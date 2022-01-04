20 человек, которые с помощью иголки и нитки создают такие шедевры, что с первого взгляда глазам не верится
Одежда, аксессуары и текстиль могут очень помочь в самовыражении. Ими можно создать уют, подчеркнуть индивидуальность, продемонстрировать таланты, даже рассказать историю. А сделанное своими руками ценится в сотню раз выше. Особенно сделанное хорошо, как у героев нашей сегодняшней подборки.
Мы в AdMe.ru в восторге от людей, которые умеют создавать такую красоту. Поэтому просто не смогли пройти мимо этих фотографий.
«Мама связала одеяло крючком. В нем 800 малюсеньких цветочков»
«Подарила дочке на Рождество гигантского Тоторо, которого сделала сама — распечатала выкройку в масштабе 380 %»
«Узор на этих конверсах был создан, когда я вдохновилась китайским фарфором»
Осеннее пальто оказалось готово как раз к зиме
«Рождественский подарок маме: вышитая фраза „Я люблю тебя“. Ее написали по очереди мои братья и сестры, а я вышила»
«Сшила костюм снежинки»
«На этом фото результат двухлетней работы»
«Мой топ-корсет по мотивам картины „Звездная ночь“»
«Подарила эту вышивку мамуле на День матери. Она расплакалась»
«Превратила рисунок племянника в мягкую игрушку»
- Ого! Вы однозначно сделали мой день. © mnemonicprincess / Reddit
«Вышила портрет своего пса»
«Бабуля вязала эту куклу несколько месяцев, чтобы сделать мне сюрприз»
«Сделала вот такое бра»
«Сшила себе платье из занавески»
«Встретила Рождество в платье, которое сшила сама точно к сроку»
«Решила сшить шлейку-блейзер для своего мальчика»
«Мой первый большой проект — подушки в форме динозавриков, похожие на куриные наггетсы»
«Связала носочки для стола в виде кошачьих лапок»
«Этот узор я придумала сама. Потому что, видимо, мне очень нравится страдать»
- Это настолько впечатляюще, что я тоже не отказалась бы помучиться ради результата! © FreyasValkyries / Reddit
«С чего все начиналось и чем закончилось»
А вы любите рукодельничать?
Фото на превью venicenative77 / Reddit
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