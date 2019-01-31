20+ человек, которые привыкли называть вещи своими именами

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Есть категория людей, которые обладают уникальной способностью так описать увиденное, что потом еще пару дней от смеха качаются кубики на прессе. Благодаря их перлам частенько в корне меняется смысл самой обычной фотографии.

Мы в AdMe.ru не сомневаемся, что эти 23 человека из нашей подборки запросто вошли бы в сборную мира по остроумию.

«Единственная молекула серотонина, которая пытается спасать меня от депрессии на протяжении всей жизни»

«Если лететь авиакомпанией „Победа“ без ручной клади»

«Когда попросили сделать умное лицо»

«Отправка голосовых сообщений»

«Ты можешь быть самым брутальным Бэтменом в кино, но если мама сказала надеть шапку, значит, надо надеть»

«Средневековые вкладки браузера»

«Лопата сына маминой подруги»

«Я люблю тебя, но как друга»

«Когда жизнь дает тебе прекрасную возможность, но ты слишком глуп»

«В последний раз повторяю: я не хочу менять свою страховку!»

«Добро пожаловать отсюда»

«О нет, только не ты опять».

«Скажешь воспитательнице, что ты все сама сделала, родители тебе не помогали»

«Когда у тебя нет денег и друг предлагает купить поесть»

«Магистр Йода говорит»

«Когда в субботу просят выйти на работу»

«Если бы стул в твоей комнате был человеком»

«Марти, у нас проблемы! Я не могу найти нашу машину»

«Мне очень жаль, мадам. Я понятия не имею, где он узнал это слово»

«Когда вы дети двух враждующих кланов»

«- Давай сожрем его!

— Не, костлявый он какой-то»

«Сосед снизу перешел на новый уровень»

«Когда ты интроверт, но к тебе всe ещe лезут жалкие людишки»

«Это просто Риз на разных этапах жизни»

Риз Уизерспун со своей мамой и дочерью.