20+ крутых лайфхаков от людей, чьей смекалке можно только позавидовать

Человеческое воображение безгранично, и это очень помогает нам выкручиваться в хозяйстве и проявлять свою смекалку. Пользователи сети поделились своими бытовыми лайфхаками, о которых думаешь: «А что, так можно было?» Например, зафиксировать мусорный пакет резинкой, сделать подставку для телефона с помощью 2 биндеров и визитки, смотать ленту дрелью и много другое.

Мы в AdMe.ru обожаем людей с богатой фантазией, ведь она здорово помогает улучшить жизнь с помощью подручных инструментов или предметов.

2 биндера, визитная карточка — и подставка для телефона готова

«Я выравниваю посудомоечную машину гаечным ключом на палочке»

Накройте поддон для краски пакетом для мусора, и тогда не придется его отмывать

«Мои наушники сломались, так как они пластиковые. Поэтому для устойчивости я приклеил по монете с каждой стороны. Как новенькие»

Размоталась лента? Попробуйте использовать дрель

«Экран телефона перестал работать, и я не мог получить доступ к фото. Купил конвертер USB и подключил к нему мышь. Так я смог разблокировать свой телефон»

Если у вас много шнуров, сделайте подписи на зажимах, чтобы знать, где какой

«Динамик, зарядка, микрофон, камера».

Если вы накрываете чай керамической крышкой, чтобы он оставался горячим и заварился, положите сверху печенье. Тогда и чай настоится, и печенье будет теплым

«В этом году мамина новогодняя елка просто напечатана на ткани»

Разрежьте косметические тюбики пополам, когда они вот-вот закончатся, и пользуйтесь. Используйте верхнюю часть в качестве колпачка

Чтобы мусорный пакет не проваливался в ведро, можно зафиксировать его резинкой

«Подписали безымянные краны при помощи брелоков-бирок и стяжек. Идея была проста: при необходимости повернуть нужный вентиль»

«После стирки мех выглядит очень плохо. Нашел дома расческу для собак и кошек, и вот результат после ее использования»

«Если разделить пополам пиццу, можно одновременно поместить в духовку две»

В зимнее время года можно стелить одноразовую пеленку в прихожую, чтобы не вымазывать пол

Если липучки на куртке цепляются за ваши вещи, их можно перешить, просто поменяв местами

«Я использую нож для яблок, чтобы приготовить запеченный картофель»

Используйте прямые солнечные лучи для удаления пищевых пятен с силиконовых разделочных досок

Сохраните контейнер для напитков и используйте его, чтобы хранить / транспортировать все свои любимые соусы в любую комнату дома в мгновение

Бонус № 1: «Начальник поднял зарплату почти в 2 раза, после того как я не закрыла вкладку „Вакансии“ и ушла домой»

Бонус № 2: «Просыпал маленький пакетик семечек на пол, лень было собирать или пылесосить. Решил выпустить из клетки хомяков. Они и нагулялись, и наелись, и прибрались. Ни одной не пропустили»