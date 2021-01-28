20+ человек, которые с детства знают цену деньгам, потому что сами их заработали

Я свои первые деньги заработала лет в 10–11 — выращивала зеленый лук. У родителей был знакомый, который управлял магазином. Вот он отдавал им некондиционную «репку», а я ее в баночках высаживала на подоконнике и следила, чтобы было достаточно воды. Через пару недель сдавали обратно в магазин. Хватало на пару шоколадок, но это уже были мои деньги. А потом торговала на рынке, сначала вдвоем с сестрой, потом одна. В саду было 23 яблони, плюс груши, вишня, смородина. Я в один день это все на даче собирала, а во второй — продавала. Отвозил в город с утра папа, а возвращалась сама рейсовым автобусом. Помню, в 1998 году за август заработала больше маминой зарплаты. Так собой гордилась неимоверно! Сама себя в школу собрала: туфли, ботинки, юбка и блузка. Родители тоже были довольны. © Юлия-Пилюлия / AdMe