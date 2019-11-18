20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

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После некоторых событий в жизни только и мечтаешь повернуть время вспять, чтобы вообще не выходить утром из дома: к примеру, когда обнаруживаешь на своих ногах разные ботинки по пути на работу, или, придя домой, не застаешь телевизор на своем месте, или когда покупка пива оборачивается экспериментом по физике. К сожалению, никто не застрахован от неудач, но, как говорится, предупрежден — значит вооружен.

Мы же в AdMe.ru надеемся, что следующий день у героев нашей подборки был намного лучше.

Когда хотел быть клоуном Пеннивайзом на Хеллоуин

© uncomfcrtble / twitter  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Ее татуировка переводится с тайского как „свежие блинчики с начинкой“»

© iiDream / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Стены против телевизора

© TheBalancingActs / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Просто сломал дверную ручку и порезался. И я все еще не могу выйти»

© Kyscool / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Сосед забыл выключить воду

© PJFrye / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Мой друг — вратарь по водному поло, и я заснял этот момент во время одной из его игр»

© Naanderson202 / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Вселенная решила пошутить в день, когда я могла законно нарушить диету»

© seriphae / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Вот что бывает, когда крышка от крема для бритья отворачивается во время путешествия»

© DaveNel / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Понял, что что-то не так, уже в автобусе, на полпути к работе»

© timothyptracy / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«В середине процесса выпрямления волос мой утюжок сделал так»

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Когда в центре трудно с парковкой, водители готовы на многое

© mariasuzuki / pikabu  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Приятель взял пиво и неаккуратно хлопнул дверцей. Холодильник Шредингера готов»

© Ksander83 / pikabu  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Попросил друга натереть сыр. Через несколько минут он спросил, что он делает не так»

© darkandtwistysissy / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Так себе идейка

© Newcool1230 / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Шнурок с ключами зацепился за ручку, и ключи остались внутри дома в тот момент, когда я закрыл дверь"

© I_Am_Err00r / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Полакомиться орехом сегодня не удастся

© N00bMasster69 / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Никто не застрахован от неудач

© Lattita / pikabu  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Доехал до вершины каньона Ваимеа на Кауаи, чтобы сделать эту красивую фотографию»

© wizzle_ra_dizzle / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

«Уронил пульт от телевизора. Батарейку искал 40 минут»

© m0rs1k / pikabu  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Хуже этого может быть только ситуация, когда после откапывания обнаруживаешь чужую машину

© alpinegirl14 / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Молодой человек перепутал увлажняющие капли для глаз с мятным освежителем для полости рта

© Mwall9 / reddit  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

Фанатка выложила фото с бывшим участником группы One Direction Найлом Хораном и создала опрос: «Стоит ли нам встречаться?» Сам Найл Хоран проголосовал за «нет»

© tobrap / twitter  

20 человек, которые захотят забыть этот день как страшный сон

А с вами случалось нечто подобное?

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