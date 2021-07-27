20+ человек готовят из бюджетных продуктов блюда, которые не стыдно и в ресторане подавать

Сегодня многие предпочитают есть в кафе: это проще и не отнимает много времени и сил в отличие от похода за продуктами и домашней готовки. К счастью, остались люди, способные засучить рукава и даже из простых продуктов соорудить блюдо, которое даст фору любому ресторану.

Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам крутые рецепты от пользователей, которые не дадут продуктам пропасть понапрасну и не боятся остаться с плитой один да один.

«Выглядит безумно, но это мой лучший способ приготовить окорочка с картошкой в духовке»

«Я приготовил новое блюдо — курица в трех видах соуса со спагетти и зеленым луком. Рецепт из китайского ресторанчика»

«Хотел показать, как меня научили готовить лапшу быстрого приготовления мои друзья-филиппинцы. Мне такой способ очень зашел, практикую его регулярно»

«Все одержимы моей сальсой, я не делаю ничего особенного, мой секрет в том, что я добавляю несколько капель белого винного уксуса. Это добавляет вкуса!»

«Жареные баклажаны с помидорами — это блюдо я впервые приготовил в 1998 году, когда отдыхал в Геленджике. Делается очень быстро, ненакладно и очень вкусно»

«Я больше никогда не собираюсь выбрасывать картофельную кожуру, вот что из нее можно замутить»

«„Вафли“, которые вы съели бы до последней крошечки»

«Готовлю своим тархун»

«Летнее барбекю»

Это действительно похоже на кусочек лета на тарелке. © PioneerStandard / Reddit Никогда не думал использовать в салате арбуз. © 7Webb9 / Reddit

«Сегодня я услышал больше комплиментов за свой труд от подруги, чем от родителей. А я просто приготовил яичный рулет с начинкой»

«Рис с курицей — блюдо сытное, недорогое, за раз не съедается и к тому же готовится в одной посуде»

«Цыпленок с чили и посыпкой из чипсов, приготовленный в духовке. Если еще добавить майонез, то вкус будет потрясающим»

«Если обжарить остатки картофельного пюре, получится замечательная закуска»

«Выложил начос на большую тарелку, сверху покромсал колбасы, помидорок, оливок, добавил сыра. Поставил в микроволновку, и получилась вот такая красота»

«Странно, но вкусно: я сделала смузи из шпината и яиц, а затем приготовила его на сковороде с оливковым маслом»

«Я хотел приготовить хот-дог, но у меня не было булочек, поэтому я использовал печеный картофель»

Я бы ни за что не догадался до такого сочетания. © epsdelta74 / Reddit

«Лапша быстрого приготовления с одной куриной грудкой, одним грибом, половиной пакетика овощного супа и зеленым луком»

«Когда вы разогреваете остатки пасты, добавьте немного сливок или молока, так вы сохраните первоначальную консистенцию соуса»

«Мегабыстрые малосольные огурчики»

«Закуска из курятины. Вкуснейшее и оригинальнейшее блюдо — готовится из простых продуктов, а выглядит как деликатес из шикарного ресторана»

«Творожный пудинг с яблоками»

Салат из баклажанов

«Кабачковый омлет»

Бутерброды за 10 минут

«Если вы хотите, чтобы смор было легко съесть, попробуйте приготовить его в рожках для мороженого»