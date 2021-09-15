20+ человек, которые связались с сайтами объявлений, и там их ошарашили по полной

Людей, которые собираются отдать даром, продать или купить вещи с рук, объединяет одно: у них точно будут приключения. Такой, казалось бы, осознанный подход к потреблению многим выходит боком. Кто-то поплатился нервными клетками, кто-то временем, а кто-то отдал деньгами.

Мы в AdMe.ru с головой окунулись в мир торговли и поняли, почему людям стоит осторожнее подходить к продажам и покупкам по объявлению. А в качестве бонуса добавили пару историй, которые восстановят веру в человечество.

Стала мне мала куртка-косуха, решил ее продать за ₽ 2 000. Тут подкатил ко мне друг, мол, продай мне, только у меня сейчас денег нет, но я все отдам за месяц-два. Через год денег все нет. Говорю ему: «Гони куртку назад, продам другим людям». А спустя 2 недели звонит мне тот дружок и выдает: «Я тут узнал, что ты куртку мою продал за ₽ 3 500. Так вот, где мои ₽ 1 500?» Я в шоке: «Чего-о-о?» И слышу гениальный ответ: «Ну ты же мне за ₽ 2 000 ее продал, я тебе ее отдал, и ты ее продал за ₽ 3 500, значит, ₽ 1 500 мои!» Вот откуда такие берутся? © Skomat / Pikabu

за ₽ 3 500. Так вот, где мои ₽ 1 500?» Я в шоке: «Чего-о-о?» И слышу гениальный ответ: «Ну ты же мне за ₽ 2 000 ее продал, я тебе ее отдал, и ты ее продал за ₽ 3 500, значит, ₽ 1 500 мои!» Вот откуда такие берутся? © Skomat / Pikabu Продавал я гигантский принтер за ₽ 5 000. Мне позвонил какой-то знаток и договорился о встрече. Он осмотрел, но хотел дешевле. Я не согласился, он еще немного помялся, но все-таки забрал принтер. А дня через 3 мне приходит от него СМС: «Я подумал, что цена для принтера высоковата, хорошо бы за ₽ 3 000». Как я понял, он хотел, чтобы я вернул ему разницу, но я доел шаверму и написал, чтобы он не компостировал мне мозги, так как сделка уже совершена и товар в рабочем состоянии. Больше он не писал. © KudriaviyBorsch / Pikabu

Купили квартиру, через пару месяцев бывший владелец написал, что цены поднялись и теперь она стоит в 1,5 раза дороже . Наверное, хотел, чтобы мы доплатили. © Бутербродик / AdMe

. Наверное, хотел, чтобы мы доплатили. © Бутербродик / AdMe Нужно было снять квартиру посуточно. Приглянулся отличный вариант, да и цена вполне себе по столичным меркам. В чем подвох? На фото отчетливо видны ценники на каждом предмете. Отсняты фотографии в IKEA. Небоскребы за окном — фотообои, на некоторых фото ценники криво замазали. Связался с ними — квартира «занята», предложили другие варианты, дороже и далеко от центра. © Suter / Pikabu

Я как-то разместила объявление — продавала свою одежду. Пишет девушка насчет одного платья, интересуется, в наличии ли еще. Я ее на аватарке узнала — бывшая коллега. Пишу: «Привет, это такая-то, платье еще у меня». На что она разочарованно отвечает: «Ааа, это ты, тогда мне оно не подойдет» — и блокирует. Обидно вообще-то. © Бутербродик / AdMe

— и блокирует. Обидно вообще-то. © Бутербродик / AdMe Продавал сломанную стиральную машину. В объявлении четко написал, что прибор на запчасти. Поставил цену — ₽ 1 500. В итоге половина звонков начиналась с вопроса: «В каком состоянии стиральная машинка и почему так дешево?» Вторая половина звонков — с мольбами, просьбами и угрозами отдать за ₽ 500. В итоге хеппи-энд — приехал мужчина с сыном и забрал со словами: «У нас такая же, но „мозги“ сломались, спасибо вам». Что у всех этих звонивших в головах, мне непонятно. © Bmstu2009 / Pikabu

Мне нужно было купить дешевый ноутбук для друга. Я нашел подходящий вариант по объявлению с приличными характеристиками и ценой. Мы назначили встречу в кафе. За столом сидел парень, и перед ним лежал ноутбук. Я его открыл: некоторые клавиши отсутствовали, пластик был сломан, на экране красовались грязные отпечатки пальцев. Я сказал парню, что брать его не буду. Тот очень разозлился и потребовал, чтобы я заплатил ему $ 10 за бензин . Я просто развернулся и ушел. © Eric Klamer / Quora

