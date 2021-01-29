20+ человек, которые создают такие кулинарные шедевры, что шеф-повара попросили бы рецепт
Чем красивее выглядит еда, тем более вкусной она нам кажется. К такому выводу пришли ученые в результате научного эксперимента. Участникам было предложено отведать 3 блюда и выбрать самое вкусное. Но подавали им одну и ту же еду, только оформлена она была по-разному. Большинство дали наивысшую оценку вкусовым качествам того варианта, который выглядел привлекательнее остальных.
Исходя из этого утверждения, мы в AdMe.ru уверенно заявляем, что кулинарные шедевры пользователей сети из нашей подборки безумно вкусны. Вы только поглядите, как круто они выглядят.
«Приготовила своему жениху торт на день рождения»
«Я приготовила муссовые пирожные в виде фундука. Внутри карамель, бисквит с лесными орехами и ореховое пралине»
«Как стала мамой, предвкушала, что буду делать торты на дни рождения моих мальчишек. И вот наш первый»
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Это так мило! © gamermommie / Reddit
«Первый опыт приготовления ежевично-лимонного тарта»
«Моя 13-летняя дочь мечтает открыть пекарню. Этот шоколадный торт она приготовила с нуля по своему рецепту»
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Это выглядит невероятно! © HPB**chCraft / Reddit
Клубничные индейки в шоколаде
«Я приготовила на Рождество яблочный пирог и хочу, чтобы все его увидели»
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Это не яблочный пирог, это яблочное искусство! © ElSatchmo / Reddit
Безе-лебеди
Фигурки из теста для вонтонов
Пирог с кокосовым кремом и глазурью
Ванильный торт-снеговик
«В этом году торт-флан получился идеально. В нем вы можете увидеть отражение нашей люстры!»
Тарталетки с лимонным кремом
Итальянское радужное печенье
Пирог с черничной начинкой
Цитрусовый пирог-перевертыш
«Мне 17, и я просто люблю готовить»
Хлеб на закваске в виде тыквы
«Моя жена приготовила это ко дню рождения нашего сына. Она использовала воздушно-пузырьковую пленку, чтобы сделать соты»
«Шоколадный топор и торт-пенек на 43-й день рождения друга»
«Печенье, которое я испекла недавно»
Какое блюдо вас впечатлило больше всего? Что вы хотели бы попробовать?