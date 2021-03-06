20+ человек, которые через всю жизнь пронесли одно главное событие детства

Мне лет 5–6, брат старше на 2 года. Ранним летним утром он идет на рыбалку. До реки — 10–15 минут от дома. Я просыпаюсь позже, прихожу к нему, забираю улов (как правило, пескарики), иду домой и на маленькой сковородке из кукольного набора их жарю (да-да, такие наборы были вполне «рабочими»). Потом на куске хлеба отношу их на реку и мы вдвоем их съедаем, а я забираю следующую порцию улова. За день так могло быть 2–3 раза... Все соседские пацаны ужасно брату завидовали, ведь их улов мамы пускали на корм котам. А сестра была только у него. © Евгения Романюк / Facebook

Был 1996 год, с деньгами туго. Мы с мамой пошли на рынок, а там женщина продавала 2 белых котят. И так мне захотелось одного заполучить, просто сил нет! Мама была категорически против животных в квартире. И вот закупились мы, идем обратно, а я тихо-тихо начинаю говорить: «Мамочка, пожалуйста, купи мне котеночка, я больше ни о чем тебя просить не буду, обещаю!» Помню, как было стыдно в тот момент, ведь клянчить что-либо было мне не свойственно. И тут мама говорит: «Хорошо, идем еще раз только посмотрим на этих твоих котят!» И мы пошли. П омню, как стояла и гладила их, ни на что не надеялась. А затем фраза мамы: «Выбирай, какого берем». Боже, я просто не поверила в свое счастье! Выбрала того, который поспокойнее. Мы посадили его в сумку и унесли домой. Так у нас появился новый член семьи — Лева. Прошло более 20 лет, а это воспоминание до сих пор греет душу. © Vittoria2603 / Pikabu