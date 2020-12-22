20 человек, которые серьезно отнеслись к родам, но к такому их жизнь не готовила
Роды — процесс хоть и естественный, но непредсказуемый. Можно все 9 месяцев тщательно готовиться к этому событию, и все равно в день икс придется импровизировать. Именно поэтому с женщинами в интересном положении случается так много курьезов в этот непростой, но радостный момент.
Мы в AdMe.ru уверены, что правильный настрой помогает практически в любом деле, поэтому публикуем истории о родах, которые полны юмора и позитива.
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Когда ждали первого сына, схватки начались, позвонила акушерке, она мне сказала: как будут через каждые 2 минуты, давай к нам. Походила, подождала, чувствую — пора, бужу мужа. Он после суток, не понимает вообще, о чем речь. Говорю, в роддом пора. Он со сна: «Конечно, зайка, но давай попозже, я посплю немного». © Марина Герман / Facebook
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Когда я родилась, отцу передали, что «это девочка, вес такой-то, рост такой-то, черненькая». Неделю, что мать была в роддоме, вся наша родня пребывала в легком шоке, ведь папа передал им счастливую весть, что у него «девочка, рост и вес такой-то, но почему-то чернокожая». Пока не приехала папина сестра, которая не поверила радостному идиоту и не сгоняла в роддом, выяснив, что «черненькая» — это про волосы. © Salivan / AdMe
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Мне муж на выписку забыл сарафан привезти. Блузку привез, а сарафан — нет. Хотя он меня в нем отдавал за 3 дня до того и ему назад вернули все вещи. Зачем муж этот пакет разбирал — я не знаю. Пришлось мне выписываться в простыне, обернутой вокруг бедер, которую любезно одолжила медсестра. Фотки вышли огонь. В простыне дошла до машины, а дальше ее сняли и отдали назад в роддом. © likantropgirl / Pikabu
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Я лежала на сохранении на ранних сроках. Попросила мужа привезти что-нибудь новенькое из одежды. Он привез леопардовое мини-платье (с подругой для прикола покупали одинаковые). Сказал, чтоб я была там самая красивая. © Loveina / Pikabu
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6 марта приехала в роддом на проверку, потому что температура до 38 поднялась. Врач, посмотрев, заявляет: «Давайте брейтесь — и рожать пойдем». Я в шоке, разворачиваюсь и говорю: «Не, мне день не нравится, я 8-го приду». А через 3 часа поздравляю мужа по телефону с дочкой, и он отвечает: «Ты с ума сошла, я еще не готов!» © крымская / Nn.ru
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Моя подруга где-то вычитала, что если есть признаки начинающегося варикоза, то рожать лучше в компрессионных чулках. Купила очень симпатичные, сверху с кружевом, черные, и пошла в родовое кресло за дочкой. Доктор заметно оживился, когда увидел подобную картину (девушка она высокая, длинноногая), но против ничего не имел. © LUsien2703 / Pikabu
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Забрали Таню с малышом из роддома, домой пришли. Через пару часов звонок: «Вас из родильного отделения беспокоят. Мы вам точно мальчика отдали?» © bash.im
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Первые роды были длинные, и я так устала, что швы мне врачи решили накладывать под общим наркозом. Вкололи, начали шить, а я все чувствую, ну они еще добавили, да, видать, много. Просыпаюсь — ничего понять не могу: тихо, темно, что было — не помню. Зову: «Сестра, сестра!» Приходит медсестра: «Чего тебе?» — «Я родила?» — «Родила». — «С ребенком все нормально?» — «Все нормально». — «А где он?» — «Да вон рядом лежит, под лампой». Вырубаюсь. Через какое-то время опять прихожу в себя — и снова ничего не помню. Зову: «Сестра, сестра!» Она приходит, диалог повторяется. Спокойно вырубаюсь. Просыпаюсь — опять ничего не помню, зову медсестру. Она приходит и с порога: «Ты родила, с ребенком все нормально, вон он лежит под лампой, успокойся уже!»
