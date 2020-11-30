20+ человек, которые хотели стать чуть красивее и остались довольны результатом

Практически каждый из нас хочет что-то поменять в своей внешности. Кто-то приходит к принятию себя без особых мер, а кто-то решается на брекеты, похудение и даже ринопластику, чтобы достичь идеала, о котором они всегда мечтали.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый имеет право выбора, меняться ему или нет. А впечатляющие результаты героев этой статьи доказывают, что иногда на перемены все-таки стоит решиться.

«Татуаж бровей клиентке, у которой нет волос на теле»

«Спустя 11 месяцев борьбы с акне. Никогда не думала, что моя кожа может быть такой чистой»

«Похудела на 65 кг»

«До и после операции по липосакции щек и подбородка. Я так довольна результатом!»

«Спустя 10,5 месяца я наконец снял брекеты»

«32 кг спустя мое лицо превратилось из ложки в нож»

«Прошло 18 дней после ринопластики»

«До и после того, как я справилась с анорексией»

«Сбросила 19 кг и радуюсь тому, как изменилось лицо»

«Много лет у меня были поврежденные зубы. Я наконец-то поставил себе частичный зубной протез и теперь опять могу улыбаться!»

«Месяц назад я усилила свой арсенал антивозрастной косметики и очень довольна результатом»

«Сбросила почти 12 кг. У меня есть шея!»

«Я наконец осознал, насколько сильно человека меняют стрижка и борода»

«Впервые чувствую себя уверенной без косметики на лице. Впервые за всю жизнь!»

«Сбросила 27 кг. Осталось еще 20, но я уже рада, что наконец могу носить юбку-карандаш — и мне больше не стыдно смотреть в зеркало»

«Мой переход из медного в пепельный блонд»

«29 кг! Никаких особых диет, только подсчет калорий и занятия спортом»

«Стрижка пикси тогда была на пике моды. Я ходила как герой „Списка Шиндлера“»

«Впервые решила покрасить волосы. Было непросто осветлять мои экстремально черные азиатские волосы»

«После сегодняшнего похода в парикмахерскую чувствую себя в своей тарелке»

«После 1 года и 11 месяцев носки я наконец снял свои брекеты»

«Я сказала „прощай“ длинному носу»