20+ человек, которым нельзя доверить даже самую простую задачу
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Кажется, все просто: если человеку поручили какое-то задание, значит, он достаточно компетентен, чтобы его выполнить. Как бы не так! Не удивляйтесь, если вам доведется увидеть ступеньки без особого назначения или забор, который ничего не заграждает.
AdMe.ru недоумевает, о чем думали авторы этих «шедевров» во время работы, и надеется, что читатели помогут объяснить необъяснимое.
1. Просто питерская лестница
2. Тот редкий случай, когда в первых рядах не лучшие места
3. Идеально расположенные окна
4. «Туалет в моем отеле»
5. Это потолок не там построили, а не то, что вы подумали
6. Кто-то забыл заполнить шаблон
«Стандартное праздничное поздравление (тема)».
7. «Въезд готов, босс! Можно скатываться»
8. Ну так, на всякий случай
9. Подходящее место для турникета
10. «У нас была комната 222, и мы простояли тут много времени»
11. Дверь в гараж ведет с середины лестницы
12. Эта штука больно впивается в локоть
13. Для тех, кто любит компанию
14. «Только что купил новый комод»
15. Ужасная прорезь
16. «Пойду-ка я по лестнице»
17. «Построили лестницу точно по чертежам, начальник»
18. В принципе, смотрится как надо
19. Уровень защиты: 100
20. Есть вопрос
21. Восхитительное внимание к деталям
22. Как готовят шаурму, когда мы этого не видим
23. «13-часовой перелет. Как хорошо, что авиакомпания предложила этот чудесный клаб-сэндвич на обед»
А вы когда-нибудь видели нечто подобное? Комментарии ждут ваших фото!
Фото на превью mike_oc23 / Reddit