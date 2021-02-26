20+ человек, которые могли бы выиграть конкурс на самое эпичное фото этой зимы

Зима — это особенное время года: она одновременно проверяет людей на прочность своими морозами и дарит ощущение детского счастья от возможности лепить снеговиков. Иногда она настолько щедра на осадки и температурные рекорды, что так и хочется сдаться и попросить весну прийти поскорее. Но и это желание проходит, когда за окном медленно кружит хоровод снежинок, превращая мир в белую сказку.

Мы в AdMe.ru уверены, что наша жизнь потеряла бы много эпичных моментов, если бы зима вдруг обиделась и не наступила. Поэтому с интересом рассмотрели фотографии пользователей сети, которые можно было сделать только в это время года.

«Мой папа разлил кипяток в очень морозный день»

«Забронировал. Пришел. Что-то передумал ехать»

«Не стал убирать рождественскую гирлянду. Моя лень окупилась»

«Вот что будет, если купаться в открытом бассейне при −40 °C»

«Сижу на карантине уже 10 дней. Получил СМС от моей 12-летней дочери: „Папа, выгляни в окно!“»

«Чувствую себя негодяем...»

«Снегопады в Мадриде. Апельсиновые деревья замело»

«„Оставьте тонкую струйку воды, чтобы трубы не лопнули...“. Да ладно»

«Я думал, что закрыл окна»

«Мой двоюродный брат из Японии приезжал в гости и застал сильный снегопад. Он сказал, что хочет слепить снеговика. Вот что он сделал»

«Мыльные пузыри на морозе»

«Я бразильянка. Я впервые в жизни вижу снег»

«„В Южном Казахстане тепло“, — говорили они...»

«Так выглядит собака после первого крупного снегопада»

«Если вы оставляете рождественские гирлянды включенными до февраля, иногда, в снежный день, это приносит свои плоды»

«В июле я стану папой. Мы с женой воспользовались недавним снегопадом, чтобы объявить всем о беременности»

«Это моя машина. Я живу в Северной Норвегии»

«Сосулька, которую я снял со своего дома в Орегоне. 81 см в длину»

«На растениях у меня на участке образовалась классная ледяная корочка»

«Не послушаешь ты музыку. Минус 36 °С»

«Еле успела на свой автобус. Ой, кажется, зря бежала»

«И это только за воскресенье насыпало... Вчера я чистила окно»

«Недалеко от нашего дачного участка есть маленький пожарный прудик. Сегодня моя мама, гуляя возле него с внуком, увидела это. Ледяной гербарий»

«Как думаете, сколько времени владелец будет откапывать свой автомобиль?»

«В конце концов, снег все же тает»