20 человек, для которых забота об окружающих — это не пустой звук, а жизненное кредо
Даже черствым и циничным людям порой необходимо, чтобы кто-нибудь проявил к ним капельку внимания и участия. Часто мы и не догадываемся, какое сильное влияние на нас может оказать чей-то незначительный поступок, причем необязательно от близких — бывает, что приятная мелочь от незнакомцев способна едва ли не вернуть нам веру в человечество.
Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что у заботы может быть множество разных проявлений: одни герои нашей подборки точно знают, как порадовать родных, другие готовы на все ради животных, а кто-то возводит на пьедестал комфорт своих клиентов.
1. «Муж решил испечь печеньки соседской бабушке, у которой недавно не стало супруга. Посмотрел что-то на YouTube»
«Говорит: „Специально такими сделал, чтобы бабушка знала, что я приготовил своими руками“».
2. «У мамы на работе директор оплатил сварщику дорогостоящую операцию на спине, и вот каким образом сварщик отблагодарил его. Это мангал в форме оленя»
3. «Нашей собаке срочно нужно было по-маленькому, но шел сильный дождь. Мама нашла выход»
4. «Вечно не доставала до полок на кухне, и вот что сделал мой муж. Забота в мелочах»
5. «Бабушка не хотела, чтобы я заводил черепаху. Прихожу домой, а моя черепаха разгуливает в арбузном свитерочке»
6. «Холодно, дождь моросит, выходим из магазина. Решили, пока еда не остыла, доехать на такси»
«Водитель включила свет в задней части салона, когда мы еще не успели сесть, озвучила сама время в пути. А для пассажиров в салоне подготовлено это».
7. «Бабушка всегда поддерживала меня в моей работе и сделала мне сюрприз: она сшила одеяло из кусочков, которые втихаря взяла из моего ящика для отходов»
8. «Моя кошка сладко дремлет на диванчике, который я сама для нее связала»
9. «Мы с мамой обожаем „Игру престолов“, и на мой день рождения она испекла сразу 2 этих торта»
10. «Сегодня утром я приготовила маленькие оладушки для своих цыпочек. Люблю их, они очень славные»
11. «Мой папа боится летать, поэтому, когда мне было 5 лет, я сшила ему тряпичную куколку, чтобы он брал ее с собой в самолет»
«Только что мама прислала мне это фото. Папа собирает вещи, чтобы слетать ко мне в гости. Куколке уже 43 года!»
12. Пакетик аккуратно лежит возле мусорного бака
13. «Мой друг соорудил для моих котов патио»
14. «Глядя на то, как я мучаюсь, валяя свои шедевры „на коленке“, муж сделал мне рабочее место. Своими руками! А они у него, мягко скажем, не золотые»
15. «Мой муж построил домик для уличного кота, которого мы подкармливаем, чтобы ему было где укрыться во время дождя»
16. «Подруга моей жены обожает печенье Oreo, и моя жена приготовила для нее торт в виде огромной печеньки»
17. «Пока сидела на работе, зарывшись в отчеты, коллега подарила мне держатель для ключей в виде лягушки-мороженого»
«Сказала, что мне надо быть такой же довольной, а пока я только такая же зеленая».
18. «Мы сегодня соорудили спальню для наших котов»
19. «Как-то раз в разговоре на ресепшен в гостинице упомянул, что все хорошо, вот только дверной проем низковат и я бьюсь головой»
«Ну мы посмеялись, а на следующее утро я обнаружил подушку, приклеенную к этому злосчастному месту».
20. «Вот такую прелесть случайно увидела сегодня»
А когда о вас кто-либо проявлял заботу, от которой глаза были на мокром месте? И часто ли вы сами балуете близких и незнакомцев вниманием?