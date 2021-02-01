20+ человек, которым на роду написано держаться от кухни на почтительном расстоянии
Наверное, каждый из нас пробовал что-нибудь приготовить: испечь, сварить, да хотя бы в микроволновке подогреть. У кого-то все получилось, а у кого-то — нет. Одним теперь можно смело доверить хозяйничать на кухне, а вот других к плите и на пушечный выстрел лучше не подпускать, если не хотите остаться голодными.
Мы в AdMe.ru собрали фотографии самых неудачных попыток, которые точно не привели к появлению шедевров кулинарии, и сколотили для вас коллекцию почти съедобных провалов.
«Думаю, нужно больше приправы»
«Дома, разрываясь между вызовами Zoom, я поставил обед в микроволновку и забыл снять крышку»
«Наш хлеб сегодня вышел не очень вкусным»
«Совершенно не похоже на праздничную выпечку»
«Мы соскребли немного чизкейка с дверцы духовки — получилось вкусно»
«Я потратил на это 6 бананов»
«Я пробовала сделать вафлю из пяти разных видов сыра»
«Звезда Патрик»
«Рождественский салат моей матери»
«Позор мне»
«Домашний сэндвич с углем»
«Попытался сделать суши: авокадо развалилось, а соус размазался, и я сдался»
«Это триумф»
«Моя печенька Патрик Стар»
«Забыл, что поставил яблочный пирог в духовку»
«Первая партия печенья с кошачьими задницами»
«Когда ваш муж сказал, что позаботится об обеде»
«Пытался испечь торт на день рождения»
«Бойфренд приготовил фаршированные ракушки»
«Мой друг приготовил кексы, но у него не было формы для них»
«Мне удалось приготовить свой первый чизкейк, даже не повредив верхушку, а потом...»
«Мы разрешаем пятилеткам украшать некоторых пряничных человечков»
А что вы делаете с неудавшимся блюдом: со слезами смеха презентуете семье или скорее выбрасываете, чтобы никто не увидел?