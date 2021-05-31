20 человек, которые в стремлении избежать лишней суеты готовы пойти на все

Быть ленивым совсем непросто, ведь надо еще придумать, как сделать так, чтобы все работало без особых усилий. Поэтому лежебокам приходится либо оставлять все как есть, либо применять недюжинную смекалку. Например, изобретать, как быстро сделать шалаш ребенку, упаковать подарок за пару секунд или оформить визитку, не тратя много времени и нервов.

Мы в AdMe.ru уверены, что лень может внезапно настигнуть любого, даже самого отъявленного трудоголика. Но лишь лентяи с опытом умеют блестяще найти выход из трудной ситуации, как герои нашей подборки.

«Именно так мой сын каждое утро ездит в садик. Утро не его время суток»

«Дизайнеры, отойдите от экранов, сейчас будет шок-контент. Короче, мне было очень лень рисовать что-то для визитки, поэтому я сделала ее из старой палитры»

Когда хочется чего-то эдакого, но все лень

Лайфхак для предельно ленивых

«Мой сын получил школьное задание — сделать реконструкцию одного из произведений искусства. Он ленив»

«Я приготовил луковые кольца, но мне так не хотелось потом мыть посуду, что я просто надел их на трубочку»

Когда папа ну очень изобретательный

«Соседям по комнате было очень лень нормально упаковать подарки, поэтому они использовали лишь пакеты и бантик»

Судя по всему, просто наклонить бутылку, чтобы попить, — это слишком сложная задача

Всего 2 ингредиента — и буррито с бобами готово

У каждого есть тайны от родственников

Разлучить их было бы варварством

«Пора серьезно поговорить с моим соседом по квартире»

«Не люблю мыть посуду»

Когда твоя лень побеждает чувство красоты

«Еще до того, как это стало мейнстримом, я подглядел что-то похожее у китайцев и сделал стол для своих ленивых нужд»

«Купил в марте скамью для жима, и, честно говоря, она все изменила. Три месяца назад эти вещи валялись бы на полу»

Когда твоя лень хитра и коварна

Вот что произойдет, если тебе слишком лень убрать коробку

Когда вернулся из магазина и надо разбирать пакеты с продуктами, а хочется просто посидеть в телефоне, сняв джинсы наполовину