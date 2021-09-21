20+ человек, которые совершенно случайно узнали ответ на вопрос «Что будет, если?..»

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Наверняка многие догадывались о том, что шкурка банана поменяет цвет, если его положить рядом с плитой, а брокколи прорастет, если о ней надолго забыть. Такие вещи мы ни за что не стали бы проверять нарочно, но раз уж так все равно случилось, то почему бы не показать это друзьям.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии от пользователей сети, которые случайно сделали неожиданные открытия о свойствах обычных вещей.

«Положил бананы слишком близко к плите»

Вот что произойдет, если подгузник случайно угодит в стирку

«Мой папа купил брокколи и забыл об этом. А сегодня нашел вот это»

Этот волос застрял в молнии

Когда шваброй давно не пользовались

Вот так выглядит банка Pepsi, которая слишком много времени провела на солнце

«Никогда не думала, что можно не до конца разбить яйцо»

«Это не сахарная вата: просто жена 3 недели не заглядывала в хлебницу»

Остатки супа идеально обрисовали контур ложки

Выглядит круто, видно всю структуру, но и жутковато тоже. © miaki-ikazu / Reddit

«Вот что может случиться с волосами, если не заметишь, что на тюбике с краской написано „флуоресцентная“»

«Шлепнул комара, и он четко отпечатался на моей ладони»

«Утром разразилась летняя буря. Мы услышали, что ударила молния. Не понимали, насколько близко это было к дому, пока не увидели это»

Вы когда-нибудь в жизни видели такую ​​красивую шевелюру на маффине?

«Вчера вечером мыл пенни и оставил его на ночь в кислоте»

Что будет, если кошачья шерсть набьется в клавиатуру

«Заморозил бутылку с водой и срезал с нее пластик»

«Мох вырос на моей баскетбольной корзине»

«Вот что случилось, когда я забыл ластик на ночь в учебнике»

На молотке начали расти грибы, после того как его оставили на улице под дождем

Вот что произойдет, если обмотать дерево цепью и надолго оставить

Вот что случится с полотенцем с единорогами, если им вытираться 20 лет