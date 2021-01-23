20+ человек, которые просто хотели поступить по совести, а влипли в приключения
Вернуть найденное владельцу — благое намерение, но иногда оно оборачивается для человека совершенно непредсказуемыми последствиями. Одни получают в награду огромную благодарность, на которую вовсе не рассчитывали, а другие — проблемы на свою голову.
Мы в AdMe.ru любим истории с непредсказуемым финалом и искренне рады тому, что честных людей в нашем мире много. Поэтому с интересом прочитали откровения пользователей сети, которые решили вернуть свои находки их хозяевам и отхватили впечатлений на жизнь вперед.
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Работал вахтовым методом. Коллега праздновал день рождения, и весь коллектив собирал деньги ему на подарок. Я не сдавал — были финансовые трудности. Вечером, пока все ели шашлык (мне совесть не позволила), пошел прогуляться. Плюс жена позвонила: ребенок приболел, нужны деньги на лекарство. Шел в раздумьях, и в какой-то момент под ногами мелькнуло что-то очень знакомое. Я пригляделся и увидел iPhone 5S. Поднимаю телефон, а он целый и работает. Чувства были «раздвоенные»: вот они, деньги на лекарство, отключи и продай — или верни хозяину. Пришел в комнату и положил на тумбочку: позвонят — верну, не позвонят — без обид. Через 2 часа раздался звонок. Пришел парень молодой. Сначала решил меня проверить, мол, не украл ли я его, спросил, где я телефон нашел. Я рассказал. «Ок, братан, верю. Вот тебе за честность», — и дает ₽ 5 000. Хотелось сказать, что не надо ничего, но ситуация не позволила. © dda7 / Pikabu
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Начало 80-х, нам с подружкой 8–9 лет, зачем-то искали маленькие коробочки за ювелирным магазином, нашли пару сережек и цепочку, все в упаковке. Как настоящие пионерки, отнесли в магазин. Так продавщица нас обозвала воровками и пригрозила вызвать милицию. А мы туда даже не входили до этого! Хорошо, что там была еще одна женщина — уж не знаю, второй продавец, или директор, или просто покупатель. Она куда-то позвонила, нас поблагодарила, дала по ₽ 10! Этих денег хватило на 2 недели, но осадок остался — ничего не подбираю и не возвращаю. © Елена Водомерова / Facebook
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Недавно нашел на улице телефон. Простенький такой. В контактах номера: «Батя», «Мать», «Косой», «Понт» и т. д. Сразу смекнул, что какой-нибудь «четкий пацанчик» потерял. Звякнул бате и сказал, что сынуля телефон на улице оставил. Отец недоуменно пробормотал, что сына у него нет, а только дочь, и телефон, похоже, ее. Договорились встретиться. Вот стою я, высматривая девчонку в «адиках». Подходит миниатюрное создание на каблучках и благодарит меня за то, что нашел ее телефон. Боже, сколько вопросов. © Подслушано / Vk
«Большое, большое, большое вам спасибо!»
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В солярии одна посетительница, которая загорала до меня, оставила кольцо. Необыкновенной красоты, старинное, видимо, дорогое тоже... Я, простите, в чем была, в том и выбежала из кабинки за ней. Успела! Она уже садилась в автомобиль. Не знаю, от чего она оторопела: от моего вида или от моих действий. © Katerina Grigoreva / Facebook
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Рассказывала приятельница. Ее сын-таксист вез большую семью иностранцев с маленькими детьми и чемоданами в аэропорт. Привез, выгрузились, уехал. Проехал уже полгорода — и вдруг слышит шебуршение в салоне. Они забыли самого мелкого ребенка, который тихонько спал! Развернулся, полетел обратно в аэропорт. А там уже вся семья в слезах и с инфарктом, полиция вызвана, и тут он влетает в зал с люлькой! Вот как бывает в жизни. © Алла Калина / Facebook
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Когда мне было чуть за 20, как-то ночью я гулял с собакой и встретил другого пса, который явно потерялся. На ошейнике была бирка, но я смог разобрать только адрес. Пришел туда, и оказалось, что дом сдается. Через риелтора нашел контакты бывшего парня хозяйки собаки, а он передал ей мой номер, и она перезвонила. Стефани была очень взволнована, плакала и горячо благодарила меня за то, что я нашел и спас ее «сыночка». Я дал ей свой адрес, и она приехала за псом. Очень милая на вид, моя ровесница. Стефани была счастлива, что нашла своего потеряшку, и благодарна мне безмерно. Потом она попросила попить и зайти в туалет. В общем, опуская подробности, мы стали встречаться. © Anonymous / Quora
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Однажды стояла в очереди у банкомата, передо мной была пожилая пара. Они отошли, подошла я, и тут из банкомата вылезла толстая пачка денег. Я окликнула этих людей, к деньгам даже не притрагивалась. Мужчина поблагодарил, а женщина начала истерично пересчитывать и кричать, что должно было быть больше! Я сказала, что на банкомате есть камера и будет видно, что эту пачку я даже не трогала. Еле ноги унесла. Сделала, блин, доброе дело. © Ирина / AdMe
