20 человек, которые со временем словно превратились в других людей
В наше время людям, которые хотят изменить свою внешность, открываются огромные возможности. Целые индустрии работают на то, чтобы любой человек мог приблизиться к собственному идеалу и чувствовать себя уверенно. И герои нашей статьи воспользовались своим шансом на все 100 %.
Мы в AdMe.ru поражены тем, как сильно может измениться человек, если действительно этого захочет, и не можем не показать вам эти крутые преображения.
1. «Моя кожа стала светлее, потому что врач сказал, что повышенный уровень сахара в крови заставляет мою кожу выглядеть более темной, и тогда я похудел»
2. «Как я выглядела в 12 и как выгляжу в 27. Потеряла второй подбородок, но обзавелась улыбкой»
3. «16 и 26 лет. Скинул 68 кг»
4. «Сбросила 42 кг за 11 месяцев. Бойфренд для масштаба»
5. «Сегодня 8 лет, как я бросил пить»
6. «Я в выпускном классе и на последнем курсе колледжа. Сбросил 18 кг. Еще есть что улучшать, но я наконец доволен собой»
7. «На фото слева мне 14, справа — 22»
8. «Изменения за 11 месяцев: сбросила 27 кг, исправила форму носа (операция не была косметической, сломался носовой клапан, но в итоге я стала выглядеть лучше), сделала микроблейдинг бровей»
9. «10 лет и 36 кг разницы»
10. «Вот что могут сделать 10 лет и борода»
11. До и после
12. «Я в 2009-м и 2019-м. Вот это перемена»
13. «На снимке сверху мне 24, снизу — 25. Измениться никогда не поздно. На обоих фото у меня одинаковый вес, хотя сейчас я успешно худею»
14. Изменения за 10 лет налицо
15. «На первом фото я в 16 лет. На втором — спустя 3 года и 7 сброшенных килограммов»
16. «Готовлюсь к роли Санты. 3 сеанса отбеливания волос в парикмахерской растянулись на 2,5 недели»
17. «Реабилитация, длительная терапия, налаживание здорового отношения к еде. Набрал 25 кг»
18. «10 лет — и невероятная разница»
19. «Скинул 46 кг за 29 месяцев плюс год назад бросил пить. Выбрал жизнь»
20. «13 и 19 лет. К счастью, я доросла до своего носа»
Как вы изменились за последние годы? Радуют ли вас перемены и почему?
Фото на превью My-Name-Is-Curry / Reddit