20 человек, которые однажды расслышали в песне не те слова и превратили ее в шедевр

«Песня про зайцев» из «Бриллиантовой руки», популярные хиты Филиппа Киркорова, лирические композиции Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе — все эти песни мы знаем, любим и поем на протяжении многих лет. Но иногда люди с удивлением открывают, что в треках, которые они, казалось бы, знают на зубок, на самом деле поются совсем не те слова, что они слышали.