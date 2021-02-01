20+ человек, которым на роду написано держаться от кухни на почтительном расстоянии

Наверное, каждый из нас пробовал что-нибудь приготовить: испечь, сварить, да хотя бы в микроволновке подогреть. У кого-то все получилось, а у кого-то — нет. Одним теперь можно смело доверить хозяйничать на кухне, а вот других к плите и на пушечный выстрел лучше не подпускать, если не хотите остаться голодными.

Мы в AdMe.ru собрали фотографии самых неудачных попыток, которые точно не привели к появлению шедевров кулинарии, и сколотили для вас коллекцию почти съедобных провалов.

«Думаю, нужно больше приправы»

«Дома, разрываясь между вызовами Zoom, я поставил обед в микроволновку и забыл снять крышку»

«Наш хлеб сегодня вышел не очень вкусным»

«Совершенно не похоже на праздничную выпечку»

«Мы соскребли немного чизкейка с дверцы духовки — получилось вкусно»

«Я потратил на это 6 бананов»

«Я пробовала сделать вафлю из пяти разных видов сыра»

«Звезда Патрик»

«Рождественский салат моей матери»

«Позор мне»

«Домашний сэндвич с углем»

«Попытался сделать суши: авокадо развалилось, а соус размазался, и я сдался»

«Это триумф»

«Моя печенька Патрик Стар»

«Забыл, что поставил яблочный пирог в духовку»

«Первая партия печенья с кошачьими задницами»

«Когда ваш муж сказал, что позаботится об обеде»

«Пытался испечь торт на день рождения»

«Бойфренд приготовил фаршированные ракушки»

«Мой друг приготовил кексы, но у него не было формы для них»

«Мне удалось приготовить свой первый чизкейк, даже не повредив верхушку, а потом...»

«Мы разрешаем пятилеткам украшать некоторых пряничных человечков»