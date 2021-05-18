20 человек, которые выдают такие перлы, что остается только воскликнуть: «Да что же так жизненно-то!»

А у вас бывает такое, что после прочтения какого-либо высказывания так и тянет прокричать о том, что это ну слишком жизненно? Ведь и в самом деле, даже простая стиральная машинка частенько становится той еще черной дырой, в которой пропадают вещи. А о наших разговорах с питомцами вообще хоть отдельный фильм снимай.