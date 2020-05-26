20+ человек, которые если что-то и умеют, так это профессионально напортачить

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Кто из нас не сталкивался с людьми, которые в своей работе руководствуются исключительно принципом «и так сойдет». Если спросить, как же у них это получается, можно услышать множество отговорок, но кому от этого будет легче?

Редакция AdMe.ru старается подходить к делу со всей ответственностью. Вот и эту подборку мы собирали со всей тщательностью, но при этом фыркая от возмущения. А в бонусе вы найдете доказательство того, что халтурить могут не только люди.

«Как-то захотелось салатика с морской капусткой... А это что такое? И куда подевалась моя капуста?»

Жаль, что нельзя узнать, сколько все же воды налито в чайник

В этой чудесной современной раковине можно мыть руки только таким образом: плескаться на дне чаши или прижимать ладони к самому крану

«Новый туалет у нас на работе. Великолепный вид на внутренний дворик!»

Отлично отремонтированное кресло-качалка

Нет такой проблемы, с которой не справился бы рулончик скотча

«Папа сначала снял лестничные панели, а затем понял, что нужные инструменты для установки новых прибудут только через пару дней»

Идеальный способ расшатать нервы перфекционисту

«Заказали на годовщину доставку из мексиканского ресторанчика, который находится в 5 минутах езды от нас. Это 3 тако, которые нам привезли. Что ж, с праздничком»

Ты & Чеснок

«Эти часы висят у меня уже пару месяцев. Мне только что сказали: „Что не так с этой четверкой?“ Ну да, теперь мне нужны новые часики»

Эту розетку не могут сковать никакие рамки

Кто-то упорно работал над тем, чтобы заварник для чая выглядел на этикетке привлекательно

В этом лифте попасть на нужный этаж может лишь тот, кто готов пройти тест на внимательность

«Мне кажется, что в моем мороженом с шоколадной крошкой и печеньем чего-то не хватает»

«Мою новую беспроводную мышь нельзя выключить. Или включить»

Правильнее сказать, что это конфеты со следами желейной начинки

Включить свет на этой лестнице может только человек с очень тонкими и ловкими пальцами

«Нашел эту красотищу на чердаке. Держу на тот случай, когда захочется похихикать»

«Вилка».

Никто не способен объяснить, как у людей руки-то поднимаются сотворить такое

Казалось бы, ну какая разница, как установить панельку? Но дьявол скрывается в деталях

Когда архитектор ненавидит само понятие «симметрия»

Булочка. Котлета. Сыр. Огурчики. Казалось бы, что сложного? Оказывается, и тут есть множество способов ошибиться

Бонус: «Гнездо свито, босс»

А вы сталкивались с такой работой, от которой у вас глаза на лоб лезли? А сами всегда работаете с полной отдачей?