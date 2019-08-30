20 человек, которые попались в ловушку технического прогресса

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Иногда кажется, что от технического прогресса одни плюсы. Но в некоторых ситуациях бывают неприятные нюансы: операторы требуют платить, чтобы обезопасить вас от своих же подписок на ненужные сервисы; робот-пылесос может оказаться заблокированным чем угодно, и даже отказаться от рассылки, снова на нее не подписавшись, не всегда получается.

Пользователи смотрят на все это с юмором, хотя и жалуются, рассказывая о странных ситуациях в сети. А мы в AdMe.ru демонстрируем самые часто встречающиеся проблемы.

«Мне пришло уведомление на телефон: „Робот заблокирован“. Оказалось, у стены его поймал обруч»

«Коротко о том, как я связывался с оператором»

«Уведомление от моего оператора похоже на вымогательство: не хотите случайных подписок с нашей стороны — платите деньги»

Даже Siri не поможет

Как обнадежить и разочаровать одним уведомлением

Акция невиданной щедрости

«Установил ребенку на планшет приложение, ограничивающее время игры, и решил почитать отзывы»

Когда продвинутые технологии работают только в одну сторону

«Хотел помочь, поэтому предложил установить программу для удаленного доступа. Вышло неожиданно»

Есть еще герои, которые терпят бесконечные всплывающие окна

Все новое — это забытое старое

Операторы техподдержки учатся читать мысли клиентов

Постороннему больше и в голову не придет заявиться в этот дом

В интернете сложно оставаться анонимным, даже если очень стараешься

Когда в интернете тебя видят насквозь

Некоторых конкурсы достали не меньше, чем бессмысленно созданные беседы

Гениальный ход для невнимательных людей

По крайней мере они ответили

Когда спамеры совсем проходу не дают

«Три недели назад у меня родился ребенок. Я купила это, потому что в описании обещали, что устройство практически бесшумно и я смогу незаметно сцеживать молоко где угодно»

А какие технические проблемы XXI века вас бесят больше всего?