20+ человек, которые наглядно ответили на извечный вопрос «Что будет, если?..»
Человеческое любопытство порождает занятные открытия. С самого детства мы задаемся вопросами, которые помогают нам познавать окружающий мир: «А что будет, если лизнуть железную трубу на морозе?», «А какой на вкус кошачий корм?» и т. д. С годами наша любознательность притупляется, хотя у родной планеты и даже у привычных бытовых вещей найдется еще немало секретов.
Мы в AdMe.ru обожаем расширять кругозор и делиться незаурядными выводами. Например, о том, что будет, если чихнуть во время завивки ресниц, или о том, как бульдог за секунду может превратиться в коалу.
1. «Мой брат работает на улице и каждый день носит одну и ту же кепку»
2. «Папа нашел в кармане своего пальто банан, который пролежал там 20 лет»
3. «Ребят, не забывайте на плите кофе слишком надолго»
4. «Разрезала головку чеснока, а там внутри вот такой прозрачно-оранжевый зубчик»
- Такое происходит, если перед сбором урожая какое-то время держалась высокая температура. © AriWasabii / Reddit
5. «Если перевернуть фото моего французского бульдога, то он будет похож на коалу»
6. Результат 1 месяца заботы и правильного ухода
7. «Оставил в емкости немного соленой воды, и через неделю там образовались эти симпатичные кристаллы»
8. «Когда мы были маленькими, бабушка так часто готовила нам макароны с сыром, что ложка потемнела от них»
9. «Из-за сломанного колеса мой робот-пылесос крутился на месте и нарисовал свой автопортрет»
10. Вот какая необыкновенная плесень образуется на сливочном сыре
- Мой папа сказал бы: «Ой, да просто срежь верхушку — и можно есть». © rayellenk / Reddit
11. «Я оставил зубную щетку на улице на всю ночь, и вот что с ней произошло»
12. Благодаря такому дизайну крышки люка маслянистая вода рассортировалась по цветам
13. Тень от фонаря периодически падала на траву, и это помогло цветам выжить
14. «Излишки аэрозольной краски окрасили волосы на моих руках, пока я с ней работал»
15. Если смотреть на эту кофту под разным освещением, то может показаться, будто она меняет цвет
16. Вот что будет с книгой, если на нее нападут термиты. Любопытно, что книга посвящена природе, и насекомые обгрызли ее в форме бабочки
17. «Ты не поверишь, что произошло, пока тебя не было дома!»
18. Семена пролежали на улице пару месяцев и проросли прямо в пакете
19. Постарайтесь не чихать во время завивки ресниц
20. Вот что произойдет, если оставить на тостере пластиковую зубочистку
21. «Под пластиковым панцирем возле песочницы моего сына образовалась мини-теплица»
А когда вам в последний раз приходилось невольно устраивать научные эксперименты или приходить к занятным выводам?
Фото на превью SH00TERxx / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые наглядно ответили на извечный вопрос «Что будет, если?..»
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