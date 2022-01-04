20 человек, которые с помощью иголки и нитки создают такие шедевры, что с первого взгляда глазам не верится

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Одежда, аксессуары и текстиль могут очень помочь в самовыражении. Ими можно создать уют, подчеркнуть индивидуальность, продемонстрировать таланты, даже рассказать историю. А сделанное своими руками ценится в сотню раз выше. Особенно сделанное хорошо, как у героев нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru в восторге от людей, которые умеют создавать такую красоту. Поэтому просто не смогли пройти мимо этих фотографий.

«Мама связала одеяло крючком. В нем 800 малюсеньких цветочков»

«Подарила дочке на Рождество гигантского Тоторо, которого сделала сама — распечатала выкройку в масштабе 380 %»

«Узор на этих конверсах был создан, когда я вдохновилась китайским фарфором»

Осеннее пальто оказалось готово как раз к зиме

«Рождественский подарок маме: вышитая фраза „Я люблю тебя“. Ее написали по очереди мои братья и сестры, а я вышила»

«Сшила костюм снежинки»

«На этом фото результат двухлетней работы»

«Мой топ-корсет по мотивам картины „Звездная ночь“»

«Подарила эту вышивку мамуле на День матери. Она расплакалась»

«Превратила рисунок племянника в мягкую игрушку»

Ого! Вы однозначно сделали мой день. © mnemonicprincess / Reddit

«Вышила портрет своего пса»

«Бабуля вязала эту куклу несколько месяцев, чтобы сделать мне сюрприз»

«Сделала вот такое бра»

«Сшила себе платье из занавески»

«Встретила Рождество в платье, которое сшила сама точно к сроку»

«Решила сшить шлейку-блейзер для своего мальчика»

«Мой первый большой проект — подушки в форме динозавриков, похожие на куриные наггетсы»

«Связала носочки для стола в виде кошачьих лапок»

«Этот узор я придумала сама. Потому что, видимо, мне очень нравится страдать»

Это настолько впечатляюще, что я тоже не отказалась бы помучиться ради результата! © FreyasValkyries / Reddit

«С чего все начиналось и чем закончилось»