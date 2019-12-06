20 человек, которые со временем словно превратились в других людей

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В наше время людям, которые хотят изменить свою внешность, открываются огромные возможности. Целые индустрии работают на то, чтобы любой человек мог приблизиться к собственному идеалу и чувствовать себя уверенно. И герои нашей статьи воспользовались своим шансом на все 100 %.

Мы в AdMe.ru поражены тем, как сильно может измениться человек, если действительно этого захочет, и не можем не показать вам эти крутые преображения.

1. «Моя кожа стала светлее, потому что врач сказал, что повышенный уровень сахара в крови заставляет мою кожу выглядеть более темной, и тогда я похудел»

2. «Как я выглядела в 12 и как выгляжу в 27. Потеряла второй подбородок, но обзавелась улыбкой»

3. «16 и 26 лет. Скинул 68 кг»

4. «Сбросила 42 кг за 11 месяцев. Бойфренд для масштаба»

5. «Сегодня 8 лет, как я бросил пить»

6. «Я в выпускном классе и на последнем курсе колледжа. Сбросил 18 кг. Еще есть что улучшать, но я наконец доволен собой»

7. «На фото слева мне 14, справа — 22»

8. «Изменения за 11 месяцев: сбросила 27 кг, исправила форму носа (операция не была косметической, сломался носовой клапан, но в итоге я стала выглядеть лучше), сделала микроблейдинг бровей»

9. «10 лет и 36 кг разницы»

10. «Вот что могут сделать 10 лет и борода»

11. До и после

12. «Я в 2009-м и 2019-м. Вот это перемена»

13. «На снимке сверху мне 24, снизу — 25. Измениться никогда не поздно. На обоих фото у меня одинаковый вес, хотя сейчас я успешно худею»

14. Изменения за 10 лет налицо

15. «На первом фото я в 16 лет. На втором — спустя 3 года и 7 сброшенных килограммов»

16. «Готовлюсь к роли Санты. 3 сеанса отбеливания волос в парикмахерской растянулись на 2,5 недели»

17. «Реабилитация, длительная терапия, налаживание здорового отношения к еде. Набрал 25 кг»

18. «10 лет — и невероятная разница»

19. «Скинул 46 кг за 29 месяцев плюс год назад бросил пить. Выбрал жизнь»

20. «13 и 19 лет. К счастью, я доросла до своего носа»

Как вы изменились за последние годы? Радуют ли вас перемены и почему?