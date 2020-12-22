20 человек, которые серьезно отнеслись к родам, но к такому их жизнь не готовила

В предродовой нас было трое. Орали все — и синхронно, и по очереди, и разное. Но эту фразу не забуду никогда: «Ладно вы тут за первым. Но я-то, дура, зачем второй раз сюда приперлась?!» © LissaLissa2 / Pikabu

Наша мама — жгучая брюнетка, а папа — голубоглазый блондин. Я родилась очень крупной по сравнению с другими детьми и уже с черными кудрями. Одна из медсестер, шутница, сделала мне бант и принесла кормить. Все очень смеялись. На следующий день в роддом пришел папа со своими родителями, сестрами, братом — все блондины. Эта медсестра вышла, посмотрела и говорит: «Девочка родилась. Беленькая!» Все обрадовались. А когда пришли забирать и папе дали меня, он возмутился: «Сказали же, что беленькая!» Через несколько лет в том же роддоме появилась на свет моя сестренка. Та же медсестра говорит: «Девочка родилась. Беленькая», а папа: «Знаем мы эту шутку!» И очень удивился, когда на выписке ему вручили светловолосую и голубоглазую мою сестру. © Ирина Лолаева / Facebook