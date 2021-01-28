20+ человек, которые с детства знают цену деньгам, потому что сами их заработали
Взрослые люди каждый месяц получают зарплату, и в этом нет ничего необычного. Но даже многие из тех, чьи доходы сегодня достаточно велики, с нежностью вспоминают тот момент, когда они заработали первые деньги. Для одних это был тяжелый труд, для других — удачное стечение обстоятельств, но неизменно одно: память о таком значимом событии осталась на всю жизнь.
AdMe.ru уверен: любой честный способ заработка почетен. Сегодня мы с удовольствием погрузились в воспоминания пользователей сети о том, как им достались первые деньги.
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На первые заработанные деньги купила маме «Запорожец». Ну почти. После 2-го или 3-го класса заслали меня родители на все лето в пионерский лагерь. А там рядом лесничество, и нас, октябрят и пионеров, отрядили по хозяйству помогать — пару раз в неделю елки полоть. Я за лето около ₽ 200 заработала. Приезжаю — а там мама печалится: коллега продает свою машину за ₽ 750, а у нас есть только ₽ 600. Ну я широким жестом из кармана мятые червонцы вынула, на стол брякнула: «На, покупай свою машину!» Кажется, именно в тот день у маман первая седина появилась. © squirrel / AdMe
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Я помогал соседу-фермеру загонять овец на поля. Бегая за ними со своей собакой породы колли, я чувствовал себя богом. © Forgot_her_password / Reddit
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В конце далеких 90-х я неплохо зарабатывала своим «умением» рисовать. Мне подарили набор гелевых ручек, 12 цветов. Попробовала на подруге рисовать временные татуировки — красиво. А если покрыть сверху прозрачным лаком для ногтей, то хватало на день, а то и на два. Все! Я стала крутым тату-мастером местного розлива: ко мне шли девчонки, мальчишки — вся округа пестрела героями мультфильмов, цветочками, машинками, значками. Цены начинались от ₽ 1. Самая дорогая была ₽ 15 (это цена сникерса). Деньги текли рекой, я была успешна. До тех пор, пока я не стала рисовать на ногтях. Боже, вот это были деньжищи! ₽ 10, ₽ 15, ₽ 40 за вязь малюсеньких розочек. Ко мне уже шли девушки и даже взрослые тети. Я была неподражаема, известна, богата. Родители поощряли, а ручки дешевели... И мой бизнес потихоньку вытеснялся конкурентками и новомодными наклейками на ногти. Эх, было время! © Prohorlinna / Pikabu
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Первая работа — лет в 14. Была моделью. Мать работала бухгалтером у торгаша дубленок и шуб. Я фотографировалась на буклеты, где в роли ребенка стояла в разных меховых изделиях. На мне были ботинки на 20-сантиметровой платформе и конский высокий хвост до поясницы. Тогда я себя считала нереально крутой. Помню, стою такая в павильоне и думаю: «Мне уже холодно в этом крутом норковом полушубке после 20 минут. Как же люди в этом ходят?» Потом у этого же мужика подрабатывала промоутером — раздавала рекламные буклеты. Постояла на морозе возле метро — ₽ 300 получила. Была довольна, как слон. © Екатерина / AdMe
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В 16 лет я работал в местном мебельном магазине — занимался доставкой. У нас было две старые машины, на которых мы развозили мебель. Каждый день был приключением! Все за царскую оплату в $ 2,1 в час. © Braxton Nelson / Quora
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В 10 лет у меня случился первый заработок. Я пошла на рынок продавать своих хомяков, которых расплодилось неимоверное количество. Накануне мы с мамой их выкупали с шампунем, и они были мягкие и «шелковистые». За одно утро я продала на треть маминой месячной зарплаты! А кто-то может сказать, что хомяки бесполезные животные. © Наталья Бесчетникова / Facebook
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Моя первая работа — нянечкой в детском саду. Июль, жара, 1977 год. Я перешла в 8-й класс. 2-я младшая группа. Работает только унитаз на слив, а водопровода нет. Нужно было таскать из бассейна на улице на 2-й этаж воды и заполнять баки. Тяжеловато приходилось. Месячный оклад няни — ₽ 72. Мама добавила еще ₽ 10, и мне привезли из Ленинграда австрийские зимние сапожки! Нужно ли рассказывать, что всем моим подружкам очень хотелось их потрогать или примерить? Маму вызывали в школу из-за этих сапожек, но она отстояла мое право их носить: «Ребенок заработал. А могла бы целыми днями купаться и загорать на Волге!» Думаю, правильная была установка у родителей: «Хочешь что-то — заработай!» © Viktoria Solomova / Facebook
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Моя первая работа заключалась в упаковке продуктов в супермаркете и доставке тележек для покупок со стоянки в магазин. Платили $ 4,45 в час. Это было в 1991 году. Я проработал так 7 месяцев перед колледжем. © Scott Biddle / Quora
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Я работала почтальоном, разносила газеты и письма. Сумка была неподъемная, а я ростом 153 см. На заработанные деньги мама купила мне золотые сережки и колечко. Мне было 13 лет. © Maria Pluchek / Facebook
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Моя самая первая работа заключалась в сборе огурцов на полях штата Вашингтон летом, когда не было школы. Боже, это был такой тяжелый труд! 1998 год, мне 10 лет. Чтобы не проводить весь день под палящим солнцем, работу надо было начинать на рассвете, часов в 5–6 утра. Собирали эти огурцы, согнувшись в три погибели, в потных перчатках на руках, все ботинки в грязи... Этот опыт научил меня многому. В частности, я понял, что не хочу заниматься этим всю свою жизнь и что мне лучше хорошо учиться в школе или быть усердным в чем-то еще. © Chris Robles / Quora
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Я стриг лужайку для пожилой женщины каждые две недели весной и летом. За каждый выход она платила мне $ 40. В 12 лет это было настоящим джекпотом. © BISCUITCOOKI3 / Reddit
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В 9-м классе летом я работала один месяц уборщицей. И смех и грех. Помыла 2 этажа, но думала, что если добавить в воду больше порошка, то чище будет. Помыла и решила обойти этаж, чтобы проверить свою работу. И ахнула: весь линолеум был белый. Пришлось перемывать. Получила ₽ 80. Помню, купила бордовые босоножки на эти деньги. © Valentina Shuvakina / Facebook
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В начальной школе (1991–1993) родители купили чудо — двухкассетную магнитолу Hitachi малайзийского производства. Что в ней было самое крутое? Возможность записи с кассеты на кассету. Начал я с записи одноклассникам модных тогда Ace of Base и Dr. Alban за вкладыши. А потом, когда стали просить уже из других классов, я стал записывать за деньги. Дальше — больше: купил чистых кассет и стал продавать их с записью дешевле, чем в ларьках. Продал так штук 30. Хватило на кучу сладостей и на крутого робота-трансформера. В школе, естественно, узнали, и был скандал: все же учителя еще мыслили советскими категориями. Меня с отцом пытались «проработать» на педсовете. Однако папа спросил: а где, собственно, запрет на такое предпринимательство? А не было тогда такого запрета. Поэтому предъявить мне оказалось как бы и нечего. © Bear84 / Pikabu
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После 7-го класса была практика: месяц на фарфоровом заводе. Все девочки были оправщицами (замывали швы на изделиях после того, как вытаскивали те из форм). 6 часов сидеть на месте не для меня — попросилась к мальчикам литейщицей. Отработали месяц — зарплата ₽ 100! До сих пор помню свое лицо, когда отдавала их маме, — лицо кормильца. Мама работала учителем, где-то ₽ 120 получала. © Галия Шпынова / Facebook
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Когда мне было 14, я мыл посуду в ресторане, где подавали завтраки. Я был так счастлив зарабатывать $ 250 каждые 2 недели! Хотел бы, чтобы жизнь снова была такой простой. © Spacebasskilla / Reddit
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Нам в школе задали склеить трехмерные геометрические фигуры. Кто не принесет — тому 2. Ну мы с другом склеили, и я предложил сделать еще. Он спросил зачем. А я сказал, что, скорее всего, все забудут и, чтобы не получить 2, готовы будут купить. Мы склеили очень много этих фигур — получилось 4 пакета. И мы не прогадали. Действительно, почти никто ничего не склеил, и наши фигуры разошлись, как горячие пирожки, по ₽ 50. Потом еще несколько дней мы клеили их для тех, кому учительница дала отсрочку, и для параллельных классов. Более легких денег у меня никогда в жизни не было. © suslikoy / Pikabu
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У меня дочка 5 лет назад увлеклась бисером. Купили ей большущую коробку разноцветного бисера и резинок. С каждым днем мы наблюдали, как она оттачивает свое мастерство, но как-то проглядели тот момент, что ее старые изделия стали куда-то пропадать. Через полгода вызывает нас в школу классная (2-й класс был) и говорит: «Запретите, пожалуйста, дочери продавать свои браслеты ученикам. У нас в школе запрещена предпринимательская деятельность». Оказывается, она продавала ученикам свои браслеты по ₽ 15–30 (цена булочки в буфете). Штуки по 2 каждый день, хотя деньги на буфет мы ей давали. Но самое странное, что главным ее клиентом был пухленький мальчик из класса, мама которого и нажаловалась. Мы, конечно, поговорили с дочкой. Эх, такую предпринимательскую жилу, чувствую, в ней загубили! © Vereshch / Pikabu
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Моя первая работа была в кафе, я трудился там около 3 месяцев. Мне тогда только исполнилось 15, и я был очень взволнован тем, что смог наконец-то заработать собственные деньги. © Devilsmurf69 / Reddit
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Я свои первые деньги заработала лет в 10–11 — выращивала зеленый лук. У родителей был знакомый, который управлял магазином. Вот он отдавал им некондиционную «репку», а я ее в баночках высаживала на подоконнике и следила, чтобы было достаточно воды. Через пару недель сдавали обратно в магазин. Хватало на пару шоколадок, но это уже были мои деньги. А потом торговала на рынке, сначала вдвоем с сестрой, потом одна. В саду было 23 яблони, плюс груши, вишня, смородина. Я в один день это все на даче собирала, а во второй — продавала. Отвозил в город с утра папа, а возвращалась сама рейсовым автобусом. Помню, в 1998 году за август заработала больше маминой зарплаты. Так собой гордилась неимоверно! Сама себя в школу собрала: туфли, ботинки, юбка и блузка. Родители тоже были довольны. © Юлия-Пилюлия / AdMe
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Я в 13 лет работала няней. Мне оставляли 5-месячную девочку — тогда я была в восторге. Пару дней за мной приглядывали, а потом я одна с ней оставалась и до 3 лет почти ежедневно с ней водилась. Она меня мамой называла. © Ангелина Иванова / Facebook
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1990 год. Меня отправляют на лето к прабабушке под Волгоград. Пока ехал в деревню, увидел на грузовиках портреты Ленина и Сталина под лобовым стеклом — мода такая была. В общем, фотоувеличитель, фотоаппарат, 3 пачки фотобумаги вначале. Портреты вождей у прабабушки на стене и их фотокопии, сделанные мной. Деревня стояла на трассе, там была заправка со столовой — место популярное. И тут встал я и по ₽ 3 продавал фото. Пахал, как папа Карло. Когда я вернулся домой, родители нашли у меня больше ₽ 12 тыс. Зарплата у отца-офицера была около ₽ 300, у мамы-бухгалтера — ₽ 180. Решили положить всю сумму на книжку, чтобы к совершеннолетию мне деньги выплатили. Оставили мне ₽ 100 «на мороженое», и отец, извиняясь, купил себе к машине в гараже еще и мотоцикл. Остальное положили на мое имя. В 1990 году, угу... Сейчас я фотограф. © Tororom / Pikabu
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Первая моя настоящая работа — откапывальщик деревьев. Снегу в те зимы бывало много, и, прежде чем вальщик брался валить дерево, мне приходилось лопатой его выкапывать по кругу, иначе штрафы большие за высокие пни. Подъем в 4:00, в 5:00 автобус, и едем целый час по лесной ледяной дороге к черту на кулички. Приезжали в бытовку затемно. Печка, чай, и побежал я с лопатой, аж спина мокрая, старался. Зато обед — от пуза, такой вкусный и бесплатно. С работы придешь — и кувырк спать. Как говорится, ни друзей, ни каши не надо. Месяц такой работы, и приобрел мечту — кассетный магнитофон «Русь». А о работе остались самые приятные воспоминания. Молодость... © Игорь Б. / Facebook
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После 8-го класса послали работать в колхоз на прополку помидоров на 2 недели. Солнце, речка, свобода! Заработала ₽ 14. Купила ткань и сама сшила себе пиджак. Счастлива была! © Ирина Куликова / Facebook
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В 90-х, будучи еще мелким, был обучен бабушкой изготавливать дверные шторы из скрепок и открыток. За довольно небольшой промежуток времени я перевел почти всю коллекцию бабушкиных открыток на это дело. Все двери в доме были завешены этими шторами и их уже было некуда девать. И как-то раз поступило предложение от сельского магазина сделать им такие занавески: насколько я помню, 1 полоска шторы — ₽ 1. Тут я понял, что дело прибыльное. Магазину была «поставлена» партия штор рублей так на 200. Мои занавески украшали вход в магазин, заслоняя от мух торговые помещения. Счастью не было предела, сладостей было накуплено вдоволь, и шторы радовали глаз каждый раз, когда я приходил в этот магазин. Провисели они точно все лето. © Ufanext / Pikabu
А как вы заработали свои первые деньги?