20+ человек, которые шли на романтическое свидание, а вместо этого очутились в плохом анекдоте
Не так давно пользователь твиттера Стивен Глансберг попросил подписчиков рассказать о своих наиболее памятных неловких свиданиях. И кто же мог подумать, что это настолько актуальная тема и высказаться по данному поводу пожелают тысячи человек по всему миру. Одним из них пришлось иметь дело с партнером, уснувшим посреди встречи, другим — нянчиться на ужине с чужими детьми, а третьим — разбираться со своим слабым желудком.
Мы в AdMe.ru при чтении этого треда никак не могли понять, то ли нам смеяться, то ли плакать. Однако с задачей отобрать для вас 20+ наиболее примечательных историй о провальных свиданиях мы, кажется, справились в полной мере.
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Бывали ли вы на свиданиях, которые еще долго будут сниться вам в кошмарах?
Фото на превью HiramEpoche / Twitter
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