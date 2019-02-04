20 человек, которые следят за миром внимательнее, чем спутники Google

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Чтобы делать крутые открытия, необязательно заходить в «Википедию» или штудировать книги — достаточно только внимательно смотреть на мир вокруг. А вы помните полное имя Скуби Ду? Подозревали, что одну большую пиццу брать выгоднее, чем 2 маленькие? Знали, что язык дятла настолько длинный, что оборачивается вокруг черепа?

AdMe.ru поражается внимательности пользователей сети, которые собрали тысячи лайков за свои открытия.

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20. И бонус для тех, кто соскучился по фактам посерьезнее!

А у вас есть факты, достойные «Большой энциклопедии AdMe»?