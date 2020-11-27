20 человек, которые однажды расслышали в песне не те слова и превратили ее в шедевр
«Песня про зайцев» из «Бриллиантовой руки», популярные хиты Филиппа Киркорова, лирические композиции Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе — все эти песни мы знаем, любим и поем на протяжении многих лет. Но иногда люди с удивлением открывают, что в треках, которые они, казалось бы, знают на зубок, на самом деле поются совсем не те слова, что они слышали.
Мы в AdMe.ru считаем, что неправильно растолкованные тексты песен порой не только не хуже, а даже лучше оригинала. О них наша сегодняшняя подборка.
- Маленькая дочь в свое время довела нас до кондрашки, отказываясь есть, пока ей не споют песню про начальника. Перебрали всё мало-мальски подходящее, потом догадались спросить. Оказалось: «Я начальник плохо сплю, потому что я тебя люблю». © Светлана / AdMe
- Забавно, как в детстве в одной песне Меладзе слышала вместо «как по тонкому льду» «как потомки Мульду». Спрашивала у взрослых, кто такой этот Мульду. Никто не знал. Было так обидно не получить ответ на свой вопрос! © vnosmozga / Twitter
- С детства люблю группу «Би-2». В детстве, слушая песню «Моя любовь», в строчке «кончится пленка» ясно слышала фразу «кончик цыпленка», так и пела много лет, и даже сейчас подпеваю именно «кон-кончик цыпленка, ты, ты ждешь ребенка от меня». © Подслушано / VK
- «На вернисаже, как Тарас, случайно встретила я вас», — я так слышала и как-то даже не задумывалась, кто этот Тарас. Ну мало ли знакомый какой... © Светлана Краснова / Facebook
- Однажды у коллеги увидела записную книжку с текстами песен, попросила дать переписать «Yesterday», потом перелистнула, а там «Вальс-бостон» Розенбаума: «Из подаренного ветром крепнет шина...» Ну откуда было парню знать про крепдешин? © BaNaNa Lady / AdMe
- Моя мама в песне «Любэ» «Березы» вместо «А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток» долго слышала «Аристотель с березки упал на плечо...» и только слегка удивлялась, почему же поется про Аристотеля. А я вот только что поняла, что мне всегда слышалось «от ветра» вместо «от веток». Какая загадочная песня. © Лена Горбачева / Яндекс.Кью
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В детстве никак не могла расслышать, что поет Натали в песне «Черепашка». Но подпевать очень хотелось, и детский мозг максимально упростил задачу. Я уверенно выдавала: «Морская черепашка по имени Наташка, с очками и скупая — такая вот крутая!»
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В 70-е вышел фильм «Бумбараш». Так вот песня, которую исполнял Золотухин на паровозе, мне запомнилась тем, что я узнал новое слово, которое проассоциировал со словом «дезертиры», но на всякий случай решил уточнить у родителей и спросил:
— А кто такие дохаты?
— ???
— Ну «Были мы солдаты, а теперь дохаты». © BaldDog / Pikabu
- «Косынка скидаматери» слышалось моей сестре в детстве вместо «как сын грустит о матери» в песне «Трава у дома». Так она еще пыталась убедить меня, что скидаматери — это с немецкого «косынка». © whothehellisvalya / Instagram
- В детстве слышала по радио, как Кадышева пела про «злостного ингибита», и доводила всех до истерики вопросами, что за существо такое. Недавно услышала песню и вслушалась в слова. От моего смеха соседи по батареям начали стучать. Оказалось, там пелось: «Во сыром бору злой огонь кипит...»
- Мои бабушка с дедушкой часто рассказывали о том, как они работали на советских предприятиях, потому всякие аббревиатуры типа «стройгормаш» были для меня нормой. Поэтому, когда впервые услышала заставку «Ералаша» (там, где «веселые истории экран покажет наш»), я не расслышала текст и достроила его в голове по своему разумению: «веселые истории кранфакадепнаш», что звучало для меня логично. Я предположила, что это некая реклама предприятия. В 25 (!) лет я стояла на кухне и напевала себе эту песенку, когда ее услышал муж и раскрыл мне страшную тайну... © TishaK / Pikabu
- Мои дети считали, что Пугачева поет: «Доска за мною гонится, за прошлое плачу!» © Елена Сильванович / Facebook
- Младший брат никак не мог запомнить, что правильно говорить «леопард», а не «леопарда». Со слезами на глазах он доказывал, что сто раз слышал песню, в которой поют именно про Леопарду. Мы с мамой пропускали все мимо ушей, пока однажды брат не позвал нас к телевизору, в котором Филипп Киркоров чувственно исполнял: «Вива ла Дива, Вива Виктория, КЛЕОПАТРА».
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Григорий Лепс — «Уходи красиво». Всегда слышалось: «Уходи красиво и живи счастливо, ЛУКОВАЯ СИЛА защитит тебя». Потом я уже логически дошел, что правильный вариант: «У кого есть сила». © Sergey Semenchenko / Яндекс.Кью
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«Макарену» очень хорошо помню. Будучи ребенком, очень любил ее и пытался подпевать. Но так как интернета в те далекие времена еще не было и достать текст песни было просто негде, пел, как расслышал. А слышалось мне что-то вроде: ’’Валя плохой, аллергия на Карена, э-э-э, на Карена!’’ © Dm. Sagaidak / Youtube
В каких песнях вы услышали совсем не то, что там на самом деле поется?