20 старых фото, которые, помимо ностальгии, вызывают истерический смех

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Каждый из нас любит иногда открыть фотоальбомы и погрузиться в давние воспоминания. Согласитесь, что даже фотоархивы в телефоне не вызывают тех же ощущений, как снимки из школьных фотоальбомов или фото из раннего детства.

Мы в AdMe.ru приготовили для вас свежую порцию кадров, которые переносят в прошлое, пусть и довольно забавным образом.

«Я в 12 лет и я же в 21!»

«Я в 1999 году хвастаюсь своими боксерками. И да, младший брат так и остался невероятно крутым»

Готы на школьной дискотеке: бюджетная версия из 2003 года

«Тут мой 11-й день рождения. Показываю свои подарки в окружении всех своих друзей»

«Я думал, что похож на Шварценеггера (я слева)»

В 12 лет эта поза казалась круче, чем есть на самом деле

Просто эталон из 1989 года: все клише на одном фото

«Выпускной. Мы были так уверены, что выглядим сногсшибательно!»

«И почему я был уверен в том, что это выглядит круто?»

«Приоделась как „королева“ и действительно думала, что это выглядит мило»

«Я в 2004 году. Держу огромные помидоры для фото в газете»

«Неужели это действительно был лучший снимок, который получился в тот день?»

«Мне тут 11 лет, я тогда стригся дома. Глядя на свои старые фото, я начинаю понимать, почему меня все путали с девочкой»

«Маме нужно было срочно зайти в магазин после моей костюмированной вечеринки»

«В старшей школе я постригся самостоятельно. Меня прозвали головой-пирамидой»

«Мой 14-й день рождения в футболке с Korn и в гигантских штанах»

«Могу с уверенностью сказать, что была готова украсть сердце каждого парня в первый день 6-го класса»

«Ежегодный фотоальбом из 8-го класса (примерно 1997 год). Вы не подумайте, тогда этот стиль тоже не считался крутым»

«Семейный день в Legoland в начале моего „готического периода“»

Бонус: «13-летний я осваивал фотошоп в 2012-м»