20+ человек, которые случайно выдали себя с головой

У каждого есть скелеты в шкафу, которые до поры до времени достаточно успешно удается скрывать. Иногда это что-то безобидное вроде маскарада для встречи в аэропорту, а иногда — нечто совсем неожиданное, например воровство от Росса из «Друзей» или даже пирсинг груди.

Но рано или поздно всех, кто что-то скрывал или хотел над кем-то подшутить, выводят на чистую воду.

AdMe.ru выбрал 23 самых забавных случая, когда именно это и произошло.

«Сегодня моя мама узнала, что я проколола себе соски»

И вообще, у женщин про возраст спрашивать неприлично

За кадром часто остается все самое интересное

Когда пришлось написать хоть что-то из-за свидетелей

«Я ударил твою машину, но притворяюсь, что оставляю свои контакты, потому что люди смотрят на меня. Надеюсь, ты сможешь починить ее. Удачи».

А как все хорошо начиналось...

«Ты узнаешь его из тысячи...»

Когда просто хотел скрасить чей-то шопинг

Как одним словом выдать свое финансовое положение?

«Папа сказал, что я могу не узнать его в аэропорту, потому что он сильно похудел»

Дрессировка 80-го уровня

Когда мама решила потроллить окружающих

Звезды тоже знают толк в пранках

Уже, наверное, целая очередь сформировалась

Когда борьба за лайки зашла слишком далеко

У всех есть свои лайфхаки для уборки дома

Когда не смотрел «Человека-паука», а развешивать постеры все равно надо

Выкрутились как смогли

Мы-то уже знаем

Сотрудник года

Когда не любишь врать в резюме

Когда современные технологии сыграли злую шутку

Кажется, Росс любит брать максимум не только от отелей

Конечно, это был не Росс, но пришлось оправдываться даже Дэвиду Швиммеру

А вам приходилось наблюдать забавные случаи, когда кого-то выводили на чистую воду, или самим переживать что-то подобное?

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9 Комментарии
  • 13 ноября 2018
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  • 39894

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