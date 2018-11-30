19 человек, которые и не подозревали, что их ждет, когда выходили из дома

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Бывает, одна случайная встреча превращает будничный день в необыкновенное приключение. К примеру, если вам на оживленной городской улице попался самурай в доспехах или парень с тигром на поводке. Согласитесь, после такого есть о чем поговорить за вечерним чаем. Мы нашли людей, у которых на пути оказался интересный прохожий или особенный предмет, и с радостью делимся с вами находками.

AdMe.ru собрал для вас моменты, которые определенно сделали чей-то день.

1. Наверное, Полковник Сандерс узнает секреты божественной кухни

2. Обычный дачный дом

3. Маскировка уровня «бог»

4. Некоторые двери лучше не открывать

5. Иногда даже на клумбе джинсы сидят лучше, чем на тебе

6. Мне срочно нужен такой робот

7. Не удивлюсь, если эти парни отправляются подписывать контракт на миллион

8. Встреча с ангелом: вы тоже видите нимб?

9. Сам себе поезд

10. Пена на автомойке прямиком из мира единорогов

11. Просто костюм велосипеда на велосипедисте

12. Они существуют

13. Просто мужчина вышел выбросить мусор и выгулять питомца

14. После такого главное — не облиться кофе

15. Третий не лишний

16. Этот парень сломал систему

17. Хорошая альтернатива тонировке

18. Это не Джей и Боб, хоть и очень похожи

19. Миха, ты настоящий друг