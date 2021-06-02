20+ мест, которые сменили статус «запущенный угол» на «уютное место» благодаря обычной уборке

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Вряд ли среди нас много тех, наслаждается временем, проведенным с пылесосом, тряпкой и пылью. Многих одна мысль об уборке уже бросает в дрожь. Но, согласитесь, очень приятно находиться в чистом свежем помещении, когда везде порядок, а не горы накопившихся вещей.

Мы в AdMe.ru понимаем, как порой сложно просто взять и начать уборку, поэтому нашли вдохновение в примерах других и пошли протирать пыль.

«Я сдала последний выпускной экзамен во вторник, проспала, кажется, 3 дня подряд и решила сегодня убрать свой учебный беспорядок»

«Мне еще предстоит многое сделать, но по крайней мере теперь я могу сконцентрироваться»

«Убралась и аккуратно все разложила в своем шкафчике с принадлежностями для выпечки»

«Спустя более 20 лет в гараж наконец-то помещается машина»

«Переехала к парню, сделала серьезную уборку и навела порядок в холодильнике. Все еще немного похоже на хаос, но это прогресс»

«Депрессия и тревога в течение нескольких недель создали это гнездо. Горжусь, что сделал этот шаг»

«Ребята, я сделал это — я убрал свой игровой угол»

«Думаю, я заслужила 5+ за это»

«Наконец закончила убирать последнюю комнату в квартире — кухню. Тщательно мыла ее в течение часа. Сейчас время приготовить ужин»

«Как-то запустили наше крыльцо в течение прошлого года, поэтому привела его в порядок»

«Убралась тут наконец. Ура весне!»

«Этот угол не давал нам покоя с момента нашего переезда»

«Крошечные шаги, но я только переехала, и моя тумба в ванной была настоящим хаосом. Мелочь, но такая замечательная»

Дом питомцев требует к себе не меньше внимания

«Наконец-то купили несколько коробок и организовали пространство в кладовке»

Уборка и новые книжные полки кардинально изменили комнату

«Потратила 2 полных дня на эту работу, но оно того стоило»

«Я убралась на своем столе!»

«Сегодня весь день я боролась с посттравматическим расстройством, поэтому решила встать с постели и убрать свою комнату»

«Я бы сказала, что 5 часов помощи брату с уборкой не прошли даром»

«Я убрала свою игровую комнату и превратила свой старый компьютерный стол в туалетный столик! Осталось добавить зеркало»

«До и после того, как я убралась на своем столе для творчества»

«Наконец-то разобрала беспорядок. Теперь я могу легко найти свои вещи, прежде чем выходить на улицу»