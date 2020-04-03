20+ человек откровенно рассказали о вещах, которые поймут только те, кто вырос в бедности
Александр Круглов считал, что бедность — состояние, кажущееся естественным, пока не с чем его сравнить. Некоторые люди не догадываются о своем материальном положении, пока его не приходится сравнить с уровнем достатка других.
Не все готовы рассказать правду о своем тяжелом детстве. Мы в AdMe.ru прочитали сотни историй и узнали, какие вещи больше всего удивляют людей, выросших в бедности.
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Я никак не могу привыкнуть к мысли, что мне не надо забивать полный холодильник едой. Все еще пытаюсь убедить себя, что мне не нужно закупаться лапшой быстрого приготовления на случай, если не будет денег купить продукты. © Tired_Brown_American / Reddit
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Я был шокирован тем, что люди едят вне дома просто так, а не на чей-нибудь день рождения или другой праздник. Я помню то чувство радости, когда мама покупала мне что-нибудь из фастфуда за хорошее окончание учебного года. © maybeitsmadel / Reddit
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Я был удивлен, что можно оставлять еду на тарелке. Я до сих пор в шоке от этого! Если я заказал где-то еду, я съем ее полностью. Сейчас я часто обедаю с людьми, и они просто оставляют еду на тарелках, а потом ее выбрасывают. Моя мама в одиночку воспитывала двух мальчиков, мы не тратили продукты зря. © SimilarTumbleweed / Reddit
- В детстве я не знала, что в доме все время может быть горячая вода. Я поняла, что можно жить иначе, только в 25 лет. Жених сказал мне, что пойдет в душ, а я удивленно спросила: «Как? Твой брат же только что вышел оттуда». В моем детстве приходилось ждать час, пока вода нагреется, после того как кто-то искупался. © nina_bearl / Reddit
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Я всегда знал, сколько что стоит, например сколько нужно заплатить за дом или за газ, сколько стоит аренда. Как-то раз я был в гостях у состоятельного друга и спросил, сколько они платят за аренду. © luisadee19 / Reddit
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Деньги, которые тебе присылает бабушка, необязательно отдавать родителям, чтобы они могли оплатить аренду дома. Или что деньги, заработанные в 8 лет на первой работе, тоже не нужно отдавать родителям. © Rob Mccallum / Quora
- Я понял, что я беднее своих друзей, только в 4-м классе. Оказывается, не все дети придумывают себе игрушки, потому что нет настоящих, не у всех большинство одежды в гардеробе сшито бабушкой или мамой. © Ourania Parastatidis / Quora
- Большинство людей жалеют, что выросли в бедности. Я не могу сказать, что мне нравилось собирать алюминиевые банки, чтобы сдать их. Или есть самый дешевый невкусный сыр, потому что другой мы не могли себе позволить. Но я должен рассказать, что бедное детство дало мне и моим братьям и сестрам кое-что еще. Я стал находчивым, узнал ценность работы. Понял, что даже в трудные времена мы можем найти повод для радости — и это будет бесплатный повод. © Joel Winter / Quora
- Однажды мы случайно забыли заплатить за газ, а нам нужно было приготовить рыбу. Я попросила домработника выложить из камней мангал, найти ветки и разжечь костер. После этого он спросил меня, выросла ли я в бедности. Я спросила, как он это понял, а он ответил: «Вы знаете, что делать в таких ситуациях». © Erlinda Sialongo / Quora
- Я дорожу мелочами: карандашами, конвертами и марками, чистой одеждой и другими вещами, которые сейчас кажутся нормальными, но у меня их никогда не было. © smash104 / Reddit
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А мне сложно наслаждаться тратами, я стараюсь сэкономить. Я постоянно думаю о том, сколько стоит та или иная вещь, хотя недостатка в деньгах не испытываю. У меня нет долгов, есть накопления. И все равно, как только у меня становится чуть меньше денег, чем было до этого, я начинаю переживать. Не могу расслабиться и наслаждаться плодами своей работы. © MurFDurF / Reddit
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Мои родители не могли позволить себе одноразовые подгузники, потому что тогда они были дефицитом. Они пользовались пеленками: стирали, сушили и использовали их заново. Сейчас в мире, наоборот, ценятся натуральные подгузники, а одноразовые считаются дешевым вариантом. Забавно, как все может измениться. © Caucasian_Fury / Reddit
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А я не была у стоматолога до 20 лет. Странно, но мои зубы были в достаточно хорошем состоянии, хотя я за ними почти не ухаживала. Сейчас я гораздо более бережно отношусь к зубам. © unknown author / Reddit
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Возможность совершать импульсивные покупки. Мои родители умели обходиться малым. Сейчас я вырос и не спешу тратить деньги на вещи, даже если что-то из моей одежды выглядит поношенным. Я думаю, что экономить — это хорошо, но до сих пор чувствую себя плохо, если покупаю что-то не первой необходимости. © uberblack / Reddit
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Я вырос в бедности. Сейчас я могу позволить себе все, что мне нравится, но я до сих пор ем плавленый сыр и покупаю дешевый томатный суп. © -JustShy- / Reddit
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Я научился оценивать все товары не просто в деньгах, а в трудозатратах. На своей первой работе я получал $ 4,5 в час, то есть, чтобы купить что-то за $ 100, мне придется потратить 25 часов своей жизни. Я до сих пор оцениваю каждую покупку — стоит ли она потраченного времени? © Jason Lewis / Quora
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У меня есть привычка из детства, от которой я не могу избавиться до сих пор. Когда кусок мыла становится слишком маленьким, я не выбрасываю его, а прилепляю к новому куску, чтобы использовать дальше. © Ed Sumner / Quora
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Я в детстве ни разу не ела ананас, но очень хотела попробовать. Как-то папа накопил денег на Новый год и все-таки купил его. Сама не помню этого, но родители рассказывают: когда я его попробовала, внезапно выплюнула и спросила, вся ли дорогая еда такая невкусная.
- Недавно была в гостях у мамы и спросила, почему никто сейчас не делает леденцы дома из сахара. Раньше мы ели их постоянно. Это ведь так вкусно! Она неожиданно улыбнулась и сказала, что тогда денег не было совсем, но я так просила конфеты, что ей пришлось импровизировать и готовить сладкое самой.
Расскажите, а какие вещи удивили вас во взрослой жизни?