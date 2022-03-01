20+ человек, которым позитивный настрой помогает справляться с трудностями на раз-два

Как показали исследования, большую часть своей жизни люди остаются оптимистами, и это не может не радовать. Время от времени все мы вляпываемся в неприятности, но их последствия часто зависят от того, как мы воспринимаем случившееся. А способность видеть во всем плюсы и относиться к напастям как к вызову часто помогает найти выход даже из тупиковых ситуаций.

Мы в AdMe.ru восхищены героями нашей подборки, которых ничто не остановит: они мастерски одолевают трудности и во всем стараются видеть хорошее, будь то сломанная рука, неудачная татуировка или порванные перед самой свадьбой брюки.

1. «После наводнения на нашем участке образовался остров. Папа воспользовался моментом»

2. «Моя девушка сломала кран фильтра для воды, но разве же это проблема? Я все починил»

3. «Я случайно разбила одну из маминых любимых тарелок. Попыталась исправить оплошность как могла»

4. «У моей собаки очень чувствительные к свету глаза. Но как круто она выглядит в очках, которые выписал ей ветеринар!»

5. «Воспользовался дикой жарой в Скоттсдейле и испек печенье прямо в машине»

6. «У нас сломался держатель для зубных щеток. Что ж, настало твое время, бесподобная школьная поделка!»

7. «У нас на работе на потолке туалета долгое время красовалось пятно. Решил немного его приукрасить»

8. Лучший способ обыграть гипс на руке

9. «Вот как выглядят краски после урока рисования у первоклашек. Но мне даже нравится. Очень красиво смотрится»

10. «Пару дней назад клиент попросил „исправить“ ему старые татуировки с иероглифами»

«Ой». «Сам виноват». «Э-эх».

11. Не пропадать же дорогому парфюму из-за какого-то сломанного дозатора

12. «Мой муж порвал штаны за 5 минут до нашей свадьбы, пока делал фото в прыжке. Говорит, ни о чем не жалеет»

13. «Лепила тарелку и случайно ее разрезала. Но выход всегда найдется!»

14. «Мой парень упал с лестницы на День благодарения. Вместо того чтобы заделать дыру в стене, мы подошли к делу творчески»

«Первый День благодарения, 2015 год. Материалы: рука, гипсокартон».

15. «У меня порвался сапог, но, кажется, я сделала его еще лучше»

16. Офисные сотрудники заметили, что с потолка капает. Решение найдено

17. «Я превратила свою инвалидную коляску в Железный трон на Хеллоуин»

18. «У меня сломалась картофелечистка, но меня такими проблемами не запугать»

19. «Жена купила рубашку, которая учит оставаться в гармонии с собой и не терять хорошего настроения, даже если вокруг одни жирафы, а ты — собака сутулая»

20. «Мой папа сломал руку, но очень уж хотел поплавать в бассейне»

21. Когда ты на мели, но так захотелось шашлыка