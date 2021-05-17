20+ человек, которые на раз-два превращают обычную одежду в единственный дизайнерский экземпляр

Иногда вещи не хватает всего лишь маленькой детали, чтобы стать идеальной. Небольшая вышивка, рисунок или пара заплаток — и вот перед вами предмет гардероба, который выглядит совершенно по-другому. И самое главное, такого больше ни у кого нет.

Мы в AdMe.ru посмотрели, как пользователи сети выкрутили на максимум свой креатив при переделке одежды и в результате получили уникальные вещи.

«Бабуля любуется фатой, которую я вручную вышила для своей свадьбы»

Так вышивка выглядит вблизи.

«Дала вторую жизнь этому „бабушкиному“ платью из секонд-хенда»

Первое, что я подумала: «Ух ты, теперь в нем есть карманы!» Отличная работа. © violetauto / Reddit

«Я вышила маленького духа сажи из мультиков студии „Гибли“ на этой футболке»

«Жена сама нарисовала это на моей куртке, и я был просто обязан поделиться снимком»

«Футболка с вышитым пауком. Фото сделано при участии моей домашней курицы»

«Бабушка вышила эту рубашку, чтобы дедуля надел ее на их свадьбу в 1974-м. Надеюсь, мой парень будет в ней на нашем выпускном балу»

«Создал дизайн этой футболки, вдохновившись греческим мифом о Пандоре»

«Первый раз попробовала сделать вышивку на одежде. Это комбинезон для работы в саду на весну»

«До» и «после» одного платья, купленного в секонд-хенде за $ 2

«Моя первая попытка сделать вышивку на одежде. Карманом на платье пришлось пожертвовать»

«У платья и так есть обычные карманы, один зашитый погоды не сделает».

Упс, леденцы рассыпались

«Сначала платье было в духе „поскорее бы замуж и 15 детей родить“. А сейчас совсем другое дело»

«У меня было несколько пар джинсов, которые уже износились или вообще мне не подходили. Я сделал из них новые»

«Хаори, японский жакет. Принт на нем я создала сама»

«Это платье почти год валялось в шкафу, а потом я за 2 часа и без швейной машинки превратила его в наряд для выпускного»

«Я просто купила ткань с цветочками на распродаже, повырезала их и закрепила на платье горячим клеем. Конечно, долго они не продержатся, но это нужно всего на час или около того, пока мероприятие будет проходить по видеосвязи».

«Я нарисовал это на футболке для своей девушки ко дню ее рождения. Краска акриловая, так что после стирки и глажки все останется на месте»

«Вот так я переделала спинку этой кофточки, чтобы ее оживить»

«Джинсы в технике пэчворк. Я просто сшила заплатки вместе, а потом нашила их сверху на ткань»

«Этот рисунок занял так много времени. Но мне нравится то, что вышло»

На кармане толстовки разошелся шов. А потом там поселилось маленькое лох-несское чудовище

«Отбеливание и 2 вышивки. Мне очень нравится результат»

«Это была идея моего парня — разрисовать наши джинсы»

«Я вышила вишневое дерево на толстовке»

«Не знаю даже, как назвать то, что получилось. Я просто взяла черную юбку и вручную пришила к ней этот кусок белого шифона»

Выглядит как свадебное платье. Хочу такое же. © spirit-mush / Reddit