20+ человек, которые совершенно внезапно вспомнили, что они уже давно выросли

Мне 31, и я прекрасно помню, каким бестолковым был в подростковом возрасте. И до сих пор вспоминаю музыкальную школу с ужасом. Вот сейчас смотрю во «ВКонтакте» на одну свою одноклассницу, которая занимает какой-то важный пост, и вспоминаю, как она во 2-м классе разукрашивала себе язык фломастерами. © kreeme / Pikabu

У меня в 38 есть 3 желания:

— спать (возникает вечером);

— есть (возникает за час до обеда и за час до ужина);

— чтоб не мешали работать.

И чтоб спина не болела, конечно же, но это уже даже не желание, а смысл существования. © gashyn / Pikabu

Вчера накричал на детей во дворе за то, что они хулиганили у подъезда. Потом ехал в лифте, смотрел в зеркало и думал, что теперь я «тот старый ворчун из второго подъезда». © Windhund / Pikabu