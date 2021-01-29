20+ человек, которые создают такие кулинарные шедевры, что шеф-повара попросили бы рецепт

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Чем красивее выглядит еда, тем более вкусной она нам кажется. К такому выводу пришли ученые в результате научного эксперимента. Участникам было предложено отведать 3 блюда и выбрать самое вкусное. Но подавали им одну и ту же еду, только оформлена она была по-разному. Большинство дали наивысшую оценку вкусовым качествам того варианта, который выглядел привлекательнее остальных.

Исходя из этого утверждения, мы в AdMe.ru уверенно заявляем, что кулинарные шедевры пользователей сети из нашей подборки безумно вкусны. Вы только поглядите, как круто они выглядят.

«Приготовила своему жениху торт на день рождения»

«Я приготовила муссовые пирожные в виде фундука. Внутри карамель, бисквит с лесными орехами и ореховое пралине»

«Как стала мамой, предвкушала, что буду делать торты на дни рождения моих мальчишек. И вот наш первый»

«Первый опыт приготовления ежевично-лимонного тарта»

«Моя 13-летняя дочь мечтает открыть пекарню. Этот шоколадный торт она приготовила с нуля по своему рецепту»

Клубничные индейки в шоколаде

«Я приготовила на Рождество яблочный пирог и хочу, чтобы все его увидели»

Это не яблочный пирог, это яблочное искусство! © ElSatchmo / Reddit

Безе-лебеди

Фигурки из теста для вонтонов

Пирог с кокосовым кремом и глазурью

Ванильный торт-снеговик

«В этом году торт-флан получился идеально. В нем вы можете увидеть отражение нашей люстры!»

Тарталетки с лимонным кремом

Итальянское радужное печенье

Пирог с черничной начинкой

Цитрусовый пирог-перевертыш

«Мне 17, и я просто люблю готовить»

Хлеб на закваске в виде тыквы

«Моя жена приготовила это ко дню рождения нашего сына. Она использовала воздушно-пузырьковую пленку, чтобы сделать соты»

«Шоколадный топор и торт-пенек на 43-й день рождения друга»

«Печенье, которое я испекла недавно»