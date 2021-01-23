20+ человек, которые просто хотели поступить по совести, а влипли в приключения

2003 год, Гавайи. Я подъехал к бензоколонке, как только ее освободил внедорожник. Заправляясь, заметил толстый красный бумажник на колонке, в котором было $ 2 250 и документы. Я отнес его в магазин, потому что знал, что там работает очень надежная женщина, Крис, и понимал, что хозяин кошелька рано или поздно вернется. Через неделю Крис рассказала мне, что в тот день в магазин ворвался мужчина на грани отчаяния и спросил о бумажнике. Женщина отдала ему находку, и он не поверил, что все деньги и карты были на месте. Он дал Крис свой номер и попросил, чтобы я перезвонил. Я не хотел, но моя девушка уговорила меня это сделать. Мужчина прислал мне чек на $ 200, и я пригласил свою возлюбленную на ужин в наш любимый ресторан. Я пытался отдать Крис оставшиеся $ 75 за то, что она порядочный человек, но она их так и не взяла. © David Powell / Quora

Около года тому назад угораздило меня найти телефон. Он был заблокирован. Дал объявление в городскую группу «ВКонтакте» и стал ждать. Писали всякие и разное, но апофеозом было следующее:

— Здравствуйте, вы писали, что нашли телефон. Как можно забрать?

— Подойдите по такому-то адресу и захватите документы на телефон по возможности.

— Документов нет.

— Ну код разблокировки вы, надеюсь, знаете?

— Нет.

— Как нет?

— Это не мой телефон.

— Погодите, то есть вы хотите вещь, которая вам не принадлежит?

— Да...

Занавес. © Uramer / Pikabu