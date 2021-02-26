20+ человек, которые могли бы выиграть конкурс на самое эпичное фото этой зимы
Зима — это особенное время года: она одновременно проверяет людей на прочность своими морозами и дарит ощущение детского счастья от возможности лепить снеговиков. Иногда она настолько щедра на осадки и температурные рекорды, что так и хочется сдаться и попросить весну прийти поскорее. Но и это желание проходит, когда за окном медленно кружит хоровод снежинок, превращая мир в белую сказку.
Мы в AdMe.ru уверены, что наша жизнь потеряла бы много эпичных моментов, если бы зима вдруг обиделась и не наступила. Поэтому с интересом рассмотрели фотографии пользователей сети, которые можно было сделать только в это время года.
«Мой папа разлил кипяток в очень морозный день»
«Забронировал. Пришел. Что-то передумал ехать»
«Не стал убирать рождественскую гирлянду. Моя лень окупилась»
«Вот что будет, если купаться в открытом бассейне при −40 °C»
«Сижу на карантине уже 10 дней. Получил СМС от моей 12-летней дочери: „Папа, выгляни в окно!“»
«Чувствую себя негодяем...»
«Снегопады в Мадриде. Апельсиновые деревья замело»
«„Оставьте тонкую струйку воды, чтобы трубы не лопнули...“. Да ладно»
«Я думал, что закрыл окна»
«Мой двоюродный брат из Японии приезжал в гости и застал сильный снегопад. Он сказал, что хочет слепить снеговика. Вот что он сделал»
«Мыльные пузыри на морозе»
«Я бразильянка. Я впервые в жизни вижу снег»
«„В Южном Казахстане тепло“, — говорили они...»
«Так выглядит собака после первого крупного снегопада»
«Если вы оставляете рождественские гирлянды включенными до февраля, иногда, в снежный день, это приносит свои плоды»
«В июле я стану папой. Мы с женой воспользовались недавним снегопадом, чтобы объявить всем о беременности»
«Это моя машина. Я живу в Северной Норвегии»
«Сосулька, которую я снял со своего дома в Орегоне. 81 см в длину»
«На растениях у меня на участке образовалась классная ледяная корочка»
«Не послушаешь ты музыку. Минус 36 °С»
«Еле успела на свой автобус. Ой, кажется, зря бежала»
«И это только за воскресенье насыпало... Вчера я чистила окно»
«Недалеко от нашего дачного участка есть маленький пожарный прудик. Сегодня моя мама, гуляя возле него с внуком, увидела это. Ледяной гербарий»
«Как думаете, сколько времени владелец будет откапывать свой автомобиль?»
«В конце концов, снег все же тает»
А какая нетривиальная фотография этой зимы есть в вашем телефоне? Похвастайтесь своими снимками.
Фото на превью youracat / Reddit
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