20+ человек, которые через всю жизнь пронесли одно главное событие детства
Минуты детского счастья — это маленькие сокровища, которые хранятся в потаенных уголках памяти практически каждого человека. Времена, когда родные были рядом, Дед Мороз — «настоящим», а вера в чудо — незыблемой, для многих стали той спасительной соломинкой, которая помогает переживать даже самые сложные ситуации в жизни.
AdMe.ru уверен, что даже непростое детство, пришедшееся на эпоху перемен, может запомниться светлым и радостным, если вы были окружены любящими людьми. Сегодня мы с удовольствием собрали воспоминания пользователей сети о самых незабываемых моментах прошлого, от которых в сердце распускаются тюльпаны.
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Детство. Мне года 3–4. Везет меня мама на санках в детский сад. Городок у нас маленький. На дворе −34 °C. Север. Я, вся закутанная в сто одеяний, сонная, качусь в полнейшей темноте. А снежинки так и падают мне на лицо. Какое это было счастье! Преодолевать сугробы, кочки, ямки, когда мама то ускоряется, то специально начинает возить меня зигзагами. Иной раз так хочется, чтобы меня, как в детстве, одели в сто одежек и повезли на санках. Пусть даже и на работу, но хочется же! © «Подслушано» / VK
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Лет 40 назад я был первоклассником, жили на Камчатке. Пришла к нам в класс девочка новенькая, и так вышло, что путь от школы до дома мы проходили вместе, а это ни много ни мало 3 км. Каждый день мы по приглашению девочки заходили к ее бабушке, и та нас кормила пельменями и поила чаем. В холодную зиму это было нечто. До сих пор помню вкус пельменей, сочных, сдобренных маслом и уксусом, и чай травяной. А вот имени девочки не помню. Спасибо бабушке и однокласснице за пельмешки. © Vasya50 / Pikabu
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В 80-х годах я пошла в 1-й класс. Однажды в магазине увидела совершенно фантастическую мягкую игрушку — голубого щенка. Стоила эта прелесть запредельно — ₽ 7 с чем-то. Я даже просить не стала у родителей: ясно, что безнадежно. И тут папа такой: «А вон того щенка ты не хочешь?» Я была в натуральном шоке! Дома папа сказал: «Вот тебе монеты. Если посчитаешь нужную сумму, то дам денег на щенка». Я посчитать не смогла, но он все равно дал. И я пошла одна в магазин, купила голубого щенка и на всю жизнь запомнила это ощущение безграничного счастья. С тех пор прошло больше 30 лет, и почти все эти годы я спала со своим голубым щенком в обнимку. © elzabrutta / Pikabu
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А мой папа в холодное время года, когда еще не включали отопление, грел одеяло над кухонной плитой (набрасывал на себя, раскидывал руки и стоял с полминуты над теплом), потом сворачивал его и быстро бежал в комнату, укрыть меня и брата. Никогда этого не забуду. © Regina Karatygina / Facebook
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В середине 90-х в нашем городе только в одном магазине появились ролики. Тогда их еще не было больше нигде. А я кино незадолго до этого посмотрела про американских подростков-роллеров. И я этими роликами просто заболела. Но я знала, что мама мне их купить не сможет (середина 90-х — время непростое). А мама взяла и купила! Я научилась на них очень неплохо кататься, с трюками, с ветерком. За всю мою жизнь это был лучший подарок! © sestra.anna / Pikabu
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Приехали в деревню, бабушка нажарила драников со сметаной, а мама говорит: «Кто съест свою порцию, тот может поесть сгущенки». Что тут началось... Мой брат быстренько все съел и принялся за сгущенку. А мне драники вообще не понравились. Сижу и рыдаю. И бабушка вдруг отправила маму посмотреть, куда гуси зашли, и за несколько секунд управилась с моей едой. Мама, вернувшись, что-то заподозрила, но обещание выполнила. © Bramarbas / Pikabu
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Мне было лет 5, брату — 8, мы только переболели, не помню чем. Жили мы с мамой и прабабушкой, у которой был диабет. Сидим, обедаем, и тут во двор заходит мороженщик. Мы с братом давай просить у мамы купить, на что получаем твердый отказ: «А вы что, давно не болели?!» После окончания спора мама ушла к соседке на 5 минут, а прабабушка протянула деньги старшему брату со словами: «Мне — белое в стаканчике, себе — что хотите, но маме ни слова!» В итоге возвращается мама, мы с братом сидим с шоколадными рожами (эскимо ели), а прабабушка — как хомяк с набитыми щеками. И вот эта картинка, как моя 85-летняя прабабушка с полным ртом пломбира объясняет маме, что 1 мороженое диабетикам не навредит, а мы с братом уже выздоровели, — мое самое яркое воспоминание из детства. © natsval / Pikabu
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Помню, как в детстве заявила родителям, что смогу за 1 раз съесть 10 мороженых. Отец сказал, мол, ерунда, он тоже так умеет. И бабуля дала нам ₽ 100, чтобы мы купили 20 мороженых и проверили. Я от счастья быстро полетела в магазин, купила. Я съела 3 мороженых, а отец 4 или 5, больше не полезло. Но ка-а-айф. © AleKSandra31 / Pikabu
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Продавался в магазине слесарный набор «Юный техник». Стоил ₽ 25. Нормальные такие деньги. У бабушки не было. Иду как-то по дороге, и лежит в пыли купюра ровно в ₽ 25. Никого вокруг нет. Подобрал, принес бабушке показать. Она сначала купюру изъяла, а потом что-то там подумала и отдала обратно, иди, мол, покупай. Ну я пошел и купил. Счастью моему тогда не было предела. © Zanderr / Pikabu
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Мое детство пришлось на 90-е. И о нем — лучшие воспоминания! Помню, как всегда собирались всем двором. Зимой строили замки из снега и устраивали «войну» снежками. А летом мамы кидали с балкона коврики, мы подметали весь двор, делали себе «дома» под яблонями. По вечерам бабушки выходили нас «охранять», и, пока они болтали, под шумок можно было гулять до 23:00. Жгли костры, пекли картошку — не было ничего на свете вкуснее. И не нужны были гаджеты и интернет. © «Подслушано» / VK
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Мне лет 5–6, брат старше на 2 года. Ранним летним утром он идет на рыбалку. До реки — 10–15 минут от дома. Я просыпаюсь позже, прихожу к нему, забираю улов (как правило, пескарики), иду домой и на маленькой сковородке из кукольного набора их жарю (да-да, такие наборы были вполне «рабочими»). Потом на куске хлеба отношу их на реку и мы вдвоем их съедаем, а я забираю следующую порцию улова. За день так могло быть 2–3 раза... Все соседские пацаны ужасно брату завидовали, ведь их улов мамы пускали на корм котам. А сестра была только у него. © Евгения Романюк / Facebook
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Был 1996 год, с деньгами туго. Мы с мамой пошли на рынок, а там женщина продавала 2 белых котят. И так мне захотелось одного заполучить, просто сил нет! Мама была категорически против животных в квартире. И вот закупились мы, идем обратно, а я тихо-тихо начинаю говорить: «Мамочка, пожалуйста, купи мне котеночка, я больше ни о чем тебя просить не буду, обещаю!» Помню, как было стыдно в тот момент, ведь клянчить что-либо было мне не свойственно. И тут мама говорит: «Хорошо, идем еще раз только посмотрим на этих твоих котят!» И мы пошли. Помню, как стояла и гладила их, ни на что не надеялась. А затем фраза мамы: «Выбирай, какого берем». Боже, я просто не поверила в свое счастье! Выбрала того, который поспокойнее. Мы посадили его в сумку и унесли домой. Так у нас появился новый член семьи — Лева. Прошло более 20 лет, а это воспоминание до сих пор греет душу. © Vittoria2603 / Pikabu
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Были на море в отпуске, но только с мамой. Папа остался дома — работа. Идем вечером по набережной, и вдруг я вижу папу. Бегу. Он сажает меня на плечи... Мама оторопела. Папа прилетел на пару дней к нам! Я очень счастливый ребенок. © Татьяна Дымова / Facebook
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Дело было в 1996 году, я учился в 3-м классе. Угораздило меня слечь в инфекционную больницу. В палате нас было 6 пацанов, и среди них — Сашка. Добрейшей души человек, даже по меркам того времени он был явно из небогатой семьи. Никто его не навещал, но он стойко переносил разлуку с родными, а помогала ему в этом одна мысль: мама пообещала, что в день его выписки она привезет ему курицу. И вот настал этот день, и мы с нетерпением ждали аппетитную сочную курочку, но больше всех, конечно, Сашка. За ним приехала мама, он ушел куда-то и через несколько минут влетает в палату с радостью: мама привезла курицу! А в руках у него — красный леденец, петушок на палочке... Самое удивительное — это то, что у него в глазах были восторг и радость, ни грамма обиды и сожаления. © Tyreon / Pikabu
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Самые добрые воспоминания связаны с мамой. Помню ее добрые глаза, теплые ладони, ласковый голос. Любовь и заботу я ощущала каждый день, каждое мгновение. Однажды увидела в окне, как она возвращается с работы. Мне было всего 5 лет. Я выбежала ей навстречу в легком платьице на улицу. Был очень холодный ветреный мартовский день. Мама сняла свое пальто, укрыла меня и на руках принесла домой. Пишу — и слезы текут по щекам... © Наталия Олевская / Facebook
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Классе в 1-м я училась. В моду вошли лосины цветные — голубые, сиреневые, розовые. Самыми крутыми считались цвета морской волны. Полкласса в таких ходило, а у меня не было. И вот однажды девочки, с которыми я играла всегда, ни с того ни с сего перестали со мной общаться, потому что они все в лосинах, а я нет. Как же было обидно. Дома сквозь слезы рассказала все маме. На что она встала с дивана, открыла шкаф и достала оттуда суперские черные лосины с разноцветными буквами и узорами. Они были в 100 раз круче обычных однотонных. Мама сказала, что она хотела мне их через неделю на день рождения подарить, но раз такая ситуация, то дарит мне их сейчас. До сих пор помню мои радостные визги и мамину улыбку! Это был настоящий сюрприз! На следующий день все внимание наших модниц было приковано ко мне. Но я в их компанию больше не стремилась. © Nellnk / Pikabu
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У моей бабушки было две сестры: одна — в Москве, другая — в Кольчугино. Двоюродные бабушки были всю жизнь одинокими, и меня частенько отправляли к ним в Москву. Было мне лет 10. Я очень любила «гулять» в магазине «Лейпциг». И вот там я увидела просто волшебную куклу — блондинку с длинными волосами, в джинсах, белой водолазке и красном жилете. Стоила она, страшно сказать, ₽ 15. Я не могла попросить у бабушек, чтобы мне ее купили, так как была строго-настрого проинструктирована мамой ничего «не клянчить». Пробыла я на каникулах, наверное, месяц. Бабушки провожают меня на поезд и уже на вокзале вынимают из большой матерчатой сумки коробку с этой куклой! Я до сих пор помню, что такое детское счастье. Бабушки, оказывается, меня выследили — куда я ходила и на какие игрушки любовалась. Когда они мне ее подарили, мне кажется, я даже дышать не могла от восторга и изумления. А они стояли и плакали... © Примула / AdMe
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Помню, как после школы бабушка меня забирала и мы с ней пешком шли к ее дому (а это 3 остановки автобуса, что тогда казалось путешествием!). Потом она пекла свои ультратонкие блинчики, а я клала на каждый из них кусочек сливочного масла. С тех пор прошло 15–17 лет, а до сих пор в нашей семье никто не умеет печь такие вкусные блинчики. © Вероника Дагаева / Facebook
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Бабушка приносила клубнику в подоле. Дома пахло с утра свежими пирогами. Мы бегали босиком в яблоневый сад по лужам за земляникой и, заливая ее потом молоком, лопали. Казалось, ничего вкуснее нет на этом свете! Зимой между рамами бабушка на вату старательно укладывала елочные игрушки, в печи мы запекали лук, а в спальне пахло аккуратно сложенными на зиму яблоками. Лед на реке был толстый и прозрачный. Мы с братом падали, утыкаясь моськами, и смотрели, как в воде стоит рыба и течет планомерно своя жизнь. Царства небесного вам, старики мои любимые, подарившие мне мир и сказку, в которую я могу возвращаться душой. © Анна Владимирова / Facebook
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Был у меня один день абсолютного счастья. Мы с мамой летом на Днепре. Я долго купаюсь, потом выскакиваю на теплый песок и падаю загорать. И по телу проходит приятное тепло от солнца, и так классно, а в голове мысли, что это только начало дня, а впереди дома 2-я серия «Гостьи из будущего», клубника, мороженое. Сижу и вспоминаю фильм «Зимний вечер в Гаграх», а именно слова Беглова: «Знаешь, я прожил очень хорошую жизнь. И все-таки я вспоминаю один только вечер. Только один вечер за всю мою жизнь. Это было много лет назад, зимой, в Гаграх. Я танцевал в тот вечер с дочкой. Она меня попросила, и мы танцевали вместе. Никогда в жизни я так не танцевал. И знаешь, если бы можно было хоть на один миг вернуть тот вечер, я бы все отдал. Все, что осталось мне прожить». © Олег Березницкий / Facebook
А какое самое яркое воспоминание из детства хранит ваша память?