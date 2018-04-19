20 антистресс-фото, с просмотра которых стоит начать заведомо фиговый день

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В жизни каждого случаются моменты, когда кажется, будто Вселенная ополчилась против вас одного и не намерена ни на секунду ослаблять хватку. И все, что нам остается в такие дни, — это проявлять свои «рэмбовские» качества и надеяться, что все вот-вот пойдет на поправку. Так оно непременно и будет. Главное, не забывайте, что даже в самые трудные минуты можно найти уйму причин для радости, будь то даже фото уморительных песиков.

AdMe.ru собрал 20 снимков, которым подвластно любой, даже самый поганый день сделать чуточку лучше.

1. Пес в момент чиха

2. Зевающий ежик

3. Корова с ушками кролика

4. Балдеющий крокодильчик

5. Щенок с ушками Микки Мауса

6. Ох уж эти лапки, вы только взгляните на них!

7. «Это Киплинг. Он заметил, что я забыл взять полотенце в душ, и принес его сам»

8. Мейн-кун на пике блаженства

9. Кроха фламинго учится быть фламинго

10. Вы только посмотрите на эту счастливую мать-героиню!

11. Он словно вот-вот выпустит свой дебютный альбом, который взорвет мировые чарты

12. Маникюр для вомбата

13. Пара, которую стоило бы пригласить на главные роли в какой-нибудь фильм

14. Ну как ему можно в чем-либо отказать?

15. Крошка хамелеон

16. Собака-обольстительница

17. В ее глазах читается любовь

18. Воздушная полиция

19. На работе появился помощничек

20. Не думайте о плохом и готовьтесь к лету, совсем как эта собачка

Бонус: эта черепашка покажет вам, что отныне нужно говорить любым неприятностям

Насколько лучше стал ваш день по шкале от 1 до 10?