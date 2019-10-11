20 человек, которые плевать хотели на все законы логики разом

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Как часто вы приходите в недоумение, когда случайный прохожий или кто-то из ваших знакомых совершает что-то, что не поддается здравому смыслу? К примеру, закладывает книгу тако, обклеивает руль стразами или пытается устранить последствия наводнения в своем дворе с помощью ведра. Нет, кажется, это все же нужно видеть, чтобы понять.

На просторах сети AdMe.ru наткнулся на 20 человек, которых вряд ли когда-нибудь позовут участвовать в шоу «Где логика?»

1. Судя по всему, она так держится на случай экстренной эвакуации

2. Невилл. Это бы сделал Невилл Долгопупс. Книги читать надо

«Если бы Лили Поттер сделала аборт, кто бы тогда остановил Волан-де-Морта?»

3. Попытка не пытка

4. Это бы все изменило

5. Если бы массовое лишение водительских прав было только возможно

6. Повар от бога

7. Нет сомнений, что груз будет доставлен в целости и сохранности

8. У вас нет закладки? Используйте тако. Это реальная фотография реальной книги, найденной на полке возврата в библиотеке

9. Если вдруг кто не понял, они мертвы

«Срочные новости: два трупа были найдены мертвыми».

10. «Моя сестра хотела сделать доброе послание слепым людям. Шрифт Брайля гласит: „Когда на улице дождь, попытайтесь найти взглядом радугу“»

11. В Direct всякое могут написать, но чтобы такое

12. «Нашла это в детском учебнике по математике»

13. «Покупательница заявила, что хочет вернуть этот товар, потому что внутри не было никаких AirPods. Это чехол за $ 3,50. Я устала»

14. Должно быть, это приятно, когда о тебе думают 31 час в сутки

15. «Мой первый день на новой работе. Кажется, я уже облажался»

16. И правда многовато

17. Еще буквально пару ведер

18. На датском телевидении во время репортажа про Сирию использовали изображение из видеоигры Assassin’s Creed

19. Манго уже не то

20. Как превратить подушку безопасности в противопехотную мину

Доводилось ли вам встречать такое, что разом затмило бы все то, что представлено в этой подборке?