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У меня подруга 3 раза ходила за девочкой. В итоге Егор, Савелий и Арсений. Первый — мальчик, ладно. Второй — мальчик. Хотели девочку, но что ж делать. Третья беременность... Очень хотели девочку. Снова мальчик. Ей говорят: «Не расстраивайся! Они потом тебе много разных девочек будут приводить показывать — выберешь себе». © azya1983 / Pikabu
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15 марта 2002 года собрались с мужем ехать в роддом. Схваток даже не было, но сказали по сроку надо уже ложиться. Выходим, а магнитолу из машины украли. Муж расстроился, а я как оптимистка говорю: «Ну если где-то убыло, значит, где-то прибыло». Родила в этот же день в 15:15. Муж до сих пор вспоминает, как магнитолу поменял на сына. © Anna Petra / Facebook
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Первый раз рожала в 21 год вместе с мужем. Роды были безумно долгие — порядка 42 часов с начала первых схваток. Муж практически все время был со мной, а я, когда длительность процесса перевалила за 30 часов, перестала уже что-либо соображать. Когда вышли на финишную прямую и надо было немного постараться, чтобы малыш появился на свет, я на всю родилку завопила: «Караул! Грабят!» Врач приподнял глаза на мужа, стоявшего за моей спиной, потом посмотрел на меня и с улыбкой сказал: «Да отдадим мы вам сейчас ребенка, дамочка, не переживайте!» © boevayamalishka / Pikabu
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Младшую дочь «рожали» с мужем вместе. Он мужественно выдержал весь процесс, помогал, как мог. Очень переживал. Когда дочь родилась, я облегченно выдохнула, расслабилась, глаза закрыла. А муж мой ребенка увидел и спрашивает у акушерки: «А почему она такая красивая?» Акушерка и говорит ему: «Ну какую сделал, такую и родили». Оказывается, он думал, что младенец должен быть сморщенный, весь в крови, а она родилась розовенькая, чистенькая. Смеемся над этой историей. © Вера Рындич / Facebook
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Когда у мамы начались первые схватки, было утро, она отправила папу в магазин за тапочками. Час нет папы, два нет. Явился вечером без тапочек. Оказывается, встретил по дороге родственницу, которая попросила собрать кухонный гарнитур. Мама рожала в машине скорой помощи в туфлях на платформе. А все потому, что мой папа — самый отзывчивый человек на земле. © Подслушано / Vk
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В роды весело воды отходили. Поехали мы с братом и мужем к моей маме. Брат за рулем — его машина, муж рядом с ним, я сзади. Проехали минут 10 от нашего дома, из меня как хлынет! Первая мысль: «Блин, всю машину залила!» Аккуратно так брату говорю: «Леша, едем не к маме, а в роддом, я рожаю, кажется». Он мне тут же в панике: «Держи его (ребенка то есть), чтоб не вылазил пока!» Вот насмотрятся фильмов, думают, роды — сиюминутная процедура. © S0lik / Nn.ru
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В предродовой нас было трое. Орали все — и синхронно, и по очереди, и разное. Но эту фразу не забуду никогда: «Ладно вы тут за первым. Но я-то, дура, зачем второй раз сюда приперлась?!» © LissaLissa2 / Pikabu
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Наша мама — жгучая брюнетка, а папа — голубоглазый блондин. Я родилась очень крупной по сравнению с другими детьми и уже с черными кудрями. Одна из медсестер, шутница, сделала мне бант и принесла кормить. Все очень смеялись. На следующий день в роддом пришел папа со своими родителями, сестрами, братом — все блондины. Эта медсестра вышла, посмотрела и говорит: «Девочка родилась. Беленькая!» Все обрадовались. А когда пришли забирать и папе дали меня, он возмутился: «Сказали же, что беленькая!» Через несколько лет в том же роддоме появилась на свет моя сестренка. Та же медсестра говорит: «Девочка родилась. Беленькая», а папа: «Знаем мы эту шутку!» И очень удивился, когда на выписке ему вручили светловолосую и голубоглазую мою сестру. © Ирина Лолаева / Facebook
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Когда моя бабушка лежала в роддоме после родов, мой дедушка (на тот момент курсант) забрался по трубе к ней на этаж, попросил дочку показать. Посмотрел на малютку, показал жене своей большой палец, улыбнулся и слез. Через 10 лет, когда бабушка рожала моего отца, ей рассказывали эту историю как анекдот, а она, краснея, призналась, что это ее муж. © Подслушано / Vk
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Знакомые собрались за вторым ребенком, рассказали, как поехали в роддом в первый раз. Живут самостоятельно, молодые влюбленные. Заботливый муж очень тщательно собирал жену в больничку. Предусмотрено все: и теплые вещи, и гигиеничка, и про запас что-то собрали, и поесть молодой маме. Вещей получилось много. Начались схватки, приехала скорая, муж все самостоятельно тащит в машину — сумки, пакеты, нагруженный под завязку. Стоящий около машины врач внимательно смотрит на это и говорит: «А вы ее обратно забирать-то будете?» © PivBear / Pikabu
А какие курьезные ситуации происходили с вами или вашими близкими во время беременности и родов?