. Я просто развернулся и ушел. © Eric Klamer / Quora Друг продавал графический калькулятор, он как мини-компьютер. В общем, договорился о встрече с покупателем в торговом центре. Тот хотел проверить прибор, но в нем не было батареек. Друг согласился поехать с ним в супермаркет и купить батарейки. Купили, вставили, сели обратно в машину. Покупатель сидит, на кнопки нажимает. Соглашается, что он в хорошем состоянии, и возвращает его моему другу. Друг видит на экране: «Вас похитили». В этот момент покупатель запирает двери и ускоряется. Друг в панике. Затем покупатель останавливается, смеется, дает моему другу деньги, выпускает его и говорит: «Будь осторожнее». © Susanisnota***** / Reddit

Моя мама решила продать матрас. К нам приехала женщина и купила его за $ 50. Но уже через неделю она позвонила и сказала, что хочет вернуть деньги, так как «матрас скрипит» . После того как мы перестали смеяться, ответили, что мы не супермаркет и у нас строгая политика невозврата. © Colette Therese / Quora

. После того как мы перестали смеяться, ответили, что мы не супермаркет и у нас строгая политика невозврата. © Colette Therese / Quora Моя подруга договорилась купить диван у пары. Когда выносили одну из секций, увидели жука. Оказалось, что диван кишит тараканами. Они были внутри, и продавцы об этом знали. Мы бросили диван на улице и потребовали вернуть деньги. Ребята даже не сопротивлялись. © Venomftr / Reddit

Решила отдать бесплатно детский беговел. Кинула объявление, жду. И понеслась: «А коробка есть от него? Без коробки нам никак!», «Эх, жаль, что беговел черного цвета!», «А вы не могли бы его доставить за тридевять земель за свой счет?» Подобного рода ахинею я смиренно читала 2 дня! Потом не выдержала, удалила информацию из группы и разместила объявление о его продаже. Указала цену — £ 25 (₽ 2 500). Забрали через 2 часа. Приехал мужчина и сказал, что его малыш будет в восторге, мол, удача урвать такой дешевый беговел в отличном состоянии. © BotyaB / Pikabu

Потом не выдержала, удалила информацию из группы и разместила объявление о его продаже. Указала цену — £ 25 (₽ 2 500). Забрали через 2 часа. Приехал мужчина и сказал, что его малыш будет в восторге, мол, удача урвать такой дешевый беговел в отличном состоянии. © BotyaB / Pikabu Продаю коляску. За неделю позвонили человек 7. Все вежливые, уточнили пару вопросов, и все как один говорят: «Хорошо, мы тут рядом, уже идем, сейчас через 10 минут подойдем, посмотрим, купим». Как итог — ни один так и не пришел, на телефон не отвечают. В чем прикол? © MaximusI / Pikabu

Однажды покупатель подал жалобу на сайт — якобы монета, которую он купил у меня за $ 300, была произведена не в 1923 году, а в 1983-м . Он написал, что отдаст мою монету, как только я верну его деньги. Несмотря на то что я отравлял на сайт фотографии монеты, с моего счета списались $ 300 и вернулись покупателю. Но главная боль — тот парень не вернул мне монету, мне пришел конверт с оберткой от жевательной резинки. © Jeffrey Feinman / Quora

. Он написал, что отдаст мою монету, как только я верну его деньги. Несмотря на то что я отравлял на сайт фотографии монеты, с моего счета списались $ 300 и вернулись покупателю. Но главная боль — тот парень не вернул мне монету, мне пришел конверт с оберткой от жевательной резинки. © Jeffrey Feinman / Quora Мои соседи решили купить диван у кого-то, кто жил на 3-м этаже многоквартирного дома. Они заплатили, но где-то между 2-м и 3-м этажами он так сильно застрял в подъезде, что они просто решили оставить его там. © Thepigwanker / Reddit

что они просто решили оставить его там. © Thepigwanker / Reddit Я продавал специальный объектив для фотоаппарата, и у меня его купил подросток. Через 2 недели парень объявился вновь и сказал, что на объективе царапины и плесень. Так что он хочет вернуть товар и получить обратно деньги за доставку. Когда я отказался, он назвал меня мошенником и подал запрос на возврат денег через сайт. В общем, когда объектив приехал ко мне, я отнес его в мастерскую, и там сказали, что он в идеальном состоянии. Я погуглил своего покупателя и обнаружил, что это старшеклассник, который возомнил себя фотографом. Уверен, что он «одолжил» объектив для одноразовой работы и вернул, когда закончил. © Mike Douglas / Quora

