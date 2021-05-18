20 человек, которые выдают такие перлы, что остается только воскликнуть: «Да что же так жизненно-то!»
А у вас бывает такое, что после прочтения какого-либо высказывания так и тянет прокричать о том, что это ну слишком жизненно? Ведь и в самом деле, даже простая стиральная машинка частенько становится той еще черной дырой, в которой пропадают вещи. А о наших разговорах с питомцами вообще хоть отдельный фильм снимай.
Мы в AdMe.ru просто зачитались подобными откровениями, в которых меткий юмор смешался с суровой реальностью. И смешался по-настоящему идеально.
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А какое высказывание особенно запало вам в душу?
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