20+ человек обставили дом крутой мебелью, на которую без письменного разрешения и сесть неловко

Порой, чтобы полностью преобразить обстановку, достаточно просто купить новый крутой диван, который станет главной достопримечательностью в доме. А чтобы все, кто у вас побывал, рассказывали о своих впечатлениях с восторгом, нужно постараться найти уникальную мебель — гости точно примутся выпытывать, где можно достать и им такую же.

Мы в AdMe.ru по по-доброму завидуем людям, которым удалось сорвать мебельный куш. Может быть, листая наш импровизированный мебельный каталог, вы тоже найдете свою мечту с 4 ножками.

«Поставила новый диван в гостиной»

«Моя спальня — это настоящий тропический лес, повсюду зелень и вода»

«Пришел мой новый диван»

Умоляю, скажите, где вы купили диван? © bbycaitt / Twitter

«2-й предмет мебели, который я сделал своими руками. На работу ушло 4 месяца»

Крутая гостиная

Из этой комнаты не хочется уходить, естественный свет делает это пространство еще более волшебным! © madashale / Reddit

«Теперь у меня есть вот такие крутые стулья»

«Мой личный уголок рая»

«Вчера купил диван и журнальный столик»

«Я наконец закончил — столешница из черного ореха длиной 180 см, украшенная цветами и кристаллами»

«Купил эти 2 зеленых кресла — они мне нравятся»

«Моя винтажная гостиная»

«Жена купила мне это кресло на День святого Валентина. А я ведь совершенно такого не заслуживаю, поэтому просто скажу спасибо и помолчу, пока она не решила вдруг его вернуть»

Подушка с Киану Ривзом определенно связывает воедино всю комнату. © MossyRock0817 / Reddit

Буфет из дуба и латуни

«Я сделал набор столов в стиле модерн»

Журнальный столик

Это потрясающе! Я бы повернул столик на 180°, чтобы смотреть на него с дивана. © ZiLBeRTRoN / Reddit

Ух ты! Какая отличная деталь дизайна! Особенно она бы понравилась моим кошкам. © Archums49 / Reddit

«Кровать и тумбочки из массива манго ручной работы. Заказывал из Индии — это самая тяжелая кровать, которую вы можете себе представить»

«Это первый стол, который я сделал из древесины грецкого ореха и эпоксидной смолы»

Когда не было возможности купить оригинальную мебель, дешевый гардероб взяли и обклеили обоями. Получилось шикарно



«Зачем покупать собачью будку, если я могу просто сделать ее так, чтобы она вписывалась в интерьер моего дома»

«Мы построили собственную кофейню»

«Наша спальня»