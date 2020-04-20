20+ человек, которые просто пошли в магазин, а вернулись оттуда с маленьким сокровищем

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Специалисты полагают, что удача напрямую связана с психологией и, более того, на нее можно повлиять. Оказалось, людей, которые считают себя везучими, отличают позитивный настрой и открытость всему новому. Что ж, видимо, герои нашей статьи на редкость жизнерадостны и оптимистичны, ведь им посчастливилось напасть на настоящий клад.

Редакция AdMe.ru с легкой завистью проследила, какие сокровища удалось найти людям в магазинах подержанных вещей. Кстати, среди них много и наших читателей.

«Нашла в секонд-хенде в банке со сломанной бижутерией эту цепочку из 14-каратного золота. Отдала за нее $ 20, а потом продала за $ 340»

«Я был в местной комиссионке и уже почти отчаялся и собирался уходить, как вдруг увидел итальянскую кофемашину за $ 10. На ней все еще есть наклейка с прежней розничной ценой в $ 499»

«Наконец-то это случилось. Купила сумочку в секонде за $ 10 и потом обнаружила такую же сумму в ее кармане»

«Эту гравюру отдавали в антикварном за £ 90. Она была похожа на работы Гюстава Доре, и я купил ее, сбив цену до £ 40. Уже дома я выяснил, что это подлинник. Специалисты все еще оценивают ее, но она точно стоит не меньше нескольких тысяч»

«Купила за копейки сумку со сломанной бижутерией, а в ней были эти часы с маркировкой Bulova 14 K. Как оказалось, они из белого золота с бриллиантами»

«Еще в сентябре я нашла эти винтажные бра. Я их починила и вставила внутрь беспроводные лампы»

«Обожаю мебель середины XX века. И хотя у меня в квартире уже нет места, я не могла не купить это кресло за $ 15»

«Только что увидела в комиссионке эти массивные серьги из настоящего золота и, кажется, с хризолитом. Их отдавали всего за $ 25»

«Наконец-то я его нашел. Такие металлические шкафы везде стоят несколько сотен, а то и тысяч долларов, а я купил его всего за $ 50. Как видите, раньше он был собственностью НАСА»

«Купила на гаражной распродаже эту сумочку за $ 10. Я сразу поняла, что вещь качественная. На eBay похожая подержанная стоит $ 211, а новые вообще 600–700»

«Я буквально только что вытащила эти часы Seiko из 14-каратного золота из коробки с бижутерией в секонд-хенде. Заплатила за них $ 44 и сразу же надела»

«Моя мама купила на местной барахолке этот набор красок за $ 10 только потому, что он „выглядел дорого“. Уже дома мы обнаружили, что на дне ящика лежат € 200»

«За стул, кресло, лампу и зеркало — € 20. Моя гордость»

«Всего за € 2 купила духи из Греции. Флаконы расписаны золотом, отличная находка»

«Купила лет 10 назад в секонде эти сережки как бижутерию. Оказалось, они из золота 375-й пробы»

«Урвала клатч Miu Miu за $ 10»

«Приобрела картину Карен Грин за $ 4,99»

«Вот моя небольшая добыча: серебряная цепочка и серебряные серьги с бирюзой за 0,80 гривны»

«Мой улов за € 15: сумка Gucci. У нас часто попадаются хорошие вещи»

«Я все время нахожу странные вещи в старых книгах, но такое со мной впервые. Вчера я обнаружила в одной из них $ 150»

«В антикварном магазине в Ирландии мне попался этот фотоаппарат за € 66. Оказалось, это редкая вещь, и ее реальная стоимость $ 8–14 тысяч»

«На этих кольцах была четкая маркировка „14 К“. Думаю, работники магазина просто не поняли, что это кольца из 14-каратного золота с бриллиантами. Я купила оба за $ 4 каждое»

Многие наши читатели уже смогли похвастаться своими крутыми находками. Если вы еще не успели это сделать — сейчас самое время.