20+ человек, чья жизнь наполнена улыбками и шутками благодаря их говорящим фамилиям
Когда-то фамилия могла многое рассказать о человеке, ведь обычно она отражала его отличительные признаки: профессию, характер, внешние черты и прочее. К примеру, прихрамывал человек, вот и стал впоследствии Хромых, а Самохвалов был тем еще хвастуном. Большинство фамилий звучит довольно предсказуемо, но есть и такие, чье происхождение вызывает массу вопросов. А некоторые подходят человеку настолько идеально, что просто диву даешься.
Мы в AdMe.ru выяснили, какие незаурядные фамилии сделали их носителей героями шуток и всевозможных курьезных историй.
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Мама в суде работает, и там как-то Буховка подавал обвинительную на Недоливку, а адвокатом у него был Бокал. История эпическая, конечно. © nordic_maisteri / Twitter
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По работе попался мужик по фамилии Петрович, а следом — мужик с фамилией Михаил. Сначала поугорали с коллегами, каково их дочерям или женам, когда их окликают по фамилии на улице. Потом наша фантазия пошла дальше — поженили их детей, дали внукам двойную фамилию. Мария Ивановна Михаил-Петрович. Ну и страшный сон бюрократа (хотя еще страшнее для носителя такого имени): Михаил Петрович Михаил-Петрович. © Lagavulin / Pikabu
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У нас была соседка с прекрасной фамилией Непейвода. А сегодня я узнал, что квартиру в нашем подъезде снимает чувак по фамилии Пейпиво. Хочу, чтобы они поженились и взяли двойную фамилию. © whalien37 / Twitter
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У нас работал дядька по фамилии Сница. Началось все с того, что кто-то спросил: «Что тебе, Сница?» А другой продолжил: «Крейсер Аврора». А дальше понеслось: «И Сница нам не рокот космодрома», «И любовь безумной птицей разобьет твое окно, снова буду тебе Сница, буду Сница все равно»... Каждый считал своим долгом вспомнить как можно больше песен с упоминанием его фамилии, прям соревнование устроили. © bars48rus / Pikabu
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Бабушка рассказывала про женщину, у которой была фамилия Белоконь. Она очень хотела ее сменить. В итоге вышла замуж и стала Сероконь. © AiDesSoul / Twitter
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Мне попадалась Надежда Крыс. Всегда, когда видела ее имя в списке клиентов, радовалась, что хотя бы у крыс есть надежда. © squalo_feroce / Twitter
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Как-то раз я регистрировала абитуриентов, писавших экзамен. И там был парень по фамилии Спасибо. Выходит из аудитории, подходит ко мне отмечаться в списке:
— Спасибо.
— Евгений Александрович?
— Да. © AnnLipwig / Twitter
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Был клиент с Ф. И. О. Небесный Ангел Петрович. Хорошо ему живется, надеюсь. © flo_rka / Twitter
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Как-то лет 10 назад искал шефу секретаря-помощника. Встретилось резюме девушки по фамилии Постель. Спрашиваю у шефа, хочет ли он секретаря с такой фамилией. Ведь удобно, можно сказать, что к нему можно попасть только через Постель. © Wizya / Pikabu
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Была знакомая с фамилией Метронова, а еще знакомый с фамилией Слобоцкий. Вроде нормально все, да? Но потом они поженились, она взяла двойную фамилию: Метронова-Слобоцкая. Просто попробуйте быстро прочитать (москвичи точно поймут). © takeacupoftea / Twitter
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Встречался давно с одной девушкой, у нее была сестра. До замужества эта сестра встречалась сразу с двумя парнями, оба ее звали замуж. Все бы ничего, но один по фамилии Погибель, а второй — Могила. © Константин Фридман / AdMe
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Все это меркнет по сравнению с моим приятелем по фамилии Береза. Он дочку Розой назвал. Роза Береза! © FARTALITY2 / Twitter
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На работе обзванивала клиентов и прямо ждала, когда мне смешная фамилия попадется. И все никак. Практически в конце списка натыкаюсь: Фунтиков. Так как в офисе посетителей не было, попримеряли себе эту фамилию, похихикали и забыли. А через день ко мне на подключение пришел Полуфунтиков. Улыбка была искренней. © Виктория Юрасова / Facebook
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У бабушки в соседнем доме жила женщина с фамилией Череззаборногузадирищенко. Я думал, это такой прикол, пока сам не увидел. © melhope18 / Twitter
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В школе есть пацан с фамилией Э́тов. Больше всего на свете жалею, что лично не видела ситуацию:
— Кого сегодня нет?
— Этова.
— Какого этого?
— Ну, Этова.
— Кого?
— Ну, Этова Антона.
— Какого Антона? © _congealed_life / Twitter
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У нас в школе был мальчик с фамилией Короткий. Рома звали. Короткий Роман... Надеюсь, не история его родителей. © arrogant_streak / Twitter
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У мамы была знакомая по фамилии Криворучка, вышла замуж и стала Кривоножка. Правда, фамилию узнала его, только когда пошли заявления подавать. Если бы знала раньше, не согласилась бы даже встречаться! © Алена Будилова / Facebook
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Я королева неудачных фамилий. Мама вышла замуж за моего биологического отца, взяла его фамилию, и первые 6 лет жизни я была Вшивцевой. Потом родители развелись, мама быстренько снова вышла замуж, меня удочерил ее новый муж, и на следующие 5 лет я стала Какуниной. А что меня ждало в школе... Но мама снова развелась и решила вернуть нам ее девичью фамилию — Пислегина. Одноклассники были в экстазе! Когда мне было 14, мама снова вышла замуж, и ее новый муж готов был меня удочерить. В этом случае я бы стала Сосковец. Я отказывалась как могла — и отстояла свою фамилию! В университете за мои руку и сердце бились 4: Замогильный, Натоптышев, Волосянский и Дурыгин. Но я вышла замуж за пятого и стала Вагиной. Через 4 года мы развелись, и за мной стали ухаживать 2: Криворотов и Кривошеев. Но мне понравился Задник! Вышла замуж, поменяла фамилию. Развелись через 5 лет. Сейчас собралась замуж за Кузнецова. Буду менять фамилию и все документы снова. Думаю, это знак. Очень надеюсь, что на этом марафон дурацких фамилий закончится. © «Подслушано» / Ideer
А какие говорящие фамилии встречали в своей жизни вы?
Фото на превью «Подслушано» / Ideer