20 человек, которые просто радовались этому деньку, а тут взрослая жизнь такая: «Привет»
Кто из нас не мечтал поскорее вырасти, чтобы стать самостоятельным и наконец делать все, что душе угодно? Однако стоит мечте исполниться, как прилетает осознание, что взрослая жизнь — это вам не только возможность закупаться чипсами каждый день, но и куча ответственности. Да еще и по врачам нужно походить, а ортопедическая подушка так вообще стала желанным подарком. А вот чипсов, честно признаться, уже как-то не очень хочется.
Мы в AdMe.ru понимаем чувства людей, которые внезапно узнали, что жизнь их не подготовила «вот к этому вот всему». А в бонусе мы припасли доказательство того, что и у тех самых врачей к нашему возрасту очень своеобразное отношение.
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Бонус: у некоторых есть очень активное мнение о том, что нам нужно делать в каждом возрасте
А вы узнали себя в каком-то высказывании? Или, может, во всех сразу?
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