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Ребенок в такси нашел телефон. На мой вопрос: «Что с ним будем делать?» — резонно и по-взрослому ответил, что надо вернуть. В контактах нашли номер «Мама», позвонили, рассказали, как и где можно забрать. А минут через 5 перезвонил муж потерявшей и устроил разнос с воплями, что он таксист, подвозил жену, она в его машине оставила телефон, а сын его, выходит, украл. В итоге, когда этот чудак приехал за находкой, вместо «спасибо» мы выслушали о себе кучу всего неприятного. © Подслушано / Vk
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Сегодня в 11:30 мы с парнем выгуливали собаку и нашли серого щенка. Представили, как бы мы лихорадочно искали нашего пса, если бы он потерялся, поэтому немедленно приняли меры: развесили объявления по району, написали в интернете, отвезли щенка к ветеринару, чтобы узнать, есть ли у него чип. Хозяйка позвонила в 14:30. Оказывается, она живет всего в квартале отсюда. Женщина сказала: «Собака вам сильно мешает? У меня выходной, и мы хотим пойти поесть». Я ответил, что мы можем присмотреть за щенком еще некоторое время. Мы накормили и напоили собаку (она была голодной), пустили в дом, где очень быстро поняли, что малыш совершенно не приучен к горшку. Наконец, в 20:30 приехала хозяйка щенка. Сказала, что собака иногда перелезает через забор. Надеюсь, щенок вернется к нам, и тогда мы сможем его оставить. © breez7768 / Imgur
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Возле магазина нашла кошелек, дошла до работы рядом, открыла его — там лежали два страховых полиса на детей и какая-то мелочь. Попросила шофера отвезти находку по адресу. Приехал назад злой. Оказалось, когда он передавал кошелек хозяйке, она сразу стала орать, что там лежали золотые серьги, и если они пропали, она нас засудит. В маленьком отделении серьги нашлись. Водитель высказал все, что он о ней думает. Бывает и так. © Елена Абраменко / Facebook
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Однажды я сидел на скамейке в торговом центре и нашел бумажник, в котором было примерно $ 1 000. Я подумал, что тот, кто его потерял, вернется за ним, и решил подождать. Разумеется, через несколько минут к скамейке подбежала женщина, в ее глазах явно читалась паника. Я спросил: «Вы, должно быть, ищете это?» Она зыркнула на меня с подозрением, вырвала у меня из рук бумажник и поспешила прочь. Я подумал, что услышать «спасибо» было бы неплохо, но, несмотря на ее реакцию, я уверен, что поступил правильно. © Kerwin Tuazon / Quora
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Много лет назад, когда я служил в торговом флоте, мы с товарищами сошли с корабля в Персидском заливе и направились в аэропорт. Итак, мы готовимся к посадке в самолет, шеф-повар перекидывает свой рюкзак через плечо, и его бумажник с зарплатой за 6 месяцев (около $ 15 000 наличными) падает на пол. Он этого даже не замечает, просто уходит. Я подобрал его кошелек и погнался за ним. Шеф-повар был шокирован, увидев меня с его бумажником: во-первых, он понятия не имел, что уронил его, а во-вторых, не думал, что кто-то будет настолько честен, чтобы вернуть такую сумму. Я знал, что он полгода горбатился за эти деньги, как я мог оставить их себе? © unknown_user / Reddit
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2003 год, Гавайи. Я подъехал к бензоколонке, как только ее освободил внедорожник. Заправляясь, заметил толстый красный бумажник на колонке, в котором было $ 2 250 и документы. Я отнес его в магазин, потому что знал, что там работает очень надежная женщина, Крис, и понимал, что хозяин кошелька рано или поздно вернется. Через неделю Крис рассказала мне, что в тот день в магазин ворвался мужчина на грани отчаяния и спросил о бумажнике. Женщина отдала ему находку, и он не поверил, что все деньги и карты были на месте. Он дал Крис свой номер и попросил, чтобы я перезвонил. Я не хотел, но моя девушка уговорила меня это сделать. Мужчина прислал мне чек на $ 200, и я пригласил свою возлюбленную на ужин в наш любимый ресторан. Я пытался отдать Крис оставшиеся $ 75 за то, что она порядочный человек, но она их так и не взяла. © David Powell / Quora
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Около года тому назад угораздило меня найти телефон. Он был заблокирован. Дал объявление в городскую группу «ВКонтакте» и стал ждать. Писали всякие и разное, но апофеозом было следующее:
— Здравствуйте, вы писали, что нашли телефон. Как можно забрать?
— Подойдите по такому-то адресу и захватите документы на телефон по возможности.
— Документов нет.
— Ну код разблокировки вы, надеюсь, знаете?
— Нет.
— Как нет?
— Это не мой телефон.
— Погодите, то есть вы хотите вещь, которая вам не принадлежит?
— Да...
