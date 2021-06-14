20+ человек, которые шли на романтическое свидание, а вместо этого очутились в плохом анекдоте

Не так давно пользователь твиттера Стивен Глансберг попросил подписчиков рассказать о своих наиболее памятных неловких свиданиях. И кто же мог подумать, что это настолько актуальная тема и высказаться по данному поводу пожелают тысячи человек по всему миру. Одним из них пришлось иметь дело с партнером, уснувшим посреди встречи, другим — нянчиться на ужине с чужими детьми, а третьим — разбираться со своим слабым желудком.

Мы в AdMe.ru при чтении этого треда никак не могли понять, то ли нам смеяться, то ли плакать. Однако с задачей отобрать для вас 20+ наиболее примечательных историй о провальных свиданиях мы, кажется, справились в полной мере.

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