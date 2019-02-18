20+ человек, которые выдали себя с головой

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Только задумаешь идеальное преступление, как непременно что-нибудь пойдет не так: то телефон выпадет, то про отражение забудешь, то камеру не заметишь. И даже если все получилось, то будь готов к тому, что тебя разоблачат всезнающие и всевидящие комментаторы в сети.

AdMe.ru посвящает эту подборку ловкачам, которые хотели всех обмануть, но упустили из виду одну маленькую деталь.

Двойной агент в ресторане KFC

Все, что вам нужно знать о социальных сетях

Сомнительное вышло поздравление

Марк Хэмилл — кликбейт: 1:0

Заманчивая акция, но ценники вас выдали

Хотела быть паинькой, но опять не получилось

Когда очень хочется ездить на Mazda

Никогда не хвастайтесь изобретениями там, где это может увидеть Илон Маск

Когда забыл выключить вспышку

Преступление и мгновенное наказание

Решили сэкономить на стоковых изображениях, но не учли один небольшой нюанс

Когда забыл, что мама есть в твоем списке друзей

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Пожарная охрана: «Внимание! Копы любят прятаться за этим знаком».

Когда желание пожаловаться на новое поколение сильнее здравого смысла

На первый взгляд это кошка на УЗИ, и только со второго замечаешь сканер штрих-кодов и программу просмотра фото на экране

Идеальный план, который сорвался в последний момент

Хорошая попытка продать рождественские цветы в октябре

«Скидка 50 % на цветочные украшения ручной работы к Хеллоуину».

Google не проведешь

«Я не такая девушка, у которой всегда есть парень. Я девушка, у которой изредка бывает парень».

Обвинил котика ради лайков? Будь готов к возмездию

«Моя девушка постоянно пытается меня сфотографировать»

Роскошная жизнь в социальных сетях

Мужчинам нужна уважительная причина, чтобы выложить селфи. Например, пожаловаться на пробки. Даже если их нет

Так старалась подделать взрослый почерк, но что-то пошло не так

А вам удавалось кого-нибудь разоблачить?