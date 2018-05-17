20+ человек, которые остались один на один с проблемой

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У каждого бывает такое, что день не задается с утра и любая мелочь портит настроение. И именно в эти моменты случаются невероятно смешные и незабываемые провалы, про которые в будущем все рассказывают только с улыбкой.

AdMe.ru подобрал 22 фотографии с неожиданными неудачами, о которых их авторы будут еще долго вспоминать.

«Сегодня выяснилось, что я долгое время мыл посуду средством для мытья пола»

«Я всего лишь повесил бананы на специальную подставку для фруктов»

«Купил холодильник, но забыл измерить свободное место под него. И вот что вышло»

«Бери зонтик, — говорили они. — Будет сильный дождь»

Когда наврал в резюме, но все равно получил работу

Не самая удачная поездка, зато как эффектно

«Этот гриб вырос прямо из моего потолка»

Дерево насквозь пробило трактор прямо во время проведения работ

«Я просто пытался счистить лед с окна своей машины»

«Сестра решила поставить телевизор прямо у камина, и вот что вышло»

«А я просто хотел попить какао»

Что-то очень ветрено сегодня

Непонятно, зачем эти двери вообще нужно было устанавливать

«В дом моего соседа попал двигатель самолета»

«Вчера вечером дома меня ждала разбитая дверь в душе»

Он даже не ожидал подвоха

Крайне неудачно припарковался

«Ничего не подозревая, сел на лавочку. Оказалось, что она в толстом слое пыли»

Когда случайно купил окна не того размера и надо выкручиваться

Небольшое «преступление» на шоколадной фабрике

«Мы всего-то собрались посмотреть телевизор с тарелочкой картошки фри»

Зато он спас несколько стаканов

А какие смешные провалы случались с вами или вашими знакомыми?