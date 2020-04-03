20+ человек откровенно рассказали о вещах, которые поймут только те, кто вырос в бедности

Я никак не могу привыкнуть к мысли, что мне не надо забивать полный холодильник едой. Все еще пытаюсь убедить себя, что мне не нужно закупаться лапшой быстрого приготовления на случай, если не будет денег купить продукты. © Tired_Brown_American / Reddit

Я был шокирован тем, что люди едят вне дома просто так, а не на чей-нибудь день рождения или другой праздник. Я помню то чувство радости, когда мама покупала мне что-нибудь из фастфуда за хорошее окончание учебного года. © maybeitsmadel / Reddit