Занавес. © Uramer / Pikabu
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Я нашел на крыльце потерявшуюся кошку. Позвонил хозяевам, чтобы они ее забрали, потому что меня она к себе не подпускала, шипела и каждый раз пыталась поцарапать. Пришли владельцы, и им тоже от питомца досталось. Оказалось, что она окотилась у меня во дворе, поэтому так злилась, когда к ней приближались, — защищала малышей. Награду мне не предложили, но спросили, не хочу ли я взять одного котенка. В итоге у меня появился пушистый комочек, которого я очень хотел оставить себе, но мои собаки были против. Подарил его двоюродному брату. © Samgarrison / Reddit
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Лет 20 назад я нашел в супермаркете очень дорогой платиновый браслет с сапфирами и бриллиантами. На вид он стоил несколько тысяч долларов. Хотелось забрать его себе, но я понимал, что кто-то безумно расстроен такой пропажей. Я оставил в справочной магазина свои данные и рабочий номер телефона на случай, если хозяйка браслета обратится к ним. Через неделю позвонила молодая женщина, назвала мое имя и полностью описала браслет. Я отдал свою находку ей без требования всякого вознаграждения и подумал, что история на этом закончилась, но не тут-то было. 10 лет спустя в спортзале я познакомился с отличным парнем по имени Сэм, бывшим агентом секретной службы. Мы болтали, и он спросил, чем я зарабатываю на жизнь. Я назвал ему свое имя и сказал, что являюсь судебным адвокатом. Он внезапно посмотрел на меня с выражением полного шока и удивления на лице. «Вы нашли и вернули девушке дорогой браслет лет 10 назад?» — «Да, — ответил я. — Было такое. Но откуда вы знаете?» «Вы вернули браслет моей дочери», — ответил Сэм. Вот это да! Мы сразу же подружились. Удивительная история! © Daniel Buttafuoco / Quora
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О, я вернул много вещей их законным владельцам. Однажды я нашел сумочку с $ 680. Внутри было водительское удостоверение. В телефонном справочнике отыскал номер этой женщины, позвонил ей и отдал пропажу со всем содержимым. И меня просто просверлили взглядом за то, что я позволил себе открыть ее сумку и заглянуть внутрь. Хотя на месте хозяйки было бы правильнее просто сказать спасибо. © James T. Bawden / Quora
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Моя мама вернула крупную сумму денег, про нее даже в газете написали и приглашали в нашу школу на линейку. А дело было так. Конец 70-х, зима, глубокая ночь. Группа товарищей выходит из типографии, отпечатав свежие выпуски газет к утру. Развозки в ту ночь не было, поймали такси. И на заднем сиденье обнаружили газетный сверток, а в нем ровно 10 000 советских рублей! «Волгу» можно было купить за эти деньги. Таксист предложил разделить все поровну, но надо знать мою маму. Принципиальная, член профкома, месткома, парторг. Короче, повезла она всю честную компанию в милицию, сдали все деньги при свидетелях, а наутро проснулись знаменитыми. Корреспонденты, премии, путевки, повышение и все такое. © Александр Платонов / Facebook
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Нашел на остановке золотую сережку. Ну, думаю, надо бы хозяйку отыскать. Даю в соответствующих группах «ВКонтакте» объявление, пишу, когда и где найдена и что верну в случае совпадения фотографий. Приходит в личку сообщение, мол, моя подруга потеряла, как раз по времени и остановке сходится, только фото она отправить не может — у нее телефон старый, кнопочный. Скрепя сердце, написал свой адрес. Вечером пришла этакая крепенькая женщина лет 50, протягивает мне с ходу коробку конфет.
— Я бы сначала... — начинаю я.
— Берите-берите, это за беспокойство. А вот сережка, — показывает.
И да, точно она! Отдаю, желаю удачи, расходимся. Красота всей ситуации в том, что еще до выяснения, ее ли это сережка, мне вручили конфеты. Имя той дамы я так и не спросил, но все равно спасибо ей за такой подход к делу. © volchek1024 / Pikabu
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Дело было в 1975 году, нашла кошелек. Пришла домой и не знаю, что с ним делать. Папа взял этот бумажник, и мы пошли туда, где я его обнаружила. Приходим, а там дядька в трусах носится. Оказалось, дети выкинули его кошель, а в нем деньги на машину. Вернули, его радости не было предела. Папы нет уже 16 лет, но мы с тем мужчиной до сих пор общаемся. © Лира Султанова / Facebook
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Ехала с аэропорта с маленькими детьми и с баулами — переезжали в другой город. Таксиста нашли на улице, частник. И я забыла у него сумку, а в ней все наше богатство: $ 25 000, золотые украшения, документы. Короче, полная сумка добра. Таксист искал нашу квартиру по всему дому, пока меня не нашел, протянул сумку, и только тогда я поняла, что забыла ее. Он повернулся и убежал, а я даже не сдвинулась с места от шока. Хотела искать его потом по объявлениям, в газетах, но все закрутилось, завертелось — переезд, дети маленькие. Дай бог этому человеку и его близким много-много добра. Пусть его дети внуки будут самыми счастливыми. Пусть на их пути встречаются такие люди, как он сам. © Дильбар Зейнеденова / Facebook
Вы когда-нибудь находили и возвращали чужие вещи? А вам?