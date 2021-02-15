20+ человек, которые совершенно внезапно вспомнили, что они уже давно выросли
Время летит так быстро, что мы и не заметили, как стали теми самыми взрослыми, которые гуглят слово «кринж» и вспоминают молодость на встречах с друзьями. Смешанные чувства вызывает перспектива засолить огурцы или взять ипотеку — уже не такое однозначное «нет». Сковородка по акции, дороговизна стоматологий, контакты хорошего риелтора и вот это вот все. В общем, вы понимаете.
Сегодня AdMe.ru рассуждает о том, какие мысли, фразочки и суждения выдают в нас тех самых взрослых, которые уже не какие-то там непонятные «они», а очень даже понятные «мы».
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Мне 31, и я прекрасно помню, каким бестолковым был в подростковом возрасте. И до сих пор вспоминаю музыкальную школу с ужасом. Вот сейчас смотрю во «ВКонтакте» на одну свою одноклассницу, которая занимает какой-то важный пост, и вспоминаю, как она во 2-м классе разукрашивала себе язык фломастерами. © kreeme / Pikabu
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У меня в 38 есть 3 желания:
— спать (возникает вечером);
— есть (возникает за час до обеда и за час до ужина);
— чтоб не мешали работать.
И чтоб спина не болела, конечно же, но это уже даже не желание, а смысл существования. © gashyn / Pikabu
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Вчера накричал на детей во дворе за то, что они хулиганили у подъезда. Потом ехал в лифте, смотрел в зеркало и думал, что теперь я «тот старый ворчун из второго подъезда». © Windhund / Pikabu
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Я только что поняла, что я теперь взрослая и могу смотреть мультики сколько захочу. Все думают, что я скоро обзаведусь отношениями, заведу семью, но нет уж. В 4 года я поклялась, что, когда вырасту, буду смотреть мультики сколько захочу. И я посвящаю себя этому. © drsy10WSbjZ3Sho / Twitter
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С возрастом все отчетливее проявляется то, что работать только там, где нравится, и делать только то, что нравится, даже за не очень большие деньги, оказалось так себе стратегией. © g_o_n_z_o / Twitter
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Сын сказал, что надо бы экономить, поэтому не будет клянчить у меня эту неприлично дорогущую игрушку, а напишет письмо Деду Морозу! Благодетель. А я взрослая и его похвалила... © AnchosPanchos / Pikabu
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С ужасом жду момента, когда начну осуждать молодежь. Пока еще истово пытаюсь доказывать своим былым одноклассникам, что и мы чудили не меньше, привожу примеры и все такое прочее, но... ведь наступит время и я тоже начну нести подобную пургу о «молодом поколении» и «раньше было лучше». © volchek1024 / Pikabu
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Люблю холодец. © Anna8Ro / Twitter
Официально самый старый человек в этом чатике. © alkocryer / Twitter
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У меня был потрясающий диалог с психологом:
— Вот такая ерунда.
— К сожалению, это часть взрослой жизни.
— Ок, еще вот такая.
— К сожалению, это тоже часть взрослой жизни, и это нормально.
— Ок, а хорошее что-то про взрослую жизнь будет? © KonfeetkO / Twitter
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Мечтала все детство о коте или собаке, а мама: «Нет, мне придется за ними ухаживать и т. д.» Ну, думаю, вырасту, меня уже никто не остановит! Сейчас у меня своя квартира, но уже я думаю: «Да ну, такая ответственность: ухаживать, кормить, гулять...» © Lila555 / Pikabu
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Взрослая жизнь и одиночество — это когда в пятницу вечером сидишь и думаешь, чем бы себя развлечь. А потом идешь и покупаешь пылесос. И вот уже вечер пятницы не так уныл. Пылесос-то красненький. © Подслушано / Ideer
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28 лет. Сегодня впервые назвали мужчиной, а не молодым человеком. Задумался. © morkovkavuhe / Pikabu
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Мой мужчина с виду взрослый и состоятельный. НО! Надо видеть его глаза, когда он в приложении типа пианино играет мелодию без ошибок. Он похож на 5-летнего ребенка, слепившего куличик. Но ему 30. © Подслушано / Ideer
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Многие скучают по детству и беззаботному времени, а я, наоборот, в восторге от взрослой жизни. Ты можешь есть мороженое сколько захочешь, покупать себе игрушки, лопать арбуз прямо ложкой. Тебе не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Если не нравится работа и коллектив — можешь просто уволиться и найти другую, не то что со школой. Никаких домашек, ты сам хозяин своему времени, хочешь — можешь уехать в путешествие или прыгать с парашютом. Быть взрослым — настоящий кайф. © Подслушано / Ideer
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В детстве всегда думала, что, когда вырасту, у меня будет красивый взрослый почерк как у мамы. Но мне уже 21, а пишу я по-прежнему как первоклассница. Это просто самое большое разочарование в жизни. © Подслушано / Ideer
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К нам с мужем недавно пришла взрослая пара, наши арендаторы. В какой-то момент я осознала, что смотрела на них, но не слушала, подумав про себя: «Они же взрослые, зачем мне вмешиваться». Ниночка, 26 годиков. © NinaChe / Pikabu
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Каждый раз, когда на работе слышал обращение к себе по имени-отчеству или когда платил деньги каким-нибудь людям, которых еще вчера видел в телевизоре, единственное, что думал про себя в такие моменты, что-то вроде: «Хе-хе, да-а, это я такой большой». © Punki / Pikabu
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Холодильник. Кусок лимона, почти доеденная банка кетчупа, тарелка с 2-недельным недоеденным салатом и засохший кусочек хлеба неизвестной давности. И в глубине стоят странные темные банки с неизвестным мутным содержимым. Эти банки оставила мать в свой последний приезд. Ты не знаешь, что в этих банках, а проверять лень. «Потом как-нибудь выкину, не проверяя». © 1999Nagibator / Pikabu
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Я давеча тупила над лотком с мороженым, пока не осознала: ведь я могу взять два! Сама возможность съесть два мороженых за раз не приходила в голову, всегда в детстве ты выбираешь одно. © Solnzesvetit / Pikabu
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Мне 23. Устроилась работать в школу учителем русского и литературы. На перемене мальчик с девочкой серьезно поссорились. Я просто стояла рядом и наблюдала за всем этим с другими учениками минуты 2, пока до меня не дошло, что я-то, черт возьми, учитель и я обязана что-то сделать. © Vornex / Pikabu
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Некоторые люди при встрече так жмут руку, что сразу вспоминается фраза из детства: «Держи краба!» © ElectroStalin79 / Twitter
- Мне 26. Есть ребенок. Я вроде взрослый человек, ответственный, самостоятельный на все сто. Только вот чувствую я себя на 16. Даже если спросят, сколько мне, отвечу сначала, что 16. Я бы не парилась, если бы иногда этот юношеский дух бунтарства не создавал проблем. Пыталась поговорить с теми, кому за 30, и спросить, когда это закончится и когда пройдет? Все молчат. Похоже, заговор. © Подслушано / Ideer
А вы чувствуете себя взрослыми? Или, наоборот, вы из тех, у кого после 25 детство только начинается?