20+ человек, которые хотели стать чуть красивее и остались довольны результатом
Практически каждый из нас хочет что-то поменять в своей внешности. Кто-то приходит к принятию себя без особых мер, а кто-то решается на брекеты, похудение и даже ринопластику, чтобы достичь идеала, о котором они всегда мечтали.
Мы в AdMe.ru считаем, что каждый имеет право выбора, меняться ему или нет. А впечатляющие результаты героев этой статьи доказывают, что иногда на перемены все-таки стоит решиться.
«Татуаж бровей клиентке, у которой нет волос на теле»
«Спустя 11 месяцев борьбы с акне. Никогда не думала, что моя кожа может быть такой чистой»
«Похудела на 65 кг»
«До и после операции по липосакции щек и подбородка. Я так довольна результатом!»
«Спустя 10,5 месяца я наконец снял брекеты»
«32 кг спустя мое лицо превратилось из ложки в нож»
«Прошло 18 дней после ринопластики»
«До и после того, как я справилась с анорексией»
«Сбросила 19 кг и радуюсь тому, как изменилось лицо»
«Много лет у меня были поврежденные зубы. Я наконец-то поставил себе частичный зубной протез и теперь опять могу улыбаться!»
«Месяц назад я усилила свой арсенал антивозрастной косметики и очень довольна результатом»
«Сбросила почти 12 кг. У меня есть шея!»
«Я наконец осознал, насколько сильно человека меняют стрижка и борода»
«Впервые чувствую себя уверенной без косметики на лице. Впервые за всю жизнь!»
«Сбросила 27 кг. Осталось еще 20, но я уже рада, что наконец могу носить юбку-карандаш — и мне больше не стыдно смотреть в зеркало»
«Мой переход из медного в пепельный блонд»
«29 кг! Никаких особых диет, только подсчет калорий и занятия спортом»
«Стрижка пикси тогда была на пике моды. Я ходила как герой „Списка Шиндлера“»
«Впервые решила покрасить волосы. Было непросто осветлять мои экстремально черные азиатские волосы»
«После сегодняшнего похода в парикмахерскую чувствую себя в своей тарелке»
«После 1 года и 11 месяцев носки я наконец снял свои брекеты»
«Я сказала „прощай“ длинному носу»
А вы хотите что-то поменять в своей внешности? Если в вашей жизни уже происходили масштабные изменения, покажите нам свои фото!