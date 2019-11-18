20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

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После некоторых событий в жизни только и мечтаешь повернуть время вспять, чтобы вообще не выходить утром из дома: к примеру, когда обнаруживаешь на своих ногах разные ботинки по пути на работу, или, придя домой, не застаешь телевизор на своем месте, или когда покупка пива оборачивается экспериментом по физике. К сожалению, никто не застрахован от неудач, но, как говорится, предупрежден — значит вооружен.

Мы же в AdMe.ru надеемся, что следующий день у героев нашей подборки был намного лучше.

Когда хотел быть клоуном Пеннивайзом на Хеллоуин

«Ее татуировка переводится с тайского как „свежие блинчики с начинкой“»

Стены против телевизора

«Просто сломал дверную ручку и порезался. И я все еще не могу выйти»

Сосед забыл выключить воду

«Мой друг — вратарь по водному поло, и я заснял этот момент во время одной из его игр»

«Вселенная решила пошутить в день, когда я могла законно нарушить диету»

«Вот что бывает, когда крышка от крема для бритья отворачивается во время путешествия»

«Понял, что что-то не так, уже в автобусе, на полпути к работе»

«В середине процесса выпрямления волос мой утюжок сделал так»

Когда в центре трудно с парковкой, водители готовы на многое

«Приятель взял пиво и неаккуратно хлопнул дверцей. Холодильник Шредингера готов»

«Попросил друга натереть сыр. Через несколько минут он спросил, что он делает не так»

Так себе идейка

Шнурок с ключами зацепился за ручку, и ключи остались внутри дома в тот момент, когда я закрыл дверь"

Полакомиться орехом сегодня не удастся

Никто не застрахован от неудач

«Доехал до вершины каньона Ваимеа на Кауаи, чтобы сделать эту красивую фотографию»

«Уронил пульт от телевизора. Батарейку искал 40 минут»

Хуже этого может быть только ситуация, когда после откапывания обнаруживаешь чужую машину

Молодой человек перепутал увлажняющие капли для глаз с мятным освежителем для полости рта

Фанатка выложила фото с бывшим участником группы One Direction Найлом Хораном и создала опрос: «Стоит ли нам встречаться?» Сам Найл Хоран проголосовал за «нет»