпывались в такие истории, что и родителям было стыдно признаться. А теперь, спустя столько времени, кто-то из нас вспоминает эти неловкие моменты с улыбкой, а кто-то мечтает стереть себе память и навсегда о них забыть.
Мы в AdMe.ru подготовили подборку историй от пользователей сети, которые отважились поделиться самыми постыдными ситуациями из детства. Признаемся, мы повеселились от души.
- Едем мы в купе с отцом к бабушке: я на верхней полке, отец напротив на нижней. Проснулся ночью от жуткого храпа. Спросонья напротив себя разобрал очертания тела, похожего на папино. Ну, думаю, перелез он наверх, поменялся. Я тихонько говорю: «Пап? Па-а-ап?» В ответ храп во всю ивановскую. В полусидячей позе развернулся и потыкал пальцем ему в спину (он лежал на боку лицом к стенке). Не увидев реакции, я психанул, пнул его в спину и в полный голос сказал: «Да пап, блин!» Это тело лишь прихрюкнуло, но не пошевелилось даже. И тут с нижней койки приподнялся отец: «Ты чаво там шумишь?» © iDevik / Pikabu
- Тогда я была подростком. Однажды моя бабушка отвела меня в сторону и стала настаивать на том, что я беременна. Она расспрашивала меня, как это получилось и с кем, но я в итоге убедила ее, что это не так. Тогда она посоветовала мне меньше есть жареной картошки. © Snuggle_Pounce / Reddit
- В детстве к нам в школу приезжал цирк. Актового зала не было, поэтому все представления проходили в спортзале. Я была в 5-м классе, смотреть представление вскарабкалась на настенный турник, потому что ничего не было видно. И тут дяденька, который стоял возле этого турника, говорит мне: «Может, сядешь мне на плечи?» Я не знала, что делать, не хотелось его обидеть, предложил же помощь как бы. Я и усадила свою попень ему на плечи, неуверенно так, потому что я не понимала, как мне это поможет. И вот по недоумевающему и злому взгляду этого дяденьки я поняла, что это был сарказм. © «Подслушано» / Vk
- Мелкими мы были, лет по 12. Любили лазить по старому ореху, который рос рядом с домом моего друга. Однажды родители того друга нас позвали есть арбуз. Пока я спускался, все уже убежали. В итоге на последней ветке, где-то за метр от земли, я зацепился шортами за сук и качественно так повис. Ни до ветки руками, ни до земли не доставал. Так и болтался, пока весь арбуз не съели... © Furrerr / Pikabu
- Мне было 13 лет. Первая любовь. Решила завоевать предмет своего воздыхания. Первым пунктом моего плана была покупка боевого раскраса — купила себе бесцветный блеск для губ. И вот я наношу этот блеск, сижу и улыбаюсь своему возлюбленному, пытаясь выглядеть максимально привлекательно. Тут его взгляд задерживается на мне дольше обычного. Он всматривается в мое лицо. «Богиня», — думаю я. «У тебя жир после еды на губах остался. Вытри», — говорит он. © «Подслушано» / Vk
- Я занималась балетом 8 лет. Иногда получалось так, что между выходами на сцену помада стиралась, а выходить без нее нельзя. Тогда мы просили друг друга поцеловать в губы, потому что физически не успевали подкрашивать их. И когда незнакомые люди это видели... Ну вы понимаете. © tomlinsun_28 / Twitter
- В комнате были я, сестра и телевизор. «Always. Лучшая защита», — говорила тетя из телика, дико улыбаясь. И так ловко опрокинула стаканчик с голубой жидкостью на что-то белое и прямоугольное, после чего разрезала эту диковинную штуку пополам. «Тоже так хочу!» — подумала моя только что просветленная голова. Я решительно направилась к маминой тумбочке и, удостоверившись, что объект для испытаний идентичен ранее увиденному, с испугу стащила целых 2 штуки. Сестра отправилась на кухню в поисках жидкости для эксперимента, я же, прихватив ножницы, добралась до балкона. Вода. Ножницы. Она. Можно начинать! Вода впиталась, ножницы справились, но эффекта «вау!» не произошло. И тогда было принято решение немедленно избавиться от результата неудачного опыта. Изрезав объект «женского туалета» на мелкие кусочки, мы с сестрой сбросили все это добро «за борт». Довольные собой, мы направились восвояси заниматься важными детскими делами. Ничего не подозревающая бабуля «играла на кухонных струнах», когда в дверь неожиданно позвонили. На пороге стояла женщина. С мокрой головой. Очень злая, с остатками той самой субстанции на макушке и ее небольшим количеством в руках. Бабушка в шоке. Женщина, судя по всему, тоже. А мы с сестрой прощаемся с этим бренным миром. © LibraryLife / Pikabu
- Был со мной случай в 15 лет. Я шел с другом по улице и плюнул в открытый люк. И сразу оттуда вылезла голова мужика. Он оглянулся по сторонам и вверх, а потом залез обратно. Это был тот момент, когда сначала сделал, а потом подумал. © Redmal / Pikabu
