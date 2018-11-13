20+ человек, которые случайно выдали себя с головой
У каждого есть скелеты в шкафу, которые до поры до времени достаточно успешно удается скрывать. Иногда это что-то безобидное вроде маскарада для встречи в аэропорту, а иногда — нечто совсем неожиданное, например воровство от Росса из «Друзей» или даже пирсинг груди.
Но рано или поздно всех, кто что-то скрывал или хотел над кем-то подшутить, выводят на чистую воду.
AdMe.ru выбрал 23 самых забавных случая, когда именно это и произошло.
«Сегодня моя мама узнала, что я проколола себе соски»
И вообще, у женщин про возраст спрашивать неприлично
За кадром часто остается все самое интересное
Когда пришлось написать хоть что-то из-за свидетелей
«Я ударил твою машину, но притворяюсь, что оставляю свои контакты, потому что люди смотрят на меня. Надеюсь, ты сможешь починить ее. Удачи».
А как все хорошо начиналось...
«Ты узнаешь его из тысячи...»
Когда просто хотел скрасить чей-то шопинг
Как одним словом выдать свое финансовое положение?
«Папа сказал, что я могу не узнать его в аэропорту, потому что он сильно похудел»
Дрессировка 80-го уровня
Когда мама решила потроллить окружающих
Звезды тоже знают толк в пранках
Уже, наверное, целая очередь сформировалась
Когда борьба за лайки зашла слишком далеко
У всех есть свои лайфхаки для уборки дома
Когда не смотрел «Человека-паука», а развешивать постеры все равно надо
Выкрутились как смогли
Мы-то уже знаем
Сотрудник года
Когда не любишь врать в резюме
Когда современные технологии сыграли злую шутку
Кажется, Росс любит брать максимум не только от отелей
Конечно, это был не Росс, но пришлось оправдываться даже Дэвиду Швиммеру
А вам приходилось наблюдать забавные случаи, когда кого-то выводили на чистую воду, или самим переживать что-то подобное?