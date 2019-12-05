20 человек, чья смекалка экономит время, деньги и кучу нервных клеток

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Креативное решение должно соответствовать 2 критериям: быть оригинальным и уместным для поставленной задачи. Герои нашей подборки проявили творческий подход, отыскав новые способы завить волосы, отогреть стекло автомобиля и приготовить несколько пицц в одной духовке одновременно.

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«Когда в супермаркете хочу отлучиться, я, чтобы никто не утащил мою тележку, делаю так»

Если ремень не держится на одежде, помогут клейкие застежки

«Если у вас маленький размер ноги, попробуйте купить детские носки. Они, как правило, вдвое дешевле и у них крутой дизайн. Взяла 12 пар за $ 7»

Решетки от старой плиты удвоят количество пиццы или печенья, которое можно приготовить за один раз

Чтобы сделать красивый локон, нужно всего лишь 8 секунд

Если после стирки и сушки изделие из искусственного меха потеряло первозданный вид, исправить это поможет обычная щетка

Недорогая полка для обуви — отличный органайзер для детских игрушек

Бюджетный способ очистить швы между плиткой

Чтобы не разбавлять чай холодной водой, сделайте лед из чая

Крутое решение для тех, кто предпочитает мыть посуду мылом

Когда нужно запечь два блюда за один раз, не смешивая их между собой

Если у вас нет молотка для отбивания мяса, используйте стеклянную банку из-под кофе

«Котоводы, делюсь простой в исполнении идеей кошачьей игры: низкая коробка с дырочками и маленькими предметами внутри (у меня мячик)»

Поместите ватный тампон с ацетоном в старую крышку от помады, наденьте на палец и подождите. Так вы сможете легко снять c ногтей гелевое или акриловое покрытие

«Если это работает — значит, это не глупо. Мы посадили 300 цветочных луковиц за 2 часа»

Для путешественников: Google AR переводит текст в режиме реального времени

Когда недостаточно крючков в ванной и нет желания сверлить отверстие в стене, можно схитрить

«Если не хотите таскать полноразмерные упаковки, то просто берете пенку или крем, наливаете необходимое количество в пакетик, отрезаете, а открытую сторону пакетика плавите утюжком»

Посыпьте сиденья авто содой, оставьте на 20 минут и затем пропылесосьте: такой способ поможет убрать все запахи

Как быстро очистить лобовое стекло машины ото льда

Какие крутые решения вы могли бы добавить в нашу копилку?