- На 11-й день рождения крестная вручила мне котенка. Первое время он провел под диваном, а я на карачках перед ним. Была у кота странная привычка — доставать из шкафа мое нижнее белье и коллекционировать его в прихожей. Когда к нам приходят гости, происходит так: либо в коридоре нас встречает аккуратная кучка из лифчиков и труселей, либо спустя некоторое время мимо нас проходит кот, демонстративно волоча за краешек белье. Потом белье мое он стал прятать, причем так, что отыскать его было нереально. 17 лет мы так и прожили вместе: неловко, бестолково, оба нелюдимые и сложные, но по-своему привязанные друг к другу. © libidogusya / Pikabu
- Это было в 8-м классе. Вышла я как-то в туалет и нечаянно рукой задела бачок унитаза. Вдруг тот покосился и упал, я поставила его на место и свалила. Сижу я на уроке, тишина, тут открывается дверь, заходит техничка и называет мою фамилию: «Пошли со мной, ты сломала унитаз». Меня потом какое-то время называли Унитазокрушитель. © ZHR9707 / Pikabu
- В детстве, как и многие девочки, я вела дневник. Писала туда абсолютно все свои секреты и искренне верила, что он мой самый лучший друг на свете. Было неловко однажды открыть его и увидеть пометки ошибок карандашом, которые сделала бабушка. Я не обиделась, но было очень стыдно. © «Подслушано» / Vk
- Мне было 6 лет. Жили не бедно, но мы переезжали в другой город, и, когда мама увидела чистую коробку на мусорке, она ее взяла. В очередной раз, когда меня забирали из садика и множество родителей собирали своих детей, моя мама беседовала с воспитательницей. Я решил, что стоит похвастаться тем, что моя кормилица собирает коробки по мусоркам. При этом в моей голове это действительно звучало достойно. Такой красной маму я не видел никогда, впрочем и такой торопливой тоже. © TELLpaper / Pikabu
- Мне было 10. Как-то в супермаркете я увидел девушку. Тогда мне показалось, что я ее знал, поэтому подошел к ней, похлопал ее по плечу и поздоровался. Когда дама, на самом деле незнакомая мне, обернулась, я запаниковал и убежал. Спустя несколько недель я отправился на одно мероприятие, и угадайте что? Да, я встретил ту же самую девушку. Она стояла вместе с моим другом и просто смотрела на меня. © Anon360s / Reddit
- Это было перед тем, как я перешла во 2-й класс. Летом моя семья переехала, и мне пришлось идти в новую школу. Поскольку я была новенькой и очень застенчивой, мне потребовалась не одна неделя, чтобы завести друзей. Мне было не с кем играть, поэтому на каждой перемене я бегала в гордом одиночестве, притворяясь, что играю с кем-то в салки. Не думала, что кто-то заметит это. Но когда у меня уже появились приятели, некоторые из них сказали, что меня считали странной девчонкой, которая просто нарезает круги, как сумасшедшая. © Reddit
- Когда мне было 5 лет, я услышала, как мама кричит на мою старшую сестру: «Почему ты такая недовольная? У тебя что, ПМС?» Тогда я понятия не имела, что значит это слово, и подумала, что так всегда говорят, когда кто-то злится. Прошло несколько дней. Мы с мамой сидели и ждали, пока мои братья и сестры вернутся с занятий. В тот день у меня было возбужденное состояние и я никак не хотела спокойно сидеть, поэтому мама начала на меня ругаться. И тогда я закричала во весь голос: «Чего ты такая злая? У тебя что, ПМС?» По большей части неловко было не мне, а маме. © springhunn / Reddit
- Однажды в детстве я зашел к другу поболтать. Стоим мы в подъезде, о чем-то увлеченно разговариваем. А я слышу, что за закрытой дверью квартиры друга слегка скрипят половицы, будто кто-то переминается с ноги на ногу, а свет в глазке мигает. Дело в 90-х было, тогда еще у всех входные двери были из фанеры, обитой дерматином. Ну и я, обращаясь к дверному глазку, возьми да и ляпни:
— А вы там не подслушивайте!
Тут же дверь открылась. На пороге стоял отец моего друга, классический пузатый прапорщик. С тех пор я понял, что если ловишь кого-то за странным поведением, то не обязательно его в это тыкать, если можно дать возможность сохранить лицо. © explodeman / Pikabu
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Раньше я частенько приезжал с родителями к бабуле. Спал я обычно на бывшей кровати своего дяди. На спинке этой кровати были аккуратно налеплены 14 наклеек. Эротического характера. И одна из моделей мне до чертиков напоминала — кого бы вы думали? — маму! И вот мне, мелкому наглому 7-летнему нахлебнику, приспичило поделиться этим с кем-то. А вот теперь представьте такую картину: к вам подходит сын, ведет к кровати, на которой твой братишка старательно собирал наклейки из жвачек с эрофотками, и говорит, мол, мам, а ты похожа вот на эту девушку, и показывает на... ну вы поняли кого. Мама тогда чуть не померла со смеху. А вот я теперь, как вспомню, так чуть не помираю со стыда. © BalartDinem / Pikabu
А от какого детского воспоминания у вас начинают гореть со стыда щеки? Вы бы хотели его забыть?
Фото на превью ZHR9707 / Pikabu