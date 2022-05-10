20+ человек, которые наглядно ответили на извечный вопрос «Что будет, если?..»

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Человеческое любопытство порождает занятные открытия. С самого детства мы задаемся вопросами, которые помогают нам познавать окружающий мир: «А что будет, если лизнуть железную трубу на морозе?», «А какой на вкус кошачий корм?» и т. д. С годами наша любознательность притупляется, хотя у родной планеты и даже у привычных бытовых вещей найдется еще немало секретов.

Мы в AdMe.ru обожаем расширять кругозор и делиться незаурядными выводами. Например, о том, что будет, если чихнуть во время завивки ресниц, или о том, как бульдог за секунду может превратиться в коалу.

1. «Мой брат работает на улице и каждый день носит одну и ту же кепку»

2. «Папа нашел в кармане своего пальто банан, который пролежал там 20 лет»

3. «Ребят, не забывайте на плите кофе слишком надолго»

4. «Разрезала головку чеснока, а там внутри вот такой прозрачно-оранжевый зубчик»

Такое происходит, если перед сбором урожая какое-то время держалась высокая температура. © AriWasabii / Reddit

5. «Если перевернуть фото моего французского бульдога, то он будет похож на коалу»

6. Результат 1 месяца заботы и правильного ухода

7. «Оставил в емкости немного соленой воды, и через неделю там образовались эти симпатичные кристаллы»

8. «Когда мы были маленькими, бабушка так часто готовила нам макароны с сыром, что ложка потемнела от них»

9. «Из-за сломанного колеса мой робот-пылесос крутился на месте и нарисовал свой автопортрет»

10. Вот какая необыкновенная плесень образуется на сливочном сыре

Мой папа сказал бы: «Ой, да просто срежь верхушку — и можно есть». © rayellenk / Reddit

11. «Я оставил зубную щетку на улице на всю ночь, и вот что с ней произошло»

12. Благодаря такому дизайну крышки люка маслянистая вода рассортировалась по цветам

13. Тень от фонаря периодически падала на траву, и это помогло цветам выжить

14. «Излишки аэрозольной краски окрасили волосы на моих руках, пока я с ней работал»

15. Если смотреть на эту кофту под разным освещением, то может показаться, будто она меняет цвет

16. Вот что будет с книгой, если на нее нападут термиты. Любопытно, что книга посвящена природе, и насекомые обгрызли ее в форме бабочки

17. «Ты не поверишь, что произошло, пока тебя не было дома!»

18. Семена пролежали на улице пару месяцев и проросли прямо в пакете

19. Постарайтесь не чихать во время завивки ресниц

20. Вот что произойдет, если оставить на тостере пластиковую зубочистку

21. «Под пластиковым панцирем возле песочницы моего сына образовалась мини-теплица»