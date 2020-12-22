20+ потрясающих ошибок в песнях, из-за которых многие новые версии переплюнули оригинал

Ох, что только порой не послышится в песне. Иногда люди вообще несколько лет поют самые любимые треки совершенно неправильно. «Ну так же лучше звучит!» — такой ответ они дают на исправленный вариант.

Мы в AdMe.ru так смеялись, читая истории про неправильно спетые музыкальные произведения, которые нам рассказали подписчики, что просто не можем оставить это без внимания и не поделиться такими крутыми рассказами со всем миром. А в конце вас ждет небольшой бонус.

Моя дочка, услышав в песне Добрынина «Ах, какая женщина, я к ее ногам...», спросила: «А кто такой Нагам?» С тех пор в случае чего-то непонятного мы всегда смеемся, мол, это какой-то «Нагам». © Алла Мисникевич / Facebook

В детстве (мне сейчас 55) по радио слышала песню про Карпаты. В припеве такие слова: «А кто твой друг, гуцулочка? Карпаты! А где твой дом, гуцулочка? Карпаты!» Я слышала «Горбатый» и жалела гуцулочку: и дом горбатый, и друг горбатый. © Инна Кравчук / Facebook

У мужа как-то друг спросил: «Ты ж слушаешь группу „КиШ“ и историю любишь. Кто такой этот Коварим из песни „Северный флот“?» Слова в песне: «Сколько еще до великого Рима?» А друг слышал и не понимал — какого-то там довели Коварима. © Елена Луцкая / Facebook

Была такая история. Дерутся два брата лет эдак 10 и 7 (старший и младший). Из-за чего? Старший утверждает, что тетя поет «Надежда, мой компас земной», а младший — «Надежда, мой конь под землей». Это реальный случай. © Сергей Володин / Facebook

Тете моей казалось, что в песне «За глаза твои карие» Михаил Шелег поет «ослиная талия» вместо «осиная талия». И все возмущалась, что такие слова хорошие, а талия ослиная. © Валентина Катунина / Facebook

А я в детском саду пела: «По асфаль турекой...» И всегда думала: «Что это такое? Асфаль? Турека? Куда бегут, зачем?» В 3-м классе записывали текст песни в тетрадь, и тут — о господи! — выясняется, что это же «По асфальту рекой»! Я до сих пор помню свою счастливую улыбку и такое удовлетворение от ясности, что сейчас, в память о детстве, так и пою: «По асфаль турекой». © Светлана Бутакова / Facebook

Моему братцу в глубоком детстве очень нравились песни Газманова. Любимую он пытался напеть как-то маме: «Мам, такая песня классная, там еще припев такой: „Эх, заразные мыши мои!“» Вся семья ржала до слез. Оказалось, что это про «залетные мысли мои». © Наталья Васильева / Facebook

Песенка про Тольку: «Толька, Толька, Толька, Толька. Этого мало». © Галина Лукьянова / Facebook

А-а-а, еще вот что было: «Учкудууук, приколоцца». © Наталия Попилина / Facebook

В 90-е на съемной квартире соседи слушали Таню Буланову. Одна песня особенно бесила. Таня меланхолично от кого-то добивалась: «Скажи мне правду о домах!» Как-то все совпало: и моя жизнь в дурацких домах, и унылая мелодия. Только через несколько лет узнала, что это песня «Скажи мне правду, атаман». © Людмила Торадзе / Facebook

Когда в «Трех мушкетерах» умирала Констанция, мы с братом были уверены, что Боярский поет: «Санстанция, Санстанция, Санстанция!» Потому что в нашем доме на 1-м этаже располагалась городская санэпидемстанция. © Ольга Песецкая / Facebook

Пришли как-то в гости, а там малыш ходит и напевает: «Пучит, пучит, а люди как блюди». Смеялись долго. Родители малыша сказали, что он так исполняет песню «Иванушек International», которая называется «Тучи». Только малыш уже давно не малыш. Было это в 90-е, по-моему. © Анжелика Цыбанева / Facebook

Племяшка пела песню Елки: «На большом воздушном шаре мандарина баба Света». (Мандаринового цвета.) © Гульнара Баширова / Facebook

Когда я была маленькой, пела: «Кучку мух в три колодца — защити нас от солнца». Я думала, что это ритуал на пустыне, и, когда было очень жаркое лето, я набила мух и кинула в колодец — не сработало. © Wiktoria Łój / Facebook

«Moscow calling» (у группы «Gorky Park») я слышала как «маскарпоне». © Маргарита Еремина / Facebook

«Миллион, миллион, миллион алыхрос... Кто такой алыхрос, мама?» — это мое творчество. А дочь недавно спросила: «Мам, а кто такой жабыть?» Долго не могли понять. Потом напела: «Вот оно какое, наше лето, лето жарким солнышком согрето. Мы в лесу и ЖАБЫТЬ, может, встретим...» (Мы в лесу ежа, быть может, встретим.) © Наталия Попилина / Facebook

Когда я была маленькой, на застольях родители и их друзья часто пели: «Виноват Алия, виноват Алия, виноват Алия, что люблю...» Ненавидела, когда пели эту песню. Думала, что специально про меня поют. А песня, оказывается, «Виновата ли я»... © Alia Galieva / Facebook

Преподавательница техники речи рассказывала, что ее мама в советские времена пела в хоре и она бывала с ней на репетициях. Лет до 25 она была уверена, что в «Интернационале» поют: «С „Интернационалом“ воз пряников в рот людской» вместо «...воспрянет род людской». © Марина Алешина / Facebook

Когда я в детстве слушала песню Пугачевой, где она пела «то ли еще будет», все время переживала: «За что Толе еще будет ай-я-яй?» © Нина Супрун / Facebook

Еще мама часто пела: «И снова седая ночь». А мне слышалось: «И снова седая дочь». Плакала, потому что не хотела быть седой. © Анна Анна / Facebook

Мой сын спрашивал: «Куда забрали всех Саш?» Это из песни «Ах, верни Саш, ах, верни Саш». А еще песню Сюткина он пел так: «Ну кто его не знает? Вася с телегой из Москвы». Кто такой стиляга, он тогда не знал. © Наталья Пилат / Facebook

Пугачева, песня «Арлекино»: «Есть одна награда — СМЕРТЬ». © Olga Andreeva / Facebook

В детстве в песне вместо «Долго будет Карелия сниться... Сосны да ели, простор, тишина...» я слышала: «Сосны доели, простор, тишина...» Был вопрос к родителям: «В Карелии что, совсем с едой плохо?» © Валентина Арыкова / Facebook

Когда много лет назад вышел хит Газманова «Ты морячка, я моряк», положили меня в роддом на сохранение. Тогда не было таких телефонов, как сейчас, с ютьюбом и прочим. И вот лежу я и слышу до боли знакомую мелодию, но слова уж слишком странные, не разберу никак. Спросила напрямую: «Что поешь, соседка?» Говорит: «Как, ты не слышала? Песня новая Газманова». Я говорю: «Просто скажи мне слова, какие поешь». И тут она выдает: «Ты марьяжная моя, ты рыбачка, я рыбак...» Я ее спрашиваю: «Что значит марьяжная?» Мне было смешно, но в то же время она ни в какую не хотела признавать, что не права. Говорит: «У нас в деревне все именно с такими словами поют». © Светлана Головинова / Facebook

Бонус

Рассказала супругу (он египтянин) детскую потешку про сороку-ворону, которая кашку варила, деток кормила, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Он внимательно слушал, повторил почти без акцента, загибая пальцы на руке, а потом спрашивает: «А кто это — Мудала?» © Тома Мещерякова / Facebook