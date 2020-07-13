20+ человек, которые не выдержали и рассказали семейные байки всему интернету

Порой очень хочется, чтобы наша семья выглядела идеальной, но родственники — это практически бездонный источник баек. И как ни старайся их скрыть, нет-нет да и выплывает наружу очередная семейная история.

Мы в AdMe.ru убеждены: не стоит стесняться своих родных, лучше уж самому рассказать о том, что каждый раз на семейных собраниях и ужинах вызывает у родственников смех или улыбку.

«Сообщение, которое я обнаружил в ванной моей мамы»

«Нажмите кнопку, чтобы вызвать уборщицу. Если не получилось — сделайте все сами».

Роковая лужа, или Последний шанс старого холостяка

Дело было, когда мой друг только-только получил права, купил машину и созвал нас всех к себе на шашлыки. Едем: то ухнем, то бахнем. Видим — идет мужичонка, одет ну прямо как на картинке: отутюженный, отглаженный, весь беленький, чистенький. Егор аккуратно объезжает одну яму, а другим колесом ухает в другую, и весь этот поток... Остановились, Егор едва ли не слезно просил прощения. А мужичок рукой махнул: «Значит, не судьба. Знак» — «Ну тогда, может, с нами на шашлыки?» По дороге он нам поведал о том, как его познакомили, пытались свести и вот он нутром чуял, что не будет у него лада с этой дамой, а тут приключился грязевой душ. По приезде на дачу к Егоровой тетке-вдове он всех оттер от мангала, оказался весьма неплохим шашлычником. И когда народ хомячил приготовленные шашлыки, уже вовсю занимался ремонтом культиватора, потом прикидывал, как надо сарай поправить. Короче, налаживал свою личную жизнь. Стал он Егорке дядей через энный период времени. И живут они с его теткой весьма счастливо, а отмечают не день свадьбы, а «день роковой лужи». © volchek1024 / Pikabu

«Дочка подколола меня на День отца, горжусь ею как никогда»

«Когда вырасту, хочу быть такой же смешной, каким ты себе кажешься».

Бабушка, которая еще нескоро согласится снова посидеть с внуком

Когда мне было лет 8, родители решили меня оставить дома с бабулей, а сами радостно смотались в гости... И как назло, через пару часов у меня поднялась температура. Бабушка была настолько же далека от медицины, насколько и заботлива. В общем, приняла решение вызывать неотложку. Из лекарств под рукой — суперновейший по тем временам аспирин Upsa. Бабушка достала таблетку, на мой праведный вопрос, мол, а как я ее глотать буду, бабуля строго сказала: «Если нельзя проглотить, значит, надо разжевать!» И пошла открывать дверь, в которую позвонила неотложка. Я был очень послушным и, наверное, глупым ребенком... И послушно разжевал эту таблетку. Когда вошли врачи, перед ними предстала картина маслом: мальчик с пеной у рта пытается что-то сказать... Я до сих пор помню, как давился, пытаясь проглотить эту пену, прущую из моего рта. Бабулечка не стала дожидаться решения проблемы и грохнулась в обморок. Врачи, увидев пачку этих таблеток на столике рядом с кроватью, очень долго ржали, приводили бабушку в чувства. Вот тогда-то, наверное, я и принял решение получить медицинское образование, что и было исполнено по прошествии 15 лет. © Chupakabra1981 / Pikabu

«Родители решили последовать моде вывешивать поздравительные баннеры по случаю выпускного и еще разок приложили меня из-за того, что я не доучился»

«Оуэн, поздравляем! Так бы мы сказали, если бы ты не бросил Йель. Мы дали тебе все. Целуем. Мама и папа».

«Какое прекрасное время, чтобы рассказать вам, что прямо сейчас мама с братом забыли меня возле магазина, уехали и оставили меня здесь на парковке. Мне и смешно, и грустно»

«Мама уже устала от того, что я все время издеваюсь над ее ободряющей цитатой „Живи. Смейся. Люби“»

«Умри. Плачь. Ненавидь».

Либо комментарии не совсем безобидны, либо кто-то не хочет афишировать наличие дочери

Когда упрямство — твоя главная черта

«Подарила папе по-настоящему теплую открытку в этом году»

«Папа, хочу тебя поздравить с тем, что я получилась идеальной, отличная работа».

Пожалуй, кто-то до сих пор не смирился с выбором дочери

«Мама переживает из-за того, что я отправился в горы, так что я решил пощекотать ей нервишки этим фото. Присмотритесь к центру кадра»

«Мама только что купила это»

«Отправляй свое грязное белье в стирку — или я тебе хорошенько врежу».

Пожалуй, стоит еще поработать над аргументацией

«Мне 49. Только что нашел эту книгу на полке у моей мамы. Какого черта?»

Книга Питера Лоуренса под названием «Мой ребенок глупый?»

Месть, быстрая и беспощадная

«Отец моей девушки носит эту фотку в бумажнике годами. Он мог бы стать победителем в соревновании по отцовским шуткам»

«Гордость». «Радость».

«Только что обнаружил, что дети на фотографии в мамином доме не мои. Это вообще не ее внуки»

Зато не стал утаивать

Приехал к отцу на дачу, показываю свежие фотки внука. Дед довольный: «Какой красивый у меня внук!» — «Я тоже красивый был маленьким?» Он, подумав немного: «Не, ты страшненький был. Помню, все соседи говорили: „Как это у такого красивого Вовки такой сын страшненький?“ Ну да, так и говорили». И пошел чай заваривать. Спасибо, бать. © LRAss / Piabu

Каждый родитель, пожалуй, скрывает, что когда-то был молодым и неопытным

Соберешься куда-нибудь и спрашиваешь, нормально ли смотришься. В итоге выслушиваешь 5-минутную тираду о том, что волосы как пакля, а шмотки как у клоуна. На фига спрашивал — сам не понимаю. Все подколы закончились, когда нашел фото отца в моем возрасте. Отец на моей памяти всегда выглядел аккуратно, в костюме, белой рубахе и с короткой стрижкой. А на той фотографии — стиляга с длинными волосами а-ля Beatles, в гавайке и брюках клеш. Мы с братом почти час ржали как кони. С тех пор 10 лет ни одного подкола, даже как-то скучно. © Uvaroff / Pikabu

Последняя линия обороны между родителем, пытающимся поработать, и неугомонными детьми

«Мама на встрече с 9:30 до 11:00, не входить! Варианты ответов на ваши вопросы: „Наверху“, „В сушилке“, „Я не знаю, что на обед“, „Нет“, „В вашей комнате“, „Немного фруктов“».

«Получил подарок от своей семьи из Канады. У меня не хватило духу сказать им, что я бросил пить кофе»