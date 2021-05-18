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20 человек, которые выдают такие перлы, что остается только воскликнуть: «Да что же так жизненно-то!»

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А у вас бывает такое, что после прочтения какого-либо высказывания так и тянет прокричать о том, что это ну слишком жизненно? Ведь и в самом деле, даже простая стиральная машинка частенько становится той еще черной дырой, в которой пропадают вещи. А о наших разговорах с питомцами вообще хоть отдельный фильм снимай.

Мы в AdMe.ru просто зачитались подобными откровениями, в которых меткий юмор смешался с суровой реальностью. И смешался по-настоящему идеально.

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А какое высказывание особенно запало вам в душу?

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