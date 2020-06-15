20+ человек, чья жизнь наполнена улыбками и шутками благодаря их говорящим фамилиям

Я королева неудачных фамилий. Мама вышла замуж за моего биологического отца, взяла его фамилию, и первые 6 лет жизни я была Вшивцевой. Потом родители развелись, мама быстренько снова вышла замуж, меня удочерил ее новый муж, и на следующие 5 лет я стала Какуниной. А что меня ждало в школе... Но мама снова развелась и решила вернуть нам ее девичью фамилию — Пислегина. Одноклассники были в экстазе! Когда мне было 14, мама снова вышла замуж, и ее новый муж готов был меня удочерить. В этом случае я бы стала Сосковец. Я отказывалась как могла — и отстояла свою фамилию! В университете за мои руку и сердце бились 4: Замогильный, Натоптышев, Волосянский и Дурыгин. Но я вышла замуж за пятого и стала Вагиной. Через 4 года мы развелись, и за мной стали ухаживать 2: Криворотов и Кривошеев. Но мне понравился Задник! Вышла замуж, поменяла фамилию. Развелись через 5 лет. Сейчас собралась замуж за Кузнецова. Буду менять фамилию и все документы снова. Думаю, это знак. Очень надеюсь, что на этом марафон дурацких фамилий закончится. © «Подслушано» / Ideer