Отдавала детские вещи на сайте объявлений. В хорошем состоянии, многие были новыми. 3 больших пакета. Забрал мужик, с виду прилично одетый, вкусный парфюм, уехал на дорогой иномарке. Думаю, ну, может, для кого-то из знакомых. А через день увидела, что все эти вещи на том же сайте за деньги продают . У некоторых стоимость выше, чем их реальная цена. Хотела помочь какой-нибудь молодой мамочке, которая не может позволить себе купить хорошую одежду ребенку, а в итоге спекулянты попались. © Подслушано / VK

. У некоторых стоимость выше, чем их реальная цена. Хотела помочь какой-нибудь молодой мамочке, которая не может позволить себе купить хорошую одежду ребенку, а в итоге спекулянты попались. © Подслушано / VK Недавно разместила на сайте объявление: отдавала диван. Старенький, но целый. Один мужик слезно просил не продавать. Через 3 дня приехал. Один тащил по лестнице с 5-го этажа, с горем пополам выволок его во двор. Разобрал диван, кое-как затолкал в машину. Пожаловался, что спину надорвал и стекло в машине треснуло. А в конце выяснилось, что он еще и из другого региона приехал . Прикинула: за те деньги, что он потратил на бензин, можно было бы новый диван купить. И спину не надрывать. © Подслушано / VK

. Прикинула: за те деньги, что он потратил на бензин, можно было бы новый диван купить. И спину не надрывать. © Подслушано / VK Я из маленького городка, нормальные вещи купить проблема: студентка, денег нет. Нашла объявление в столице «Продам обувь пакетом», на фото обувь очень красивая. Получила заветный пакет на почте, оплатила. Дома открыла, а там старые грязные домашние тапки, рваные сапоги, туфли со сломанными каблуками, босоножки с оторванными ремешками... Жаль не денег, а что существуют такие люди. © Подслушано / VK

Я позвонила женщине, чтобы купить у нее сумку. Она сказала, что цена сегодня — $ 35. Спрашиваю: «Можно ли забрать завтра?» Она сказала да. Я приехала к ней на следующее утро, даю $ 35. А она невозмутимо отвечает, что такая цена была вчера . Сегодня — $ 40. Я спросила: «Вы ведь шутите?» Но поняла, что она всерьез, и собралась уходить. Она еще кричала мне вслед, что мы же договорились и она специально осталась дома, чтобы я могла забрать сумку. © ZenRage / Reddit

. Сегодня — $ 40. Я спросила: «Вы ведь шутите?» Но поняла, что она всерьез, и собралась уходить. Она еще кричала мне вслед, что мы же договорились и она специально осталась дома, чтобы я могла забрать сумку. © ZenRage / Reddit Собрались с мужем продавать гараж, который достался от отца. Муж сделал фотографии и выставил их на сайт. Ради интереса решила посмотреть, как он написал объявление, нет ли ошибок. Проверила, вроде бы все хорошо. И тут в отражении зеркала, которое висит в дальнем углу гаража, я увидела очень знакомое лицо. Подруга. Узнала ее по родинке над губой. Начала копать и таким образом узнала про их роман. © Палата № 6 / VK

Бонус: покупатели, которые подарили новые ощущения

Мой брат продавал золотой комплект. Жена не носила, а деньги были нужны позарез. Он выставил в интернете объявление, на следующий же день позвонила женщина: «Готова купить. Дайте номер карты. Я скину деньги, вышлете мне его». Цена вопроса — ₽ 55 тыс. Через пару минут деньги оседают на карте. Представьте: она высылает деньги в за комплект, который даже в руках не держала. Уровень доверия — 100 %. Брат, конечно же, отправил, при получении много благодарила. © Gadjiev.curb / Pikabu

Уровень доверия — 100 %. Брат, конечно же, отправил, при получении много благодарила. © Gadjiev.curb / Pikabu Я долго искала мягкую мебель и вдруг наткнулась на объявление на сайте. Всего $ 300! Беру! Мы с парнем подъехали к этому дому и раскрыли рты — это был особняк с большим двором, озером, гаражом на 3 машины. Нас встретила пара и показала мебель. Она была в отличном состоянии. Но тут хозяйка заметила тусклый след от ручки на подлокотнике. Она воскликнула: «О боже! Я даже не знаю, как я это пропустила». И обратилась к мужу: «Милый, увези это на свалку». Мы с парнем в полном недоумении посмотрели друг на друга. Она собирается выбросить диван из-за 5-сантиметровой полоски пасты?! Я спешно сказала: «Похоже, это просто ручка, и я уверена, что смогу ее отчистить». Она в шоке уставилась на меня и молчала. Наконец ее муж сказал: «Я помогу тебе загрузить мебель в машину». Когда все было упаковано, я протянула женщине $ 300. Она засмеялась и сказала: «Я не могу взять за это деньги». Кстати, 4 года спустя мы все еще пользуемся этой мебелью. © Kate Scott / Quora