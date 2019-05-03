20+ человек, которые знают, как закалить нервы окружающим

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Какой была бы ваша реакция, если бы вы взяли почитать детектив и на первой же странице обнаружили записку с раскрытием главной интриги книги? А как вы относитесь к людям, которые пытаются пройти без очереди, или к просьбам начальника выйти поработать в праздничный день? Это лишь малая часть того, чем сумели досадить окружающим герои нашей подборки.

Признаемся, мы в AdMe.ru смотрели на некоторые фото, буквально скрипя зубами от негодования, поэтому рекомендуем вам заранее заварить себе ромашковый или мятный чай.

«Читаю детектив, взятый в библиотеке. И прямо в начале книги — спойлер. Но паршивцу не повезло: я библиотекарь, и я его найду!»

Когда кто-то использует компьютерный кабель вот так, где-то плачет айтишник

Четко следуйте инструкции

«Нарушила выкладку, сделала фальшивое „читающее“ фото для инстаграма и ушла, оставив кучу книг на полу»

«В моем номере были чайник и стаканы, но в ящике лежала папка с правилами, одно из которых гласит, что за использование чайника придется заплатить штраф»

«Запрещено пользоваться электрочайником. Штраф € 40».

Кто-то достал чье-то белье из сушилки, а свое загрузил туда

Так выглядит кондитерский вандализм

По крайней мере одну ступеньку на коляске преодолеть можно

Вижу цель — не вижу препятствий, предупредительных табличек и осуждающих взглядов

«Пожалуйста, оставайтесь на главной дороге, не ходите между рядами».

Самый простой способ настроить против себя весь автобус

А если хочется искупаться в лучах праведного гнева, то сядьте вот так в переполненном вагоне метро

«Когда меня закрывают „на 5 минут“ и не оставляют номер телефона, я не ругаюсь, не скандалю, а немного сдаю назад и смотрю шоу, стоя неподалеку»

«Моя жена — чудовище!»

«Мой друг хранит всю свою обувь в гостиной, и это напрягает меня каждый раз, когда я к нему прихожу»

Стоя так, эти люди надеются избежать очереди и незаметно проскользнуть внутрь

«Моя семья моет посуду и считает, что это приемлемый уровень „чистоты“»

«Это салат, который мне подали в ресторане»

«Я плачу $ 125 в месяц за свое место, 111B. А так паркуется мой сосед»

Когда начальство пытается испортить выходной, главное — сохранять спокойствие и тонкое чувство юмора

Самое ужасное использование шрифта Брайля

«Горячая поверхность, не прикасаться».

Когда наглость соседей вышла на новый уровень

Бонус: один из способов борьбы с надоедливой рекламой в фейсбуке

А что вас может вывести из себя за считаные секунды?