20 человек, для которых забота об окружающих — это не пустой звук, а жизненное кредо

Даже черствым и циничным людям порой необходимо, чтобы кто-нибудь проявил к ним капельку внимания и участия. Часто мы и не догадываемся, какое сильное влияние на нас может оказать чей-то незначительный поступок, причем необязательно от близких — бывает, что приятная мелочь от незнакомцев способна едва ли не вернуть нам веру в человечество.

Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что у заботы может быть множество разных проявлений: одни герои нашей подборки точно знают, как порадовать родных, другие готовы на все ради животных, а кто-то возводит на пьедестал комфорт своих клиентов.

1. «Муж решил испечь печеньки соседской бабушке, у которой недавно не стало супруга. Посмотрел что-то на YouTube»

«Говорит: „Специально такими сделал, чтобы бабушка знала, что я приготовил своими руками“».

2. «У мамы на работе директор оплатил сварщику дорогостоящую операцию на спине, и вот каким образом сварщик отблагодарил его. Это мангал в форме оленя»

3. «Нашей собаке срочно нужно было по-маленькому, но шел сильный дождь. Мама нашла выход»

4. «Вечно не доставала до полок на кухне, и вот что сделал мой муж. Забота в мелочах»

5. «Бабушка не хотела, чтобы я заводил черепаху. Прихожу домой, а моя черепаха разгуливает в арбузном свитерочке»

6. «Холодно, дождь моросит, выходим из магазина. Решили, пока еда не остыла, доехать на такси»

«Водитель включила свет в задней части салона, когда мы еще не успели сесть, озвучила сама время в пути. А для пассажиров в салоне подготовлено это».

7. «Бабушка всегда поддерживала меня в моей работе и сделала мне сюрприз: она сшила одеяло из кусочков, которые втихаря взяла из моего ящика для отходов»

8. «Моя кошка сладко дремлет на диванчике, который я сама для нее связала»

9. «Мы с мамой обожаем „Игру престолов“, и на мой день рождения она испекла сразу 2 этих торта»

10. «Сегодня утром я приготовила маленькие оладушки для своих цыпочек. Люблю их, они очень славные»

11. «Мой папа боится летать, поэтому, когда мне было 5 лет, я сшила ему тряпичную куколку, чтобы он брал ее с собой в самолет»

«Только что мама прислала мне это фото. Папа собирает вещи, чтобы слетать ко мне в гости. Куколке уже 43 года!»

12. Пакетик аккуратно лежит возле мусорного бака

13. «Мой друг соорудил для моих котов патио»

14. «Глядя на то, как я мучаюсь, валяя свои шедевры „на коленке“, муж сделал мне рабочее место. Своими руками! А они у него, мягко скажем, не золотые»

15. «Мой муж построил домик для уличного кота, которого мы подкармливаем, чтобы ему было где укрыться во время дождя»

16. «Подруга моей жены обожает печенье Oreo, и моя жена приготовила для нее торт в виде огромной печеньки»

17. «Пока сидела на работе, зарывшись в отчеты, коллега подарила мне держатель для ключей в виде лягушки-мороженого»

«Сказала, что мне надо быть такой же довольной, а пока я только такая же зеленая».

18. «Мы сегодня соорудили спальню для наших котов»

19. «Как-то раз в разговоре на ресепшен в гостинице упомянул, что все хорошо, вот только дверной проем низковат и я бьюсь головой»

«Ну мы посмеялись, а на следующее утро я обнаружил подушку, приклеенную к этому злосчастному месту».

20. «Вот такую прелесть случайно увидела сегодня»