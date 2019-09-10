20+ человек, которым нельзя доверить даже самую простую задачу

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Кажется, все просто: если человеку поручили какое-то задание, значит, он достаточно компетентен, чтобы его выполнить. Как бы не так! Не удивляйтесь, если вам доведется увидеть ступеньки без особого назначения или забор, который ничего не заграждает.

AdMe.ru недоумевает, о чем думали авторы этих «шедевров» во время работы, и надеется, что читатели помогут объяснить необъяснимое.

1. Просто питерская лестница

2. Тот редкий случай, когда в первых рядах не лучшие места

3. Идеально расположенные окна

4. «Туалет в моем отеле»

5. Это потолок не там построили, а не то, что вы подумали

6. Кто-то забыл заполнить шаблон

«Стандартное праздничное поздравление (тема)».

7. «Въезд готов, босс! Можно скатываться»

8. Ну так, на всякий случай

9. Подходящее место для турникета

10. «У нас была комната 222, и мы простояли тут много времени»

11. Дверь в гараж ведет с середины лестницы

12. Эта штука больно впивается в локоть

13. Для тех, кто любит компанию

14. «Только что купил новый комод»

15. Ужасная прорезь

16. «Пойду-ка я по лестнице»

17. «Построили лестницу точно по чертежам, начальник»

18. В принципе, смотрится как надо

19. Уровень защиты: 100

20. Есть вопрос

21. Восхитительное внимание к деталям

22. Как готовят шаурму, когда мы этого не видим

23. «13-часовой перелет. Как хорошо, что авиакомпания предложила этот чудесный клаб-сэндвич на обед»

А вы когда-нибудь видели нечто подобное? Комментарии ждут